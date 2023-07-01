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Тур де Франс-2023, превью этапов: 10 этап, Вулкания - Иссуар

Тур де Франс-2023, превью этапов: 10 этап, Вулкания - Иссуар


   Десятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в «Вулкании». Вулканы - удивительная достопримечательность региона Овернь (Auvergne), здесь насчитывается свыше 80 потухших вулканов. Вулканическая активность не только сформировала пейзаж, но и оказала сильное влияние на культуру региона: большое разнообразие агрикультур на местных богатых почвах, использование вулканического камня при строительстве зданий, развитие термальных бань, а также сильно отразилось в местных сказках и легендах.

 

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 10 этап, Вулкания - Иссуар


   Двадцать один год назад, в 15-ти километрах от Клермон-Феррана, в городе Сент-Урс (Saint-Ours), в самом сердце Оверни, на 57 гектарах земли бывшего военного полигона был открыт интерактивный парк «Вулкания» (Parc européen du volcanisme). Сегодня тематический парк «Вулкания» в Оверни посещает около 350 тысяч человек в год, а в год открытия парк принял 600 000 человек.


   Парк «Вулкания» - образовательно-развлекательный центр, в котором есть всё, чтобы вызвать интерес детей и взрослых к геологии, природному наследию Франции в целом и к вулканам в частности. Он возводился по проекту известного австрийского архитектора Ханса Холлейна (Hans Hollein), который взял в команду молодого архитектора из Оверни Филиппа Тиксье (Philippe Tixier).

 

   Согласно проекту в окрестностях Клермон-Феррана, близ Пюи-де-Дом был возведён комплекс экзотических сооружений: искусственный кратер, искусственный вулканический конус (с глубокими подземными экспозициями), музейные площадки под открытым небом с экспозициями, посвященными развитию Земли, жизни вулканов, а также так называемый вулканический сад, стена циклопической кладки из вулканических бомб, кинозал с гигантским экраном, ресторан и т. п. По замыслу создателей парк должен был стать ареной «умного туризма» в Европе.


   Завершение работ и торжественное открытие парка, первоначально запланированное на 2001 год, состоялось в феврале 2002 года. Ровно через год после открытия к цепочке потухших вулканов Оверни прибавился ещё один, новый, «действующий».

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 10 этап, Вулкания - ИссуарТур де Франс-2023, превью этапов: 10 этап, Вулкания - Иссуар


   Ханс Холлейн попытался воссоздать окаменевшие потоки базальтовой лавы. В центре парка возвышается 28-метровый конус, две трети которого спрятаны под землёй. Центральный вулкан, конечно, не очень заметен рядом с местной горой Пюи-де-Дом высотой 1465 метров, но для искусственного вулкана вполне достаточно. Согласно замыслу архитекторов, он – лишь метафора вулканов.


   Посетители парка «Вулкания» спускаются на дно кратера в «самое сердце Земли» в обстановке, максимально приближенной к реальности. Фуникулер везёт по туннелю, пробитому в застывшей лаве. А дальше всё происходит так, как случается в природе: вдруг начинает подрагивать почва и происходит землетрясение, оживает вулкан и извергается лава, которая, сначала сметает всё на своем пути, но в итоге успокаивается и застывает.


   Ещё в парке «Вулкания» можно спуститься в кратер глубиной 35 метров, увидеть самые красивые вулканы Европы в 4-D фильме, побывать в «вулканическом саду» и увидеть поствулканический пейзаж, буйство трав и красок жизни рядом с уснувшим вулканом – это лишь небольшая часть аттракционов, предлагаемых посетителям парка.


Альтиметрия 10-го этапа Тур де Франс-2023

 

 

 

 

 

   Вулканологический парк «Вулкания» (Vulcania, департамент Пюи-де-Дом, регион Овернь — Рона — Альпы) вулкан в Массиве Централь впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

 

   Среднегорный этап в Массиве Централь с набором высоты 2900 м, подходит для отрыва.

 

   Вторая неделя Тур де Франс-2023 начинается с преодоления подъёма 3-й категории Коль-де-ла-Морено (Col de la Moréno), протяжённость 4,8 км, 840-1065 м, перепад 225 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%.

 

  После спуска -  подъём 3-й категории Коль-де-Гери (Col de Guéry), протяжённость 7,8 км, 887-1277 м, перепад 390 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%.

