Тур Норвегии-2018. Этап 1

Пару лет назад, в связи с первыми успехами Дюмулена я уже высказывал соображение, что появление в пелотоне классного раздельшика-соискателя на генерал является отличным фактором для придания гонке более открытого характера. Ведь именно наличие Дюмулена и потенциальной угрозы с его стороны в преддверии предстоящей разделки заставляет Йейтса выкладываться по полной на каждом этапе. Жаль только, что он практически остается один в этой, своего рода борьбе Давида с Голиафом, а первоначально отводившаяся Фруму, Лопесу, Ару и др. роль к сожалению свелась к позиции наблюдателей. Ведь будь они в форме, Джиро приобрела бы еще более открытый и следовательно более интригующий и зрелищный характер! Как не вспомнить времена Индурайна, когда его безоговорочная доминация в разделке приводила не к оцепенению именитых конкурентов, а напротив к желанию как-то переломить ход гонки, вспомните далекие, правда не всегда успешные отрывы Ромингера, Кьяпуччи, Цулле, Угрюмова, Берзина, Пантани. Так что интрига в нынешней Джиро, в отличие от ТдФ прошлых лет, явно наличествует, что в конце концов и требовалось нам!