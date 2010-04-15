Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье



Тринадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в Шатийон-Сюр-Шаларон (Châtillon-sur-Chalaronne). Город Шатийон-сюр-Шаларон раскинулся на берегу небольшой реки Шаларон (Chalaronne) в центральной части исторической местности Домб, департамента Эн, округа Бурк-ан-Брес.



На протяжении нескольких веков город назывался Шатийон-ан-Домб либо Шатийон-ле-Домб (Châtillon-en-Dombes / Châtillon-lès-Dombes), пока не обрёл в XX веке своё нынешнее название.



Очаровательный средневековый городок площадью не более 18 кв. км. располагает богатым историческим наследием и достопримечательностями.

Здесь в 1617 году святой Викентий де Поль (Vincent de Paul) основал первую общину дочерей милосердия - общество апостольской жизни, то есть его члены не приносят монашеских обетов. В XX веке дочери милосердия были одной из самых многочисленных женских конгрегаций. В 1998 году они насчитывали 24982 сестры и 2757 обителей по всему земному шару. Главные направления деятельности конгрегации — уход за больными, образование малоимущих, помощь сиротам и старикам.



Среди достопримечательностей Шатийон-сюр-Шаларон: руины Старого замка (построен в 1000 году, разрушен в 1598 году); здание рынка XVII века (рыночный дом был заменен в 1440 году залами, похожими на собор: 80 м в длину, 20 м в ширину и 10 в высоту. Здание, разделенное на три пролёта, поддерживается огромными дубовыми столбами, на которые опирается дубовый каркас).



Старинные здания в центре города Шатийон-сюр-Шаларон, частично разрушенные в 1670 году пожаром, восстанавливались благодаря щедрости госпожи де Монпансье, Графини де Шатийон, которая разрешила местным жителям собирать необходимые дрова в своем лесу Тане.



Старый госпиталь постройки 1727 года, сегодня — краеведческий музей, приглашает познакомиться с одним из лучших примеров регионального наследия больницы, дополненного кабинетом по уходу за больными XIX-XX веков. Построенная в XIII веке и перестроенная в XVIII веке, бывшая больница Шатийона расположена вокруг часовни, которая открывается в обе палаты для больных. Есть здесь и аптека, отремонтированная в 1814 году, которая хранит множество сокровищ. Помимо деревянных изделий в стиле Директории, здесь находится уникальная коллекция из 120 керамических горшков Meillonnas, которые являются ценными свидетелями истории медицины. В чайной комнате музея представлено замечательное произведение религиозного искусства, триптих, завершенный в 1527 году и внесенный в список исторических памятников Франции.



Оранжерея Филибера Коммерсона (Philibert Commerson) рассказывает о жизни этого знаменитого ботаника Шатийонна, отправившегося в путешествие по всему миру из Бугенвиля. Именно ему мы обязаны, в частности, гортензиями и бугенвилией.



В Шатийон-сюр-Шаларон в 2010 году был открыт дендрарий - участок площадью 8 гектаров, посвященный природе. Дендрарий, бывшая собственность энтузиаста, лесовода Анри Невеля (Henri Navel), площадью 12 гектаров, является одновременно данью уважения деревьям, природе и биоразнообразию. Здесь можно узнать подробную информацию о 353 видах деревьев, увидеть вечнозеленый дуб мексиканского происхождения Quercus rysophylla, полюбоваться другими редкими деревьями, которые трудно увидеть в других местах, а некоторые из них сегодня почти вымерли в своей родной среде.



Прогулка по дендрарию Шатийон-сюр-Шаларон — это также знакомство с важной ролью насекомых, пчёл, наблюдение за 20 скворечниками для синиц и других мелких птиц, а также возможность увидеть с сов (самая большая - длиной в метр).



Спиральная вспомогательная система полива в дендрарии обеспечивает удобную систему для выращивания южных растений, а также для размещения ящериц и других животных, необходимых для естественного равновесия.



В дендрарии можно наслаждаться прогулками в тени высоких деревьев, можно даже устроить пикник у пруда, где обитают утки и другие птицы.



