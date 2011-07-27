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Состав команды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2022

Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Тур де Франс-2022

 

 

 

  Команда Astana Qazaqstan Team представила  состав на  Тур де Франс-2022. 1 июля на старт в Копенгагене выйдут: 29-летний казахстанский велогонщик Алексей Луценко, 23-летний итальянский гонщик Самуэле Баттистелла 31-летний американский гонщик Джо Домбровски, 32-летний итальянский гонщик Фабио Феллине, 36-летний казахстанский гонщик Дмитрий Груздев, 35-летний казахстанский гонщик Андрей Зейц и 26-летний итальянский гонщик Симоне Веласко.

 

Состав команды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2022

Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

 

 

  Алексей Луценко примет участие в Тур де Франс в седьмой раз в карьере, в 2020 году он выиграл первый в карьере этап французского Гранд-тура. В 2021 году Алексей Луценко показал лучший результат в генеральной классификации Тур де Франс – финишировал 7-м.

 

  Джо Домбровски, Самуэле Баттистелла и Симоне Веласко впервые в карьере поедут Тур де Франс.  Для Симоне Веласко это также первый в карьере старт на трёхнедельной гонке.

 

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Бруно Ченьялта (Италия), Стефано Занини (Италия).

 

Состав команды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2022:

 

 

Alexey Lutsenko (Казахстан),

Samuele Battistella (Италия),

Dmtriy Gruzdev (Казахстан),

Fabio Felline (Италия),

Gianni Moscon (Италия),

Joe Dombrowski (США),

Simone Velasco (Италия),

Andrey Zeits (Казахстан)

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. drevgen

    Сегодня, 14:06 | Регистрация: 19.07.2016

    Это назывется, я тебя слепила из того, что было....

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 14:21 | Регистрация: 27.07.2011

    Это называется что едет команда как на тур Турции.. Игнор полный ... Хотя да..команда уровня проконти.. На вуелту типа едем потом всеми силами

    1. Имя: Рокко Сифреди

      patar

      Сегодня, 16:36 | Регистрация: 25.10.2019

      Чет не вижу какие ещё силы, кроме этих...

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 16:57 | Регистрация: 8.07.2013

    Стоилоли тянуть? Жаль, надеялся увидеть Лопеса ,думал он где-то в Колумбии на тайных сборах в засекреченной базе. Увы.

    ... а если без шуток , где Лопес?

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