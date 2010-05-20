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Андрей Зейц о Вуэльте Испании-2021

Андрей Зейц: "Не хочу останавливаться на 19 Гранд-турах"

 

 

 

   34-летний казахстанский велогонщик команды BikeExchange Андрей Зейц завершил Вуэльту Испании-2021,  восьмую в карьере. Всего с 2009 года, с дебютной Джиро д’Италия, Андрей Зейц полностью проехал 19 Гранд-туров, у него не было ни одного схода с трёхнедельных гонок.  

 

Андрей Зейц: «Не хочу останавливаться на 19 Гранд-турах»

Photo © Getty Images/Team BikeExchange

 

  Из-за травм Вуэльта Испании-2021 стала для Андрея первым Гранд-туром за два года. Но на первой неделе, как и многим гонщикам пелотона, ему не удалось избежать завала. Упав на 6-м этапе, Андрей Зейц преодолел последствия падения, продолжил работать на команду, проводя смены в голове пелотона и уезжая в отрывы.

 

  На Вуэльте Испании-2021 Андрей Зейц стартовал с задачей помогать капитану команды, австралийскому гонщику Майклу Мэттьюсу в борьбе за этапы, а также с возможностью использовать свои шансы, что и сделал казахстанский велогонщик на 14-м этапе до Пико Вильюэркас.

 

  Там казахстанский гонщик отобрался в многочисленный отрыв дня, атаковал на финальном подъёме 1-й категории, а затем, сбросив попутчиков, в одиночку добрал атаковавшего ранее гонщика команды AG2R Citroen Николя Прюдомма, но в итоге финишировал 7-м.

 

   На сложнейшем горном этапе с финишем в новый для всех участников подъём Вуэльты Испании Альто Гамонитейро на 18-м этапе Андрей Зейц финишировал 23-м, через 5 с половиной минут после победителя, опередив большую часть пелотона.

 

  Андрей Зейц побеседовал с VeloLIVE после финиша Вуэльты Испании-2021.

 

- Андрей, ты только что закончил очередной Гранд-тур. С какой установкой выходил на старт Вуэльты Испании-2021?

 

- Да, если не ошибаюсь, это была моя восьмая по счёту Вуэльта Испании. За всю карьеру я проехал 19  Гранд-туров, но не хочу на этом останавливаться. Хотелось бы проехать ещё, возможно, и в стане новой для себя велокоманды.

 

  Выходя на старт Вуэльты Испании-2021, мы знали, что у нас нет явного генеральщика. У каждого из нас была возможность разыграть свою карту, показать свои качества в зависимости от этапа и сложности рельефа. Конечно же, стояла и командная цель - на спринтерских этапах работать на Майкла Мэтьюса. У каждого были шансы себя проявить, но при этом главной задачей оставалось сохранить запас сил до конца гонки.

 

- Давай поговорим о 14-м этапе Вуэльты Испании-2021, где ты финишировал 7-м. Как всё сложилось? Расскажи, очень интересно узнать, что думал и что чувствовал на том горном этапе.

 

- В отрыв я уехал после второго ускорения, тогда отрыв ушёл, скажем так, довольно легко. Собралась группа отрыва из 20-25 велогонщиков. Все дружно работали до последних 50 км, а потом каждый начал работать на себя, ехать по своим ощущением и планам на концовку этапа. Кто-то хотел уехать, кто-то думал дождаться последнего участка подъёма, а кто-то просто мечтал дотянуть до финиша.

 

  Зная свои способности и возможности, я решил атаковать, не высиживать, не ждать до последнего. Взял инициативу на себя, знал, что мне по силам показать в этот день высокий результат. Понимал, что продолжать сидеть в такой разнородной группе бесперспективно. Поэтому собрал волю в кулак и решил попробовать, на сколько меня хватит. За 15 км до финиша я поехал один. Этот подъём прошёл за 42 минуты. Ватты первые полчаса были стабильными, потом начали падать. За 5 км до финиша меня догнала тройка преследователей.

 

 За 500 метров до финиша сидящие на колесе решили разыграть свой спринт, и побороться за высокие места. Я мог бы побороться с ними, но у меня впереди ещё были этапы, на которых требовались силы, чтобы работать на команду.

 

- На сложнейшем 18-м этапе до Гамонитейру ты финишировал 23-м. Как тебе удалось его выдержать?

 

- Набор высоты на этапе составил 4500-4700 м в зависимости от показателей измерителя мощности. Так сложилось, что двое моих коллег по команде были в отрыве, то есть 50% поставленной руководством команды на этот этап задачи было выполнено.

 

 У меня был свободный козырь, которым я и решил воспользоваться в последний раз на этой Вуэльте Испании. За предыдущие этапы пришлось сжечь очень много энергии, а впереди оставались ещё очень сложные дни. Не было времени восстановиться, чтобы ещё что-то показать. И тогда я решил выложить последнюю карту. Результат и меня порадовал, и команду.