 

  И так до самого финиша этапа спуски и подъёмы будут чередоваться, трём подъёмам были присвоены следующие категории:

 

   - подъём 2-й категории Коль-де-ла-Круа-Сен-Робер (Col de la Croix Saint-Robert), протяжённость 6 км, 1073-1451 м, перепад 378 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 12%. В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2011 году, первым на вершине был Тиджей ван Гардерен.

 

   - подъём 3-й категории Кот-де-Сен-Виктор-ла-Ривьер (Côte de Saint-Victor-la-Rivière), протяжённость 3 км, 864-1041 м, перепад 177 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 8%.

 

   - подъём 3-й категории Кот-де-ла-Шапель-Маркусс (Côte de la Chapelle-Marcousse), протяжённость 6,5 км, 616-980 м, перепад 364 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 8%.

 

   Заключительные 27 км до финиша этапа в Иссуаре (Issoire, департамент Пюи-де-Дом, регион Овернь — Рона — Альпы) под спуск, на заключительных 2 км расположены 3 поворота.


   Финишный город 10-го этапа Иссуар находится в самом сердце региона Пюи-де-Дом, в так называемом районе «Тоскана оверньская» - из-за мягких линий ландшафта, света слегка освещающего туманную дымку над землей - недалеко от бурлящего жизнью Клермон-Феррана, Иссуар, город, где средиземноморская архитектура сочетается с современными проектами. 


   Главной достопримечательностью Иссуара является построенный в XII веке монастырь Святого Остремона (L'abbaye Saint-Austremoine d'Issoire).

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 10 этап, Вулкания - Иссуар

 

   Монастырь характеризуется чистотой линий, верхняя часть башни украшена часами, а в XV веке к ним добавилась и колокольня, которая должна была оповещать на многие километры вокруг о наличии монастыря в этом месте. Монастырь Святого Остремона является самым крупным из церквей Нижней Оверни. Романские церкви часто строились на существующих культовых сооружениях. Святой Остремон - апостол и первый епископ Оверни, был захоронен в конце III века, на месте его погребения и была воздвигнута церковь, положившая начало истории монастыря.


   Церковь располагалась в самом центре города, на центральной площади. Это объясняет наличие гармоничного переплетения геометрических фигур строения. Днём, в определенный промежуток времени, когда солнце поднимается далеко над горизонтом, свет странным образом освещает здание изнутри, переплетаясь с цветной мозаикой стекол. В XIX веке во время реставрации, художники пошли на эксперимент, разукрасив интерьер церкви в разные цвета. Тот, кто впервые попадает внутрь церкви, испытывает своего рода шок. А в склепе до сих пор хранятся мощи Святого Остремона.

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 10 этап, Вулкания - Иссуар


  Иссуар является пионером легкой авиации благодаря семье Вассмер (Wassmer), которая заложили «первый камень» в прочный фундамент компании, которая в наши дня носит название «Issoire-Aviation». Именно здесь был собран APM-20 Lionceau - первый самолёт в мире, сделанный полностью из карбона. Это здесь в 2012 году на заводе «Rio Tinto Alcan» впервые запустят линию по производству алюминиево-литиевого сплава.

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 10 этап, Вулкания - Иссуар


   В плане культурного досуга, в Иссуаре тоже есть где развернуться: каждое лето здесь проводят Международный фестиваль фольклора, фестиваль романского искусства. Бывают в городе ночные ярмарки и рынки. Проводятся соревнование по регби - «Challenge Auvergne».


Город Иссуар в истории Тур де Франс


   Иссуар в четвёртый раз принимает Тур де Франс. Ранее маршрут «Большой Петли», проходящий по дорогам этого региона, ограничивался посещением Эксагонь (l’Hexagone), небольшой деревушки рядом с Иссуар к югу от Клермон-Феррана.

 

   Во время Тур де Франс-1983 года победу на 14-м этапе с финишем в Иссуаре, после сольного отрыва в 100 км, одержал Пьер Ле Биго (Pierre Le Bigaut). Через два дня пелотон снова стартовал в этом городке, велогонщикам предстоял очень необычный финиш, где победителем стал велогонщик.... пересёкший финишную линию на седьмой позиции! В Сент-Этьене (Saint-Étienne) будущий победитель этапа Мишель Лоран (Michel Laurent) был жертвой массового завала случившегося за 50 метров до финиша, спровоцированного его компаньоном по отрыву Хенком Либбердингом (Henk Lubberding).


