Алексей Луценко - 9-й в итоговой классификации Тур де Франс-2022

109-й выпуск «Тур де Франс» завершился сегодня традиционным 21-м этапом на Елисейских Полях в Париж. Во второй раз подряд лидер команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко финишировал в десятке сильнейших общего зачета: если в 2021 году он занял 7-е место, то сейчас казахстанский гонщик стал 9-м.

Photo credit: @Gettysport/Astana Qazaqstan Team

«Что ж, я приехал на «Тур де Франс» с целью вновь побороться за высокий результат в общем зачете. Подготовка к «Туру» была далека от идеальной, впрочем, как и вся первая половина сезона из-за падений, болезни и невезения. Но, вместе с командой мы смогли достойно проявить себя, побороться в горах, особенно на третьей неделе, и занять высокое девятое место.

Без сомнений мне бы хотелось добиться большего на этом «Туре», и на отдельных этапах, и в генеральной классификации, но как получилось, так получилось. В любом случае, я выложился на 100% в течение этих трех недель, и теперь я доволен результатом. Сейчас мы здесь, на финише в Париже, но сезон еще продолжается, и я серьезно настраиваюсь на новые цели, которые ждут меня впереди», – рассказал Алексей Луценко.





«Этот «Тур де Франс» сразу стал складываться для нас непросто, когда мы потеряли Самуэле Баттистеллу еще до старта – его в последний момент заменил Александр Рябушенко. Позже, из-за последствий «COVID-19» был вынужден сойти Джанни Москон, а за ним, заболев еще на второй неделе, покинул гонку и Фабио Феллине. Тем не менее, мы постарались сделать все, что было в наших силах, и на третьей неделе мы увидели сильную команду, которая собралась вокруг нашего лидера Алексея Луценко, сумевшего проявить себя в Пиренеях.

В итоге, у нас высокое девятое место в общем зачете, и десятая позиция в командной классификации. Буду честен, нам не хватило победы на этапе здесь, на «Тур де Франс», но как вы могли видеть, многие команды остались без победы. Тем не менее, главное, что наш казахстанский гонщик Алексей Луценко вновь вошел в десятку сильнейших на «Тур де Франс», и без сомнений, это еще одно солидное достижение отечественного велоспорта», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды Astana Qazaqstan Team.





Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team