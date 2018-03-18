Volta ao Alentejo-2018. Этап 6

В прошлом году на Сан-Хуане. Идет презентация команд. Ну, Ричезе свой, аргентинец. Буря аплодисментов, переходящая в овации. Гавирия, почти что свой. Аналогичная реакция зрителей в зале. Боннен и Нибали, звезды велоспорта, заинтересованность, любопытство, вспышки камер на телефонах. Бауке Молема интересен только оргам, которые с удовольствием с ним фотографируются.

И тут вдруг в зале и среди публики на улице начинается оживление. Повода вроде нет, на подходе маленькая, заштатная колумбийская команда.

Но в зале все сильнее крики: "Оскар! Оскар!!! Оскаааррр!!!" Команда выходит на сцену, невысокий коренастый гонщик далеко не первой молодости приветственно поднимает руку а-ля дуче. Народ в экстазе. Сказать, что его там обожают и боготворят - это ничего сказать.

Вот уж воистину - не было бы счастья, да не несчастье помогло. И личную жизнь там устроил - во время одной церемонии награждения после гонке увидел подиумную девушку. Влюбился, стал ухаживать, женился, родились дети...