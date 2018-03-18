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Volta ao Alentejo-2018. Этап 6

 

Castelo de Vide - Évora, 151.3 км

1. Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins
2. Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural - Seguros RGA
3. Jon Aberasturi Izaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias
Итоговая генеральная классификация:
1. Luís Mendonça (Por) Aviludo - Louletano - Uli

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Теги к статье: гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    Zhanzhak-Фото
    Атаковал? Он уже был впереди .. розовая майка ехала намного позади . Догонял именно лидер гонки. Так что не убедительный пример.
  • staurt
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    staurt-Фото
    Великие гонщики типа Армстронга не атаковали когда соперник съехал в кювет или сугроб, тем более майка лидера гонки. При желании можно много чего вспомнить...
  • Zhanzhak
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    Zhanzhak-Фото
    В наших рядах пополнение! Я имею в виду поклонников Энцо! Добро пожаловать!
  • motte
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    motte-Фото

    Цитата: Rebellix
    А я фанат, давно и не скрываю этого.......История, я надеюсь, рассудит, где он был на самом деле чемпионом

    Привет!

    Вы исключительно правы!

  • Rebellix
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    Rebellix-Фото
    А я фанат, давно и не скрываю этого. И вчерашняя победа для меня просто как бальзам на душу - после особенно того Льежа, и после Хорнера, то есть после тех поражений, которые равносильны победам, если вы понимаете, о чём я. История, я надеюсь, рассудит, где он был на самом деле чемпионом
  • Zhanzhak
    Велогонщик Оскар Севилья ограб ... (5)
    Zhanzhak-Фото
    Точно. Но, видимо тогда личную жизнь начнут устраивать подиумные мальчики! Наверняка это будут няшки! = )
  • AvA
    Винченцо Нибали – победитель М ... (14)
    AvA-Фото
    Я не за то говорю.
    Гонщики, основной специализацией которых являются гонки другого типа, бьют гонщиков в их основной специализации.
  • AvA
    Велогонщик Оскар Севилья ограб ... (5)
    AvA-Фото
    Ну вот! А если подиумных девушек отменят??? Как после этого личную жизнь устраивать?!?)))
  • Earl57
    Велогонщик Оскар Севилья ограб ... (5)
    Earl57-Фото
    В прошлом году на Сан-Хуане. Идет презентация команд. Ну, Ричезе свой, аргентинец. Буря аплодисментов, переходящая в овации. Гавирия, почти что свой. Аналогичная реакция зрителей в зале. Боннен и Нибали, звезды велоспорта, заинтересованность, любопытство, вспышки камер на телефонах. Бауке Молема интересен только оргам, которые с удовольствием с ним фотографируются.
    И тут вдруг в зале и среди публики на улице начинается оживление. Повода вроде нет, на подходе маленькая, заштатная колумбийская команда.
    Но в зале все сильнее крики: "Оскар! Оскар!!! Оскаааррр!!!" Команда выходит на сцену, невысокий коренастый гонщик далеко не первой молодости приветственно поднимает руку а-ля дуче. Народ в экстазе. Сказать, что его там обожают и боготворят - это ничего сказать.
    Вот уж воистину - не было бы счастья, да не несчастье помогло. И личную жизнь там устроил - во время одной церемонии награждения после гонке увидел подиумную девушку. Влюбился, стал ухаживать, женился, родились дети...
  • RVL
    Велогонщик Оскар Севилья ограб ... (5)
    RVL-Фото

    В 41 , оч хорошо выглядит.

    А в 23, когда прилипло...ну так видимо и было..))

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Senne Leysen (Veranda'S Willems Crelan)

Andzs Flaksis (Holowesko - Citadel p/b Araphaoe Resources)

19 марта

Joaquim Ricardo Soares Silva (Caja Rural - Seguros RGA)

20 марта

Benat Intxausti (Team Sky)

Ilia Koshevoy (Wilier Triestina - Selle Italia)

Tim Ariesen (Roompot NL Loterij)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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