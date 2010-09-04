Микель Ланда: "Мне необходимо добиться стабильности"

Микель Ланда: «Чем больше гонщиков команды побеждают, тем лучше»

Сегодня Микелю Ланде исполнилось 32 года. В этом сезоне испанский велогонщик команды Bahrain Victorious не смог добиться успехов на Гранд-турах из-за падения на 5-м этапе Джиро д’Италия-2021 и схода с Вуэльты Испании. Но команда верит в Микеля Ланду, его контракт с Bahrain-Victorious продлён до конца 2023 года. На пресс-конференции во время тренировочного лагеря команды Микель Ланда сказал, что хотел бы принять участие в Тур де Франс-2022.

Микель Ланда принёс команде Bahrain Victorious в прошлом сезоне одну победу – в общем зачёте Вуэльты Бургоса-2021. Но его товарищи по команде поднялись на подиумы Гранд-туров – Дамиано Карузо финишировал 2-м на Джиро д’Италия-2021, а Джек Хейг поднялся на третью ступень подиума на Вуэльте Испании-2021.

Микель Ланда: «Мне всегда не хватало немного удачи, но если я буду здоров, смогу приложить все силы. У меня получился очень трудный сезон из-за Джиро, поэтому у меня одна цель – суметь бороться в гонках в течение сезона. Я хочу становиться всё сильнее и сильнее, поэтому мне необходимо найти эту стабильность, совершенствоваться каждый год.

Прошлый сезон для команды Bahrain Victorious был великолепным, но на мне никогда не было большого давления. Чем больше гонщиков побеждают и показывают высокий результат в генеральной классификации, тем лучше для команды.

Небольшое количество километров в разделках на Джиро д’Италия-2022 - это отличная возможность. Не знаю, поеду ли один Гранд-тур или другой (Тур де Франс), в идеале хотел бы принять участие в обоих.

Я произвёл несколько изменений в разделочном велосипеде, но больше ничего особенного. Тренировочный лагерь сейчас и ещё один в январе пройдут довольно быстро, надеюсь, к началу сезона буду в хорошей форме».