   В 2005 году Тур де Франс тоже стартовал из Иссуара, Джузеппе Гуерини (Giuseppe Guerini) одержал красивую победу на финише в Пюи-ан-Веле (Puy-en-Velay).

 

    Приглашаем вас обсуждать события этапа Тур де Франс в комментариях к превью дня. 

По материалам Интернета

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Комментарии

  • Earl57
    Фабио Якобсен уйдёт из команды ... (1)
    Earl57-Фото

    Вот интересно. Публично говорить об уходе гонщика из команды можно и ему самому, и команде. Говорить куда уходит говорить нельзя. Нельзя ни гонщику, ни той команде, куда уходит, ни команде, из которой уходит. Хотя очень часто это секрет Полишинеля, как это было с Аренсманом в прошлом году. Какой смысл в этом Юрьевом дне 1 августа? И почему именно 1 августа, а не 1 июля или 1 сентября? Ведь все равно переговоры начинаются намного раньше, и чем успешнее гонщик, тем раньше с ним стараются договориться. Как правило соглашения достигают уже в июне-июле. Но объявлять о достигнутом соглашении можно только 1 августа, когда слухи о нем давно узнали все, кому это было не лень. Гонщик рассказывает с кем договорился семье и друзьям. Родителям, жене, подруге. А они рассказывают своим друзьям и знакомым. И таким образом информация доходит до журналистов и разного рода блогерам. После чего мгновенно разлетается по социальным сетям...

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (79)
    velodoctor-Фото

    Есть ресурс peloton.by, в их группе вк фотки и все результаты и много чего еще, кому действительно интересно. 

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (46)
    nightbuster33-Фото
    Первоначально "Барыс" и по тем самым же причинам.
  • Гонщик
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: cmap_nep
    А я думал, что никогда уже Лэнса не увижу...
    Ленс ,в отличии от Допингчара сильная личность и внешне и внутренне , а эти прыщавые юнцы ему ещё и фору дадут ...

     

     

     

  • SVS
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    SVS-Фото
    А у нас всё по-прежнему! :) (с) Ш.Холмс
  • Гонщик
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)!
     
    Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое.
     
    Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось.
     
    Всё интереснее и интереснее (тм) :)!
     
    P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :). 
    Большего бреда и придумать сложно, хотел , но не смог ! Иначе бы уже давно ехал в жёлтом . Выложился Пога на все 200%, но отщипнул лишь восемь сек .

  • Гонщик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (46)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    ИМХО, кто здесь мудро поступает (на удивление), так это Тадей. Откусывает ровно так, чтобы юмба продолжала тянуть жёлтое. А не перекладывать на плечи своей команды.
    Юмба колхозит и ей всё кто там и чего мудрит ...

  • Victor
    Национальные чемпионаты по шос ... (79)
    Victor-Фото

    Результаты чемпионата Беларуси (чемпионат проводился в открытом формате, россияне участвовали вне зачёта)

    Разделка, мужчины:

    1. Евгений Королёк 29:53

    2. Денис Мазур 30:15

    3. Роман Романов 30:38

    россиянин Илья Байдиков вне зачёта приехал третьим с результатом 30:37

     

    Групповая гонка, мужчины:

    1. Евгений Соболь

    2. Евгений Королёк

    3. Сергей Шевченко

    и снова Илья Байдиков из Самары был третьим на финише

  • sstasuk
    Йонас Вингегор: “Я смог ограни ... (6)
    sstasuk-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Интересно, ослабеет ли основной горный развозчик С. Кусс, едущий после Джиро  в ногах. Когда это произойдёт, на второй или третьей неделе? 
    Как это скажется на тактике Й. Вингегора? 
    Тем более, С. Кусс зачем-то здесь в 10-ке генерале находится. Показывает себя перед заключением нового контракта?
     
    С другой стороны, Т. Дюмулен и К. Фрум в 2018 были 2-ой и 3-й на Тур де Франс после подиумов Джиро. 

    Кусс в десятке скорее следствие, он везет почти до самого конца, там просто негде проигрывать десятки минут.

  • SVS
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    SVS-Фото

    От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)!

     

    Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое.

     

    Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось.

     

    Всё интереснее и интереснее (тм) :)!

     

    P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :). 

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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