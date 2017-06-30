Вуэльта Испании-2019. Этап 5. Мигель Анхель Лопес возвращает красную майку после первого горного этапа

Вуэльта Испании. Этап 5. Мигель Анхель Лопес возвращает красную майку после первого горного этапа





После нескольких холмистых этапов, «Вуэльта Испании» достигла гор, где в рамках 5-го этапа протяженностью 170.7 км был разыгран первый горный финиш у астрофизической обсерватории Хаваламбре. Мигель Анхель Лопес атаковал из группы фаворитов общего зачета на заключительных трех километрах подъема, быстро набрав преимущество над соперниками. Капитан «Астаны» финишировал 4-м на этапе, через 47 секунд после гонщиков из раннего отрыва. В то же самое время он выиграл важные секунды у целого ряда фаворитов, по итогам этапа вернув себе красную майку лидера общего зачета.

Photocredit: © GettyImages



- Последний подъем был крайне сложным, но мои товарищи снова фантастически проявили себя, мощно работая весь день и почти весь подъем, держа меня на хорошей позиции в тот момент, когда несколько команд начали поднимать темп. В какой-то момент я решил попробовать атаковать, чтобы посмотреть, если на этой горе удастся добиться чего-то. Ноги хорошо отвечали, и когда я увидел, что за мной никто не последовал, я продолжил работать на максимальных усилиях до самого финиша. Последняя часть перед финишем была очень трудной, но мне удалось выиграть какие-то секунды у своих соперников. Это был всего лишь первый горный этап, впереди еще много подъемов, но в данный момент я доволен своим выступлением и тем, что удалось вернуть красную майку. Я также рад, что добыл эту майку для своей команды, которая была великолепна сегодня, - сказал Мигель Анхель Лопес.



Пятый этап стартовал в Эль Эльяне и вскоре уже образовался отрыв из трех гонщиков, который сумели набрать более 11 минут преимущества. Несмотря на усилия пелотона на финальном подъеме, отыграть все преимущество не удалось, так что эти три гонщика и разыграли победу на этапе, которая досталась испанцу Анхелю Мадрасо.



Капитан «Астаны» Мигель Анхель Лопес на последнем подъеме все время находился впереди в окружении товарищей. В какой-то момент, примерно за 2.6 км до вершины, он атаковал, так что никто из соперников не сумел поддержать этот рывок. На финише Мигель Анхель выиграл 12 секунд у ближайших преследователей, Алехандро Вальверде и Приможа Роглича. Этого результата хватило для того, чтобы вернуть себе лидерство в генеральной классификации «Вуэльты Испании». После пятого этапа Лопес выигрывает 14 секунд у Роглича и 23 секунды у Наиро Кинтаны.



Также, капитан «Астаны» продолжает лидировать в зачете лучшего молодого гонщика.



Еще один горный день будет завтра, когда пелотон проедет 6-й этап протяженностью 198.9 км от Мора де Рубьелос до Арес де Маэстрат.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM