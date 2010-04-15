VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье

Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье


   Тринадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в Шатийон-Сюр-Шаларон (Châtillon-sur-Chalaronne). Город Шатийон-сюр-Шаларон раскинулся на берегу небольшой реки Шаларон (Chalaronne) в центральной части исторической местности Домб, департамента Эн, округа Бурк-ан-Брес.


   На протяжении нескольких веков город назывался Шатийон-ан-Домб либо Шатийон-ле-Домб (Châtillon-en-Dombes / Châtillon-lès-Dombes), пока не обрёл в XX веке своё нынешнее название.

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье


   Очаровательный средневековый городок площадью не более 18 кв. км. располагает богатым историческим наследием и достопримечательностями.
Здесь в 1617 году святой Викентий де Поль (Vincent de Paul) основал первую общину дочерей милосердия - общество апостольской жизни, то есть его члены не приносят монашеских обетов. В XX веке дочери милосердия были одной из самых многочисленных женских конгрегаций. В 1998 году они насчитывали 24982 сестры и 2757 обителей по всему земному шару. Главные направления деятельности конгрегации — уход за больными, образование малоимущих, помощь сиротам и старикам.


   Среди достопримечательностей Шатийон-сюр-Шаларон: руины Старого замка (построен в 1000 году, разрушен в 1598 году); здание рынка XVII века (рыночный дом был заменен в 1440 году залами, похожими на собор: 80 м в длину, 20 м в ширину и 10 в высоту. Здание, разделенное на три пролёта, поддерживается огромными дубовыми столбами, на которые опирается дубовый каркас).


Старинные здания в центре города Шатийон-сюр-Шаларон, частично разрушенные в 1670 году пожаром, восстанавливались благодаря щедрости госпожи де Монпансье, Графини де Шатийон, которая разрешила местным жителям собирать необходимые дрова в своем лесу Тане.

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье


   Старый госпиталь постройки 1727 года, сегодня — краеведческий музей, приглашает познакомиться с одним из лучших примеров регионального наследия больницы, дополненного кабинетом по уходу за больными XIX-XX веков. Построенная в XIII веке и перестроенная в XVIII веке, бывшая больница Шатийона расположена вокруг часовни, которая открывается в обе палаты для больных. Есть здесь и аптека, отремонтированная в 1814 году, которая хранит множество сокровищ. Помимо деревянных изделий в стиле Директории, здесь находится уникальная коллекция из 120 керамических горшков Meillonnas, которые являются ценными свидетелями истории медицины. В чайной комнате музея представлено замечательное произведение религиозного искусства, триптих, завершенный в 1527 году и внесенный в список исторических памятников Франции.


   Оранжерея Филибера Коммерсона (Philibert Commerson) рассказывает о жизни этого знаменитого ботаника Шатийонна, отправившегося в путешествие по всему миру из Бугенвиля. Именно ему мы обязаны, в частности, гортензиями и бугенвилией.


   В Шатийон-сюр-Шаларон в 2010 году был открыт дендрарий - участок площадью 8 гектаров, посвященный природе. Дендрарий, бывшая собственность энтузиаста, лесовода Анри Невеля (Henri Navel), площадью 12 гектаров, является одновременно данью уважения деревьям, природе и биоразнообразию. Здесь можно узнать подробную информацию о 353 видах деревьев, увидеть вечнозеленый дуб мексиканского происхождения Quercus rysophylla, полюбоваться другими редкими деревьями, которые трудно увидеть в других местах, а некоторые из них сегодня почти вымерли в своей родной среде.

 


   Прогулка по дендрарию Шатийон-сюр-Шаларон — это также знакомство с важной ролью насекомых, пчёл, наблюдение за 20 скворечниками для синиц и других мелких птиц, а также возможность увидеть с сов (самая большая - длиной в метр).


   Спиральная вспомогательная система полива в дендрарии обеспечивает удобную систему для выращивания южных растений, а также для размещения ящериц и других животных, необходимых для естественного равновесия.


   В дендрарии можно наслаждаться прогулками в тени высоких деревьев, можно даже устроить пикник у пруда, где обитают утки и другие птицы.

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье


   А ещё в Шатийон-сюр-Шаларон находится одна из самых красивых миниатюрных железных дорог в мире - музей миниатюрного поезда (Musée du train miniature). Её протяженность 1 км (в масштабе 1/87) на площади 200 кв. м., по которой циркулируют 30 поездов, 400 вагонов ходят туда и обратно среди деревень, домов, вокзалов, фабрик, магазинов и других городов. Тысячи огней освещают декорации музея. Отправной точкой является точное воспроизведение знаменитого Гар-де-Бротто в Лионе, признанного историческим памятником.

