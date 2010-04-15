Тур де Франс-2023, превью этапов: 9 этап, Сен-Леонар-де-Нобла - Пюи-де-Дом



Девятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в городе Сен-Леонар-де-Нобла (Saint-Léonard-de-Noblat), расположенном в департаменте Верхняя Вьенна, региона Новая Аквитания, в 25 км к востоку от Лиможа.



Сен-Леонар-де-Нобла находится на пути следования паломников к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, и в основном его инфраструктура и история связаны с паломничеством.



Коллегиальная церковь Святого Леонара (Collégiale Saint-Léonard de Saint-Léonard-de-Noblat) является главной достопримечательностью города. В церкви хранятся мощи покровителя города святого Леонарда легендарного франка знатного происхождения, который, как считается, принадлежал ко двору короля из династии Меровингов Хлодвига I. Согласно преданию, в 496 году святой Леонард и Хлодвиг приняли крещение от епископа Реймсского Ремигия. Также известно, что Леонард получил от Хлодвига право в любой момент освобождать заключенных, если он сочтет это нужным, поэтому Леонард считается святым покровителем узников и изображается с разорванными оковами в руках.



По легенде Леонард стал отшельником в лесах Лимузена. В награду за то, что Леонард молился за благополучное разрешение от родов жены Хлодвига королевы Клотильды, ему были дарованы земли в районе Ноблака, где он основал монастырь. Впоследствии там возникла деревня Нобла. Долгое время имя Леонарда не упоминалось в хрониках, но в 11 веке его популярность резко возросла, и он стал почитаться во всем западном христианском мире от Англии до Польши.



В начале XI века в Нобла на месте усыпальницы святого Леонарда была построена массивная романская церковь. Коллегиальной она названа потому, что её возглавляет не настоятель, а коллегиальный капитул, то есть совет каноников.



Здание церкви имеет в плане форму латинского креста. Алтарную апсиду окружают семь радиально расходящихся капелл (характерный для романской архитектуры венец капелл). На пересечении нефа и трансепта возвышается башня-фонарь с восемью окнами, позволяющая улучшить освещение внутреннего пространства церкви.



Возведенная в середине XII века колокольня состоит из четырех квадратных и трёх восьмиугольных этажей. Три нижних этажа украшены высокими арочными проёмами, четвертый стрельчатыми фронтонами, а верхние этажи двухчастными аркадами. Вместе с каменным шпилем высота колокольни составляет 52 метра. В начале XVII века к башне-фонарю были пристроены аркбутаны, для того чтобы уберечь церковь от обрушения.



Альтиметрия 9-го этапа Тур де Франс-2023

Сен-Леонар-де-Нобла во второй раз принимает принимает старт этапа Тур де Франс, впервые в 2004 году.

Первая неделя Тур де Франс-2023 завершается горным этапом в Массиве Централь с набором высоты 3400 м и с финишем в легендарный подъём Тур де Франс.

Со старта пелотон отправится на восток и преодолеет ряд некатегорийных и три категорийных подъёма:

- подъём 4-й категории Кот-де-Феллетан (Côte de Felletin), протяжённость 2,1 км, 551-660 м, перепад 109 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 8%.

- подъём 4-й категории Кот-де-Понтшарро (Côte de Pontcharraud), протяжённость 1,8 км, 609-692 м, перепад 83 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%.

- подъём 3-й категории Кот-де-Понтомюр (Côte de Pontaumur), протяжённость 3,3 км, 559-734 м, перепад 175 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 8%. Далее несколько некатегорийных подъемов и спуск протяженностью 20 км до подножия заключительного подъема этапа.

Этап завершится финишем в подъём высшей категории Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), протяжённость 13,3 км, 390-1415 м, перепад 1025 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 16%.

Подъём начинается с 5-ти километрового участка со средними градиентами 7,5%. Далее 3-х километровая полочка, еще километр со средним градиентом в 6,6% и заключительные 4,3 км до финиша со средним градиентом в 12%.

Победитель этапа получает 20 очков в зачет зеленой майки. Победитель этапа получает 20 очков в зачет гороховой майки. На финише не действует нейтрализация.



Пюи-де-Дом — департамент на юге центральной части Франции, один из департаментов региона Овернь - Рона - Альпы, был образован 4 марта 1790 года в период французской революции, в соответствии с законом от 22 декабря 1789 года, на части территории исторической провинции Овернь.



