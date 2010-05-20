Тур де Франс-2023, превью этапов: 14 этап, Анмас - Морзин



Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в Анмас (Annemasse). Небольшой городок площадью всего 5 кв. км. расположен в 2 км от швейцарской границы и в 45 км от Анси, префектуры департамента Верхняя Савойя, региона Овернь - Рона - Альпы, приблизительно в 8 километрах к востоку от Женевы и является частью метрополитенского района Женевы. На западе от Анмаса находится гора Салев (le mont Salève) высота над уровнем моря 1300 метров и река Арв (la rivière Arve), на востоке — гора Вуарон (Les Voirons) высотой 1450 метров, на севере проходит швейцарская граница.



Несмотря на то, что Анмас - довольно небольшой городок, он является развитым промышленным центром. А из-за разницы в курсе евро относительно швейцарского франка много швейцарцев приезжают в Анмас за покупками.

Значительная часть населения Анмаса работает в Женеве, где зарплаты выше, чем во Франции, а курс обмена швейцарских франков на евро даёт преимущество. В бизнес-сфере Анмаса числится 1898 предприятий, большей частью это магазины и оказываемые услуги и различные сервисы.



Из достопримечательностей Анмаса можно выделить две католические церкви: Сан-Андре (Église Saint-André), возведенная в XVI веке и перестроенная в 1830 году и Сан-Жозеф (Église Saint-Joseph), которую начали строить в 1941 году в нео-романском стиле.



Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс-2023

Анмас во второй раз принимает принимает старт этапа Тур де Франс, впервые в 2004 году. Горный этап в Альпах с набором высоты 4200 м.

Со старта этапа велогонщики поедут в гору и через 18,7 км пересекут вершину подъёма 3-й категории Коль-де-Саксель (Col de Saxel), протяжённость 4,2 км, 751-944 м, перепад 193 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%.

Затем 9 км спуска и новый подъём - подъём 1-й категории Коль-де-Ку (Col de Cou), протяжённость 7 км, 598-1116 м, перепад 518 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 10%.

Следующий подъём начнётся на 46-м км маршрута - подъём 1-й категории Коль-дю-Фё (Col du Feu), протяжённость 5,8 км, 665-1117 м, перепад 452 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 12%. Коль-дю-Фё впервые вошёл в маршрут Тур де Франс.

После спуска с Коль-дю-Фё пойдёт подъём до промежуточного спринта.

Следующие 20 км спуска приведут велогонщиков к подножию подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Рама (Col de la Ramaz), протяжённость 13,9 км, 632-1619 м, перепад 987 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%. В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2016 году, первым на вершине был Томас Де Гендт.

Покорив вершину 1 категории, велогонщики устремятся на скоростной спуск протяжённостью 16 км к долине реки Жиффр (Giffre), вверх по течению которой они отправятся к подножию заключительного подъёма этапа.

Подъём высшей категории Коль де Жу План (Col de Joux Plane), протяжённость 11,6 км, 704-1691 м, перепад 987 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 12%. В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2016 году, первым на вершине был Харлинсон Пантано. На вершине подъёма будет разыграна "Бонусная премия".

Далее спуск и финиш в Морзине (Morzine, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы), на финише действует нейтрализация.

Финиш аналогичен финишу 20 этапа Тур де Франс в 2016 году, где победу одержал Йон Исагирре.

Морзин, который является частью крупнейшего в мире горнолыжного курорта Порт-дю-Солей («Врата солнца»), расположен на французской части территории, занимаемой Порт-дю-Солей между французским Монбланом и Женевским озером на высоте 1000 м, у самой границы со Швейцарией.

В 1181 году Морзин был усадебной территорией аббатства Олпс, цистерцианского монастыря в 7 км от него. В средние века усадьбы являлись сельскохозяйственными центрами - снабжали монастырь продуктами питания, одеждой, утварью и строительными материалами. В Морзине такая усадьба содержалась братьями-мирянами, которые возделывали землю и разводили скот.



С XVIII по начало XX века разработка сланцевых карьеров стала основной экономики Морзина, прежде чем примерно с 1930 года на смену пришел зимний туризм, хотя даже в 2015 году оставались несколько карьеров, которые все еще разрабатывались.

Морзин окружён легендарными для велоспорта вершинами, чем он и интересен многим туристам. Кроме того, здесь есть готический собор и памятники архитектуры эпохи романтизма.