 

Альтиметрия 13-го этапа Тур де Франс-2023

 

 

   Шатийон-сюр-Шаларон впервые принимает старт этапа Тур де Франс. 13-й этап в пятницу в День Взятия Бастилии начнётся в долинах между реками Сона и Рона, а финиширует в Массиве Юра.

 

  Через 70 км со старта этапа пелотон начнёт преодолевать некатегорийный подъём до промежуточного спринта, далее немного в подъём и скоростной спуск.

 

  Собравшись на равнине и достигнув берега Роны, велогонщики повернут на север и начнут восхождение на заключительный (и единственный категорийный) подъём этапа - подъём высшей категории Гран-Коломбье (Grand Colombier), протяжённость 17,4 км, 256-1501 м, перепад 1245 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%.

 


   Гран-Коломбье (Grand Colombier, департамент Айн, регион Овернь - Рона - Альпы) во второй раз принимает финиш этапа Тур де Франс, впервые в 2020 году, тогда

   На 15-м этапе с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье (Grand Colombier) велокоманда Jumbo-Visma полностью контролировала ситуацию.

 

   К началу финального подъёма у Приможа Роглича было 5 помощников. Ваут Ван Арт задал высокий темп в начале подъёма, затем за 13 км до финиша с Рогличем остались Джордж Беннетт, Том Дюмулин и Сеп Кусс. Они продолжали просеивать группу, в которой на последнем километре этапа осталось 11 велогонщиков.

 

   Примож Роглич атаковал за километр до финиша, но его добрали Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Мигель Лопес (Miguel Lopez / Astana Pro Team) и Ричи Порт (Richie Porte / Trek-Segafredo), вместе с которыми поехал помощник Роглича Сеп Кусс. Роглич ответил на атаку своего молодого соотечественника на последних сотнях метров, но финишировал 2-м.

 

   Тадей Погачар (UAE Team Emirates) одержал победу на 15-м этапе Тур де Франс-2020 с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates держался в группе жёлтой майки, а на финальных сотнях метров он атаковал и первым пересёк финиш.

 

  Вершина Гран-Коломбье  является частью горного массива Юра (Jura) расположенного между Швейцарией и Францией. Горный массив Юра дал название Юрскому периоду, французскому департаменту Юра и одноимённому кантону Швейцарии. Гран-Коломбье расположен в департаменте Эн в восточной части Франции. Максимальная высота вершины Гран-Коломбье достигает 1531 метров над уровнем моря. Вершина Гран-Коломбье возвышается над верхней долиной Роны, озером Бугей (Bugey) и ущельем Валь-де-Фье (Gorges du Val de Fier).

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-КоломбьеТур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье


   По склонам Гран-Коломбье проложены многочисленные пешеходные тропы и маршруты для катания на велосипедах. Тропы ведут любителей активного отдыха через горы Бугей в направлении плато Реторд и выходят на Альпийские склоны. Вершина Гран-Коломбье, открытая с апреля по ноябрь, является одним из самых трудных для преодоления на велосипеде перевалов во Франции.

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье Vue depuis le Grand Colombier &copy; Caroline BlackwellТур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье Vue depuis le Grand Colombier &copy; Caroline Blackwell


  Подъём на Гран-Коломбье начинается из города Кюло (Culoz), довольно крупного по меркам этой местности промышленного и транспортного центра. А на скале за пределами города возвышается замок Монверан (Montveran), история которого уходит корнями еще во времена войн с сарацинами, ну а если устремлять взор не вглубь веков, а чуть ближе, то стоит упомянуть, что в 1928-29 годах здесь любил гостить русский композитор Сергей Прокофьев.


   Что касается самого подъёма Гран-Коломбье, то, не вдаваясь в технические подробности, стоит сказать, что с его вершины в ясную погоду видна вершина Монблана. А перед тем, как попасть в число гор Тур де Франс, он входил в маршрут таких гонок как Тур де л’Эн, Тур де л’Авенир и Дофине Либере.

 

    Приглашаем вас обсуждать события этапа Тур де Франс в комментариях к превью дня. 

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2023 велоспорт Гран-тур история велоспорта история Тур де Франс новости велоспорта страницы истории Тур де Франс страницы истории велоспорта велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 31.05.2014

    День взятия Бастилии Коломбье.

    Должна быть битва в двух актах: отрыв и генералы.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:13 | Регистрация: 15.04.2010

    Наверно снова уедет отрыв, а генералы будут проверять друг друга на вершине горы.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:43 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Николай Н.
    Наверно снова уедет отрыв, а генералы будут проверять друг друга на вершине горы.

    Отрыв не пустят или накатят. Тадей будет атаковать.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну, давай Леша.. Ты отдохнул конкретно. В отрыв и побеждай. Не посрами команду. Фантастика, да?)))

    Вся жизнь это гонка.

  5. Гонщик

    Сегодня, 20:58 | Регистрация: 28.05.2017

    Колхоз будет , а генералы будут общипывать на последних км , так как ставки слишком высоки , по ходу разборка будет на разделке .