При образовании, в 1790 году, департамент должен был получить имя Монт д'Ор (Mont-d’Or, буквально, «Золотая Гора»), однако вмешался депутат от Клермон-Феррана Готье де Биоза (Gaultier de Biauzat), который предположил, что такое название привлечёт излишнее внимание налоговых органов к делам жителей департамента. С ним согласились и, в итоге, департамент получил имя Пюи-де-Дом.



Территория настоящего департамента частично совпадает с территорией прежнего исторического региона Нижняя Овернь, другая часть которого принадлежит современному департаменту Алье.



На территории департамента располагаются несколько горных цепей с примечательными вершинами. Среди них можно отметить молодой потухший вулкан Дом, а также высочайшую точку Центрального горного массива Санси. Всего же на территории департамента насчитывается свыше 80 кратеров потухших вулканов.



Символ департамента, вулкан Дом - лавовый купол на гранитном плато, высотой 1465 метров, является самым высоким вулканом цепи Пуйс. Он расположен в самом сердце Центрального массива, в Домских горах, примерно в пятнадцати километрах от города Клермон-Ферран, и на его вершину можно подняться пешком по бывшей римской дороге.



Вулкан Дом почитался в качестве священной горы как галлами, так и римлянами, последние выстроили на вершине храм Меркурия, отчего, по одной из версий, происходит название (Puy de Dome, от puy - гора и dome - собор, храм). Сейчас на месте храма руины, а рядом расположилась метеорологическая обсерватория, а также приемный и информационный центр, в котором находится выставка, посвященная вулканологии.



Дремлющий около 12 000 лет вулкан всем, кто решится подняться на его вершину, подарит чудесную панораму - в ясный день с вершины Дом открывается вид на горный массив Пуйс, города Клермон-Ферран, Лимань и горы Фореза.

Подъём Пюи-де-Дом в истории Тур де Франс

Пюи-де-Дом в 14 раз принимает финиш этапа Тур де Франс.

Первым покорителем подъёма стал Фаусто Коппи (Fausto Coppi) в 1952 году. Вторым - Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes), который в 1959 году одержал победу в горной разделке 15-го этапа, преодолев 12,5 км подъёма за 36 минут и 15 секунд.

В последний раз подъём присутствовал на Тур де Франс в 1988 году, первым на вершине был Джонни Велц (Johnny Weltz), а на Тур де Франс-1964 события развивались так:

Самое драматичное действо Тур де Франс-1964 развернулось на 20-м этапе с финишем на Пюи де Дом (Puy de Dome). Пюи де Дом – это заснувший вулкан в Массиве Централь. Раймон Пулидор (Raymond Poulidor) был лучшим горняком, чем Жак Анкетиль (Jacques Anquetil), и оба об этом прекрасно знали. Почти 500 тысяч болельщиков собрались вдоль дороги на вулкане, уверенные, что предстоит грандиозное зрелище. Хулио Хименес и Федерико Бахамонтес как всегда уехали в отрыв, на что и рассчитывал Анкетиль, потому что испанцы забирали важные бонусные секунды, которые могли помочь Пулидору. И ему оставалось рассчитывать на чистое время, которое он при удачном стечении обстоятельств мог отыграть у Анкетиля. И Пулидору, и Анкетилю был безразличен отрыв испанцев, они все равно не могли забрать жёлтую майку. Французы опасались друг друга. Вместо того, чтобы сидеть на колесе Пулидора, Анкетиль ехал рядом, пытаясь задавить его психологически. Каждый держался из последних сил. «Никогда ещё я не чувствовал себя на велосипеде так плохо, как в тот день», - сказал позже Пулидор. Анкетилю было ещё хуже.



Когда они приблизились к вершине, Пулидор атаковал, но Анкетиль удержался за ним. «Я беспокоился лишь об одном, чтобы я смог удержаться рядом с Раймоном. Мне нужно было дать ему понять, что я также силён, я должен был заставить его потратить силы на атаки», - вспоминает Анкетиль.



Пулидор атаковал снова, но сбросить соперника с колеса не удалось. Каждый ехал на пределе, задёргивая друг друга атаками. Когда они прошли флажок, обозначающий последний километр дистанции, внимание Анкетиля на мгновение ослабло, и Пулидор уехал. Анкетиль больше ничего не мог сделать, он был опустошён. Пулидор бросился на остатках сил, надеясь уменьшить 56-секундное отставание и, наконец, надеть жёлтую майку.



Анкетиль приехал на 42 секунды позже и сохранил лидерство в 14 секунд.

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