 

  Это был сложный этап. Никто не знал этого подъёма, абсолютно неизвестные 7 км. Покрытие дороги оказалось отвратительным. Наверху было так холодно, что даже пальцы на руках сводило, перехватиться за руль было невозможно. Не знаю, может и семи градусов там в тумане не было. 

 

 Мигель Лопес атаковал в одиночку, и я очень рад, что у него всё получилось в этот день. Хотя он не доехал Вуэльту до конца, но он всё же показал себя на этапе тем бойцом, каким мы его знаем.

 

  Не могу не упомянуть ещё одно имя. Хочу сказать о Фабио Ару, который завершил свою спортивную карьеру этим выпуском испанского Гран-тура. Можно сказать, мои самые лучшие годы в велоспорте, самые запомнившиеся велогонки были связаны как раз с ним. Хочу пожелать Фабио найти себя в будущем, поставить новую цель и достигнуть её. Возможно, его новая карьера раскрутится в велоспорте, а может быть, в бизнесе или где-то ещё. Буду очень рад новым встречам с Фабио.

 

 Желаю ему насладиться отдыхом и счастливыми моментами в кругу семьи и близких. Все знают, что пока мы остаёмся профессиональными велогонщиками, нам не удаётся проводить с семьёй много времени.

 

-  По результатам Вуэльты Испании какие выводы ты сделал для себя?

 

- За последние два года это был мой первый Гран-тур. После череды падений, операций и циклов восстановления я уже отвык от таких тяжёлых нагрузок. Это не недельная гонка, а три недели нагрузки как физической, так и моральной. Для меня это было чувствительно. Я физически ощущал эти «ямы», которые происходили с моим организмом после недели, после двух недель борьбы. В транзитные дни старался проехать как можно экономнее.

 

 Падение, которое произошло на 6-м этапе, конечно стало серьезной проблемой, оно сильно повлияло на ход моей гонки. Последствия падения нельзя было ни вычеркнуть, ни забыть. Мне пришлось сложно в первые дни, я ехал на зубах.

 

- Следующие старты?

 

- Гонок уже нет практически. В выходные стартует Тур Люксембурга, в мои планы он не входит. У меня впереди классики в Европе. Итальянские классики довольно приятные гонки, проходят под последними тёплыми лучами солнца, на фоне красивых осенних пейзажей, закатываешь сезон.

 

 Париж-Рубэ я не еду, но буду смотреть. В прошлом году её отменили, а в этом году, она пройдёт осенью. Это будет что-то с чем-то, «фигурное катание» на выживание.

 

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Теги к статье: Андрей Зейц Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 14:24 | Регистрация: 20.05.2021

    Умный,культурный и интелегентный человек.Его высказывания о товарищах и соперниках заслуживает всяческой похвалы в пример многим гощикам и комментаторам "Велолайв". 

  2. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 15:14 | Регистрация: 20.05.2010

    Приятно почитать очень грамотного и культурного человека.

  3. Бакеша

    Сегодня, 16:43 | Регистрация: 1.02.2018

    Респект и уважение

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • BlAr
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    BlAr-Фото

    Чисто по-человечески, по-простому - правильно он тогда этому дураку морду начистил! Хотя, конечно, с точки зрения профессионала такая реакция недопустима.

  • Бакеша
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (3)
    Бакеша-Фото
    Респект и уважение
  • velodoctor
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    velodoctor-Фото

    Унсуэ сказал, что речь может идти даже о расторжении контракта, после того как Лопес не пришел на командный ужин по окончании Вуэльты. 

    Мигелито извинился же, он сошел до финального этапа, что ему этот ужин. На травлю похоже, или они пытаются на него управу найти таким способом.



    Еще если вспомнить, что Солер говорил в этом году, не все там гладко у них в мувистаре.

  • Серафим
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    Серафим-Фото

      А мне его жаль. Да, поступил плохо для команды. Не научился спрввляться с эмоциональными перегрузками. Когда появился в профессионалах, многие рисовали ему сказочные перспективы - вот будущий мультичемпион. Он и правда в это верил, а реальность оказалась несколько другой.

      Просто планка несколько завышена, когнитивное искажение.

     

  • Arciv
    Антван Толук подписал двухлетн ... (2)
    Arciv-Фото
    Ожидания были больше от него! Немного не дотягивает до сильного грегари
  • error
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (3)
    error-Фото

    Приятно почитать очень грамотного и культурного человека.

  • nightbuster33
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Умный,культурный и интелегентный человек.Его высказывания о товарищах и соперниках заслуживает всяческой похвалы в пример многим гощикам и комментаторам "Велолайв". 

  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    Kitsune-taichou-Фото
    вот да. тогда уже показал характер. но все сказали: нормальная человеческая реакция, понять и простить. вот он снова по-человечески реагирует. чо б нет.
  • MVDP
    Антван Толук подписал двухлетн ... (2)
    MVDP-Фото

    Толхук же он вроде.

  • cmap_nep
    Адам Йейтс и Эган Берналь о Ву ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Облажались индейцы.

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