  6. василий

    Сегодня, 20:59 | Регистрация: 15.09.2019

    Кто то из генералов заберет отрыв догонят.

     

  7. Camel

    Сегодня, 21:14 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: Николай Н.
    Наверно снова уедет отрыв, а генералы будут проверять друг друга на вершине горы.

    Правда, что ли?

  8. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 21:52 | Регистрация: 20.05.2010

    по моему не Погги территория.... посему скорее будет колхоз...  

    Юмбе выгодней отпустить отрыв... что бы не дай бог не привезти Погги на бонификацию... ибо рывок на финише у него лучше...

    впрочем... "как Кусс скажет свое слово")

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2023

Tour de France

22 - 26 июля 2023

Ethias-Tour de Wallonie

29 июля 2023

Donostia San Sebastian Klasikoa

29 июля - 4 августа 2023

Tour de Pologne

3 - 13 августа 2023

World Championships

6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • error
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (20)
    error-Фото
    может спринтерский Saeco или чопроная Festina? других вармантов мегапоезда в памяти не имею...
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (20)
    ittrainbow-Фото

    error, точно нет, кто-то из южной европы, но прекрасно помню (ну а как еще я могу помнить свои первые Туры в конце прошлого века - во всем великолепии но без деталей)

     

    и для них приехать на Тур и выиграть три (или больше) спринта тремя разными гонщиками было нормой

     

    вообще первое что пришло в голову это Mapei но потом подумал что Тонков все-таки горняк и одернул себя, если кто-то освежит мои детские воспоминания и поправит - буду очень признателен :)

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (20)
    uran-Фото
    Цитата: Lucas
    Генерал давно уже надо давать тем, кто не "просидел" среди пелотона до конца гонки, а выиграл большее число этапов, - тогда они хоть шевелиться будут.
    О чём думают французы).
    Тогда никакие отрывы практически никогда не выиграют, а будет на гонке 2-3 команды-доминатора, и будут соревноваться кто больше у лидеров отберёт побед. Опять же спринтеров куда? По этой формуле Филипсен безоговорочный победитель ТДФ? Бред.
  • error
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (20)
    error-Фото
    про поезд из 9 гонцов... это вы наверное про US-Postal или про HTC-Columbia... Banesto, если мне не изменяет память, не была такой пионерской... там были личности...
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (20)
    ittrainbow-Фото
    люди две трети этапов просто не едут а докатывают, чтобы в Париже попытаться выиграть пару дюймов на фотофинише

    при всем уважении к спринтерам и к тому как выглядит вообще пирамида велоспорта (а внизу сотни тысяч любителей которые ездят однодневные фондо в основном на равнинах - там просто больше людей живет) - это по меньшей мере странное мероприятие, хуже этого выглядят только перфомансы а-ля "гороховая майка заезжает на Альп д Юэз в отвале" (как в прошлом году

    Банесто если мне не изменяет память в свое время выстраивала поезд из 9 человек и везла на финиш - красиво и зрелищно но что тут от трехнедельной многодневки?
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (20)
    ittrainbow-Фото
    про отрывы херню сморозил не в ту таблицу посмотрел

    но суть не сильно меняется

    горняки на спринте хотя бы немного работают, стараются вверху держаться чтобы в замес не попасть а спринтеры, особенно их развозчики, едут потому что на автобусе нельзя и придется крутить по горам

    глянуть в конец генерала там что ни Юэн то Мерков с Баухаусом, едут и надеются что не будет технических после которых будет тяжело группетто догонять
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (20)
    ittrainbow-Фото
    в генерале сейчас 46 человек которые проигрывают лидеру одно и то же время, 4 часа 19 минут 39 секунд, Филипсен среди них

    и кто тут "сидит среди пелотона"?

    люди пачкой на расслабоне катаются проигрывая уже целый этап

    p.s. дальше них только Юэн который катит на второй подряд лантерн руж
  • error
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (8)
    error-Фото

    по моему не Погги территория.... посему скорее будет колхоз...  

    Юмбе выгодней отпустить отрыв... что бы не дай бог не привезти Погги на бонификацию... ибо рывок на финише у него лучше...

    впрочем... "как Кусс скажет свое слово")

  • Camel
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (20)
    Camel-Фото
    Фух! Вы научитесь когда-нибудь писать фамилии гонщиков правильно? Кто такой Пул?
    Вы недалеки от того, чтобы назвать, например, Армстронга "Стронгом".
  • Camel
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (8)
    Camel-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Наверно снова уедет отрыв, а генералы будут проверять друг друга на вершине горы.

    Правда, что ли?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 июля

Kevin Ledanois (Team Arkea - Samsic)

14 июля

Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2023 (83)
Июнь 2023 (160)
Май 2023 (209)
Апрель 2023 (143)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)