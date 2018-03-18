Volta ao Alentejo-2018. Этап 6

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Castelo de Vide - Évora, 151.3 км
1. Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins
2. Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural - Seguros RGA
3. Jon Aberasturi Izaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias
Итоговая генеральная классификация:
1. Luís Mendonça (Por) Aviludo - Louletano - Uli
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staurt
Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
Великие гонщики типа Армстронга не атаковали когда соперник съехал в кювет или сугроб, тем более майка лидера гонки. При желании можно много чего вспомнить...
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motte
Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
Цитата: Rebellix
А я фанат, давно и не скрываю этого.......История, я надеюсь, рассудит, где он был на самом деле чемпионом
Привет!
Вы исключительно правы!
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Rebellix
Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
А я фанат, давно и не скрываю этого.
И вчерашняя победа для меня просто как бальзам на душу - после особенно того Льежа, и после Хорнера, то есть после тех поражений, которые равносильны победам, если вы понимаете, о чём я.
История, я надеюсь, рассудит, где он был на самом деле чемпионом
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Earl57
Велогонщик Оскар Севилья ограб ... (5)
В прошлом году на Сан-Хуане. Идет презентация команд. Ну, Ричезе свой, аргентинец. Буря аплодисментов, переходящая в овации. Гавирия, почти что свой. Аналогичная реакция зрителей в зале. Боннен и Нибали, звезды велоспорта, заинтересованность, любопытство, вспышки камер на телефонах. Бауке Молема интересен только оргам, которые с удовольствием с ним фотографируются.
И тут вдруг в зале и среди публики на улице начинается оживление. Повода вроде нет, на подходе маленькая, заштатная колумбийская команда.
Но в зале все сильнее крики: "Оскар! Оскар!!! Оскаааррр!!!" Команда выходит на сцену, невысокий коренастый гонщик далеко не первой молодости приветственно поднимает руку а-ля дуче. Народ в экстазе. Сказать, что его там обожают и боготворят - это ничего сказать.
Вот уж воистину - не было бы счастья, да не несчастье помогло. И личную жизнь там устроил - во время одной церемонии награждения после гонке увидел подиумную девушку. Влюбился, стал ухаживать, женился, родились дети...
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Страницы истории велоспорта