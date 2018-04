Вуэльта Кастилии и Леона-2018. Этап 1

Alba de Tormes - Salamanca, 182,4км

1. Carlos Barbero (Spa) Movistar

2. Jon Aberasturi (Spa) Euskadi - Murias

3. Eduard Pardes (Spa) Euskadi - Murias

4. Raymond Kreder (Ned) Team UKYO

5. Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx

6 SOTO MARTINEZ Nelson Andres (COL) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 0:00:00

7 SANZ UNZUE Enrique (ESP) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0:00:00

8 GONZALEZ SALAS Mario (ESP) SPORTING / TAVIRA 0:00:00

9 JOYCE Colin (USA) RALLY CYCLING 0:00:00

10 CALDEIRA Samuel (POR) W52/FC PORTO 0:00:00

11 LOPEZ PARADA Daniel (ESP) BURGOS - BH 0:00:00

12 OYOLA OYOLA Robigzon Leandro (COL) MEDELLIN 0:00:00

13 MAS BONET Luis Guillermo (ESP) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 0:00:00

14 RUBIO HERNANDEZ Diego (ESP) BURGOS - BH 0:00:00

15 EVTUSHENKO Alexander (RUS) LOKOSPHINX 0:00:00

16 TOFFALI Nicola (ITA) SPORTING / TAVIRA 0:00:00

17 DUARTE AREVALO Fabio Andres (COL) MANZANA POSTOBON TEAM 0:00:00

18 MCNULTY Brandon (USA) RALLY CYCLING 0:00:00

19 HIGUITA GARCIA Sergio Andres (COL) MANZANA POSTOBON TEAM 0:00:00

20 ROLDAN ORTIZ Weimar Alfonso (COL) MEDELLIN 0:00:00

21 MADRAZO RUIZ Angel (ESP) DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0:00:00

22 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades (COL) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:00