Морзин в истории Тур де Франс



22 года назад на 16 этапе Тур де Франс-2000, пожалуй, в самую отчаянную атаку современного велоспорта ушёл Марко Пантани (Marco Pantani). Это не было войной за генеральную классификацию – это была битва Марко Пантани и Лэнса Армстронга (Lance Armstrong). На 16 этапе, от Куршевель до Морзин, участникам предстояло преодолеть четыре большие горы, Коль де Сези (Col de Saisies), Коль де Аравис (Col des Aravis), Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombière) и Коль де Жу План (Col de Joux Plane).



Армстронг ожидал, что именно там между ним и Пантани начнётся настоящая война. Пантани атаковал на Коль де Сези, когда предстояло проехать ещё более чем 120 трудных альпийских километров. У велокоманды Армстронга U.S. Postal не оставалось никакого выбора – они должны были преследовать. Пантани действовал сообща с Фернандо Эскартином (Fernando Escartin) и товарищем по велокоманде Ришара Виранка (Richard Virenque), Паскалем Эрве (Pascal Herve). Трио все ещё лидировало на Коль де ла Коломбьер, но, когда они спускались, американская команда, которая возглавляла пелотон, догнала беглецов. Казалось, что вторая попытка Пантани наказать Армстронга потерпела неудачу. На Коль де Жу План Пантани отстал и потерял контакт с группой Армстронга.



Но часы неустанного преследования взяли своё. В голове пелотона остались четверо: Ян Ульрих (Jan Ullrich), Лэнс Армстронг, Ришар Виранк и Роберто Эрас (Roberto Heras). Во время преследования Армстронг чувствовал себя настолько хорошо, что проехал мимо зоны передачи питания, ничего не взяв. Этот провал он позже назвал, «ничтожная ошибка, невероятная для профессионала». На подъёме, когда предстояло проехать ещё 20 км, Армстронг не мог удерживаться с остальными. В 10 километрах от вершины он выдохся.

Два года подряд он повторял одну и ту же ошибку (смотрите этап 15, Тур де Франс-1999) - недостаточно поел. Усмотрев в этом шанс для себя, Ульрих поехал в гору, настолько быстро, насколько мог. Армстронг, с помощью невероятной силы воли прошёл заключительные километры Коль де Жу План и затем устремился вниз с другой стороны горы в Морзин. Поскольку физическая форма Ульриха явно не соответствовала той, с которой он выиграл Тур де Франс-1997, проблемы заголодавшего Армстронга никакой выгоды ему не принесли.

Тур де Франс-2022, превью этапов: 10 этап, Морзин Порт дю Солей - Межев



Виранк выиграл этап, но Армстронг потерял относительно Ульриха только полторы минуты. Как у Раймона Пулидора (Raymond Poulidor), карьера Ульриха была усыпана упущенными моментами, которые могли принести победу на Тур де Франс. Пантани провёл вечер, страдая от ужасных желудочных проблем, и сошёл с гонки на следующий день. Армстронг был очень возмущён убийственной атакой Пантани, но, возможно, если бы итальянец не имел проблем с желудком, то сумел бы выиграть этап. В любом случае, он выполнил свою мечту, своё желание «взорвать этап». Армстронг сказал, что те мучительные минуты на Коль де Жу План были худшими в его карьере. А этап для Ришара Виранка, это была самая крупная его победа за последние три года.

Тур де Франс-2022, превью этапов: 10 этап, Морзин Порт дю Солей - Межев



Своей самоубийственной атакой великий Пират поставил на место Армстронга вместе с его армадой. На Коль де Жу План Пират проиграл всё, что только мог, но своим одиночным отрывом он буквально похоронил «почтальонов», которые вынуждены были оставить капитана без поддержки в последней горе. Уже после Сэйси пелотон проигрывал минуту, а рядом с американцем остались только Кевин Ливингстон (Kevin Livingston) и Тайлер Хэмилтон (Tyler Hamilton), а к концу этапа Лэнс вынужден был закрывать атаки едва ли не всех своих конкурентов самостоятельно и в итоге «поймал» 2 минуты отставания. Пират проиграл на том этапе тринадцать минут, но это не имеет никакого значения. Его атака стала примером спортивного мужества и способности бороться до конца. Пантани ещё раз доказал, что он действительно великий.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Тур де Франс в комментариях к превью дня.