А ещё в Шатийон-сюр-Шаларон находится одна из самых красивых миниатюрных железных дорог в мире - музей миниатюрного поезда (Musée du train miniature). Её протяженность 1 км (в масштабе 1/87) на площади 200 кв. м., по которой циркулируют 30 поездов, 400 вагонов ходят туда и обратно среди деревень, домов, вокзалов, фабрик, магазинов и других городов. Тысячи огней освещают декорации музея. Отправной точкой является точное воспроизведение знаменитого Гар-де-Бротто в Лионе, признанного историческим памятником.

Альтиметрия 13-го этапа Тур де Франс-2023

Шатийон-сюр-Шаларон впервые принимает старт этапа Тур де Франс. 13-й этап в пятницу в День Взятия Бастилии начнётся в долинах между реками Сона и Рона, а финиширует в Массиве Юра.

Через 70 км со старта этапа пелотон начнёт преодолевать некатегорийный подъём до промежуточного спринта, далее немного в подъём и скоростной спуск.

Собравшись на равнине и достигнув берега Роны, велогонщики повернут на север и начнут восхождение на заключительный (и единственный категорийный) подъём этапа - подъём высшей категории Гран-Коломбье (Grand Colombier), протяжённость 17,4 км, 256-1501 м, перепад 1245 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%.



Гран-Коломбье (Grand Colombier, департамент Айн, регион Овернь - Рона - Альпы) во второй раз принимает финиш этапа Тур де Франс, впервые в 2020 году, тогда

На 15-м этапе с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье (Grand Colombier) велокоманда Jumbo-Visma полностью контролировала ситуацию. К началу финального подъёма у Приможа Роглича было 5 помощников. Ваут Ван Арт задал высокий темп в начале подъёма, затем за 13 км до финиша с Рогличем остались Джордж Беннетт, Том Дюмулин и Сеп Кусс. Они продолжали просеивать группу, в которой на последнем километре этапа осталось 11 велогонщиков. Примож Роглич атаковал за километр до финиша, но его добрали Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Мигель Лопес (Miguel Lopez / Astana Pro Team) и Ричи Порт (Richie Porte / Trek-Segafredo), вместе с которыми поехал помощник Роглича Сеп Кусс. Роглич ответил на атаку своего молодого соотечественника на последних сотнях метров, но финишировал 2-м. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) одержал победу на 15-м этапе Тур де Франс-2020 с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье. 21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates держался в группе жёлтой майки, а на финальных сотнях метров он атаковал и первым пересёк финиш.

Вершина Гран-Коломбье является частью горного массива Юра (Jura) расположенного между Швейцарией и Францией. Горный массив Юра дал название Юрскому периоду, французскому департаменту Юра и одноимённому кантону Швейцарии. Гран-Коломбье расположен в департаменте Эн в восточной части Франции. Максимальная высота вершины Гран-Коломбье достигает 1531 метров над уровнем моря. Вершина Гран-Коломбье возвышается над верхней долиной Роны, озером Бугей (Bugey) и ущельем Валь-де-Фье (Gorges du Val de Fier).

Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье



По склонам Гран-Коломбье проложены многочисленные пешеходные тропы и маршруты для катания на велосипедах. Тропы ведут любителей активного отдыха через горы Бугей в направлении плато Реторд и выходят на Альпийские склоны. Вершина Гран-Коломбье, открытая с апреля по ноябрь, является одним из самых трудных для преодоления на велосипеде перевалов во Франции.

Тур де Франс-2023, превью этапов: 13 этап, Шатийон-сюр-Шаларон - Гран-Коломбье Vue depuis le Grand Colombier © Caroline Blackwell



Подъём на Гран-Коломбье начинается из города Кюло (Culoz), довольно крупного по меркам этой местности промышленного и транспортного центра. А на скале за пределами города возвышается замок Монверан (Montveran), история которого уходит корнями еще во времена войн с сарацинами, ну а если устремлять взор не вглубь веков, а чуть ближе, то стоит упомянуть, что в 1928-29 годах здесь любил гостить русский композитор Сергей Прокофьев.



Что касается самого подъёма Гран-Коломбье, то, не вдаваясь в технические подробности, стоит сказать, что с его вершины в ясную погоду видна вершина Монблана. А перед тем, как попасть в число гор Тур де Франс, он входил в маршрут таких гонок как Тур де л’Эн, Тур де л’Авенир и Дофине Либере.

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