23 VILELA Ricardo (POR) MANZANA POSTOBON TEAM 0:00:00

24 CESAR VELOSO Gustavo (ESP) W52/FC PORTO 0:00:00

25 STRAKHOV Dmitrii (RUS) LOKOSPHINX 0:00:00

26 ARANBURU DEBA Alex (ESP) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 0:00:00

27 ROSON GARCIA Jaime (ESP) MOVISTAR TEAM 0:00:00

28 ALARCON GARCIA Raul (ESP) W52/FC PORTO 0:00:00

29 MORENO BAZAN Javier (ESP) DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0:00:00

30 TORRES MUIÑO Pablo (ESP) BURGOS - BH 0:00:00

31 MANCEBO PEREZ Francisco (ESP) INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 0:00:00

32 CARPENTER Robin (USA) RALLY CYCLING 0:00:00

33 MESTRE Daniel (POR) EFAPEL 0:00:00

34 CASIMIRO Henrique (POR) EFAPEL 0:00:06

35 SILVA Joaquim (POR) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 0:00:06

36 PLAZA Ruben (ESP) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:06

37 BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando (COL) MANZANA POSTOBON TEAM 0:00:09

38 RODRIGUES João (POR) W52/FC PORTO 0:00:09

39 SOKOLOV Dmitrii (RUS) LOKOSPHINX 0:00:09

40 GARCIA Ricardo (ESP) TEAM EUSKADI 0:00:11

41 DEL PINO CORROCHANO Jesus (ESP) EFAPEL 0:00:12

42 CAICEDO Jonathan (ECU) MEDELLIN 0:00:12

43 ARAQUE LORENTE Rodrigo (ESP) TEAM UKYO 0:00:12

44 FERNANDEZ Ruben (ESP) MOVISTAR TEAM 0:00:12

45 MONTOYA GIRALDO Cristhian (COL) MEDELLIN 0:00:12

46 CARRETERO Hector (ESP) MOVISTAR TEAM 0:00:12

47 PAREDES AVELLANEDA Cesar Nicolas (COL) MEDELLIN 0:00:12

48 MARTINGIL César (POR) LIBERTY SEGUROS / CARGLASS 0:00:12

49 DEMPSTER Zakkari (AUS) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:12

50 SIMON CASULLERAS Jordi (ESP) BURGOS - BH 0:00:12

51 VERMEULEN Alexey (USA) INTERPRO STRADALLI CYCLING 0:00:12

52 VDOVIN Alexander (RUS) LOKOSPHINX 0:00:12

53 JUARISTI ARRIETA Txomin (ESP) TEAM EUSKADI 0:00:12

54 ALONSO FLORES Mikel (ESP) TEAM EUSKADI 0:00:12

55 RÄIM Mihkel (EST) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:17

56 MARTIN SANZ Gotzon (ESP) TEAM EUSKADI 0:00:40

57 SAEZ BENITO Hector (ESP) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0:00:40

58 MENDOZA CARDONA Omar Alberto (COL) MEDELLIN 0:00:45

59 SAMITIER SAMITIER Sergio (ESP) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0:01:02

60 GONZALEZ VELASCO Adrian (ESP) BURGOS - BH 0:01:02

61 ANDERSON Ryan (CAN) RALLY CYCLING 0:00:00

62 PERRY Benjamin (CAN) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:01:08

63 FIGUEIREDO Frederico (POR) SPORTING / TAVIRA 0:01:32

64 SÜTTERLIN Jasha (GER) MOVISTAR TEAM 0:01:35

65 IRIZAR LASKURAIN Julen (ESP) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0:01:53

66 IRISARRI RINCON Jon (ESP) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 0:00:00

67 TRUEBA DIEGO Alvaro (ESP) SPORTING / TAVIRA 0:00:00

68 RODRIGUEZ RECHE Sergio (ESP) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0:02:55

69 SAMOLENKOV Artem (RUS) LOKOSPHINX 0:04:08

70 ELLSAY Nigel (CAN) RALLY CYCLING 0:04:08

71 CARVALHO António (POR) W52/FC PORTO 0:04:08

72 HUDRY Florian (FRA) INTERPRO STRADALLI CYCLING 0:05:11

73 WHITEHOUSE Daniel (GBR) INTERPRO STRADALLI CYCLING 0:05:11

74 ETXABE LETURIA Jokin (ESP) INTERPRO STRADALLI CYCLING 0:06:00

75 VILLEGAS CARDONA Juan Pablo (COL) MANZANA POSTOBON TEAM 0:06:07

76 MAGNER Tyler (USA) RALLY CYCLING 0:06:07

77 ORJUELA GUTIERREZ Fernando (COL) MANZANA POSTOBON TEAM 0:09:49

78 MAMYKIN Matvey (RUS) BURGOS - BH 0:16:01

79 SMUKULIS Gatis (LAT) DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0:16:01

80 CRISPIM André (POR) LIBERTY SEGUROS / CARGLASS 0:16:01

81 FINETTO Mauro (ITA) DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0:16:01

82 MILAN JIMENEZ Diego (DOM) INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 0:16:01

83 WILLIAMS Tyler (USA) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:16:01

84 MIHAYLOV Nikolay (BUL) DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0:16:01

85 CASTRILLO ZAPATER Jaime (ESP) MOVISTAR TEAM 0:16:01

86 YECHEZKEL Aviv (ISR) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:16:01

87 CABEDO CARDA Oscar (ESP) BURGOS - BH 0:16:01

88 JURADO RODRIGUEZ Marcos (ESP) EFAPEL 0:16:01

89 CUETO MONTERO Juan Jose (DOM) INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 0:16:01

90 SARABIA DIAZ Ignacio (MEX) INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 0:16:01

91 LOPES Pedro (POR) LIBERTY SEGUROS / CARGLASS 0:16:01

92 REIS Rafael (POR) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 0:16:01

93 MATOS Nuno (POR) MOVISTAR TEAM 0:16:01

94 FERREIRA José (POR) W52/FC PORTO 0:16:01

95 GONÇALVES Gaspar (POR) LIBERTY SEGUROS / CARGLASS 0:16:01

96 FERNANDES Venceslau (POR) LIBERTY SEGUROS / CARGLASS 0:16:01

97 ELORZA PAGALDAI Mikel (ESP) INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 0:16:01

98 SILVA Bruno (POR) EFAPEL 0:16:01

99 CARVALHO André (POR) LIBERTY SEGUROS / CARGLASS 0:16:01

100 LOURENÇO Rafael (POR) LIBERTY SEGUROS / CARGLASS 0:16:01

101 DE MAAR Marc (NED) TEAM UKYO 0:16:01

102 ANTHONY Jesse (USA) RALLY CYCLING 0:16:01

103 HATANAKA Yusuke (JPN) TEAM UKYO 0:16:01

104 NOCENTINI Rinaldo (ITA) SPORTING / TAVIRA 0:16:01

105 PEREIRA Válter (POR) SPORTING / TAVIRA 0:16:01

106 GRIGOREV Aleksandr (RUS) SPORTING / TAVIRA 0:16:01

107 GARCIA SOSA Jhojan Orlando (COL) MANZANA POSTOBON TEAM 0:16:01

108 BUADES FERRIOL Marc (ESP) TEAM EUSKADI 0:16:01

109 FERNANDEZ AYARZAGUENA Egoitz (ESP) TEAM EUSKADI 0:16:01

110 FERNANDEZ CRUZ Delio (ESP) DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0:16:01

111 TORRES BARCELO Albert (ESP) INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM 0:16:01

112 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo (ESP) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 0:16:01

113 ARROYO DURAN David (ESP) EFAPEL 0:16:01

114 LOPEZ-COZAR JAIMEZ Juan Antonio (ESP) TEAM EUSKADI 0:16:01

115 RODRIGUEZ SALAZAR John Anderson (COL) DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 0:16:01

116 PRADES REVERTER Benjami (ESP) TEAM UKYO 0:16:01

117 CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo (COL) MEDELLIN 0:16:01

118 SANCHEZ REBOLLIDO Angel Lorenzo (ESP) W52/FC PORTO 0:16:01

119 PUJOL MUÑOZ Oscar (ESP) TEAM UKYO 0:16:01

DNF HISHINUMA Yukinori (JPN) INTERPRO STRADALLI CYCLING

DNF YOKOTSUKA Kohei (JPN) TEAM UKYO

DNF PAULINHO Sérgio (POR) EFAPEL

DNF RUBIO ARRIBAS Jesus Alberto (ESP) INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM

DNS ROUSSEAU Jayson (FRA) INTERPRO STRADALLI CYCLING