VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тур Норвегии-2018. Этап 1

Тур Норвегии-2018. Этап 1

Svelvik - Horten, 186,1 км

1. Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo
2. Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy
3. Jon Aberasturi (Spa) Euskadi-Murias

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Норвегии Tour of Norway Europe Tour UCI Europe Tour гонка Европейского тура Тур Европы

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Герои Париж-Рубэ-2018 (96)
    Виктор Сироткин-Фото

    Перечитал ещё раз - уловил идею текста. Хочу поблагодарить автора за донесения до читателя своего видения того, что "все и так видели". Но организованность текста отвлекает от сути - местная щепетильная публика этого не простит.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    RVL-Фото
    человек уникальный, но не всемогущий
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    старт-шоссе 82-Фото

    Еще один транзит с коварным финишем. Саймон Йейтс очень сильно рискует.Лопес пока не на своей територии и старается идти экономно ,но к сожалению уже много потерял. Вопрос сможет ли прибавить на Дзонколане и после разделки?

  • шурави
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    шурави-Фото

    Симон красавчик. Опять уехал.brit

  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    RVL-Фото
    весьма трогательно про птицу...
  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    RVL-Фото
    появление Дюмулана-это скорее контраверса доминатору Фруму. Появление, ну что бне сглазить, Ейтса-это нечто иное, гораздо более интригующая ситуация.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Этап для спринтеров. Здесь им даже негде выпасть.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    Николай Н.-Фото

    Тарчёк на финише не длинный, но группу порвал. Такая горка как раз для Йейтса, но как он будет себя вести на длинных горах. На таких горках малотиловка на малых передачах Фруму не даёт положительного результата. Эти горки нужно брать на силовых передачах. Потому Фрум не может показать результат.

  • tim147
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    tim147-Фото

    Пару лет назад, в связи с первыми успехами Дюмулена я уже высказывал соображение, что появление в пелотоне классного раздельшика-соискателя на генерал является отличным фактором для придания гонке более открытого характера. Ведь именно наличие Дюмулена и потенциальной угрозы с его стороны в преддверии предстоящей разделки  заставляет Йейтса выкладываться по полной на каждом этапе. Жаль только, что он  практически остается один в этой, своего рода борьбе Давида с Голиафом, а первоначально отводившаяся  Фруму, Лопесу, Ару и др.  роль к сожалению свелась к позиции наблюдателей. Ведь будь они в форме, Джиро приобрела бы еще более открытый и следовательно более интригующий и зрелищный характер! Как не вспомнить времена Индурайна, когда его безоговорочная доминация в разделке приводила  не к оцепенению именитых конкурентов, а напротив к желанию как-то переломить ход гонки, вспомните далекие, правда не всегда успешные  отрывы Ромингера, Кьяпуччи, Цулле, Угрюмова, Берзина, Пантани. Так что интрига в нынешней Джиро, в отличие от ТдФ прошлых лет, явно наличествует, что в конце концов и требовалось нам!

  • AzaKonta
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (31)
    AzaKonta-Фото
    Что показывают астматики? Это чистый спорт? Тьфу тогда

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 мая

Simon Gerrans (BMC Racing Team)

Anthony Turgis (Cofidis)

Tanguy Turgis (Vital Concept)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2018 (88)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)