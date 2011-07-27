Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Тур де Франс-2022

Команда Astana Qazaqstan Team представила состав на Тур де Франс-2022. 1 июля на старт в Копенгагене выйдут: 29-летний казахстанский велогонщик Алексей Луценко, 23-летний итальянский гонщик Самуэле Баттистелла 31-летний американский гонщик Джо Домбровски, 32-летний итальянский гонщик Фабио Феллине, 36-летний казахстанский гонщик Дмитрий Груздев, 35-летний казахстанский гонщик Андрей Зейц и 26-летний итальянский гонщик Симоне Веласко.

Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

Алексей Луценко примет участие в Тур де Франс в седьмой раз в карьере, в 2020 году он выиграл первый в карьере этап французского Гранд-тура. В 2021 году Алексей Луценко показал лучший результат в генеральной классификации Тур де Франс – финишировал 7-м.

Джо Домбровски, Самуэле Баттистелла и Симоне Веласко впервые в карьере поедут Тур де Франс. Для Симоне Веласко это также первый в карьере старт на трёхнедельной гонке.

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Бруно Ченьялта (Италия), Стефано Занини (Италия).

Состав команды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2022:

Alexey Lutsenko (Казахстан),

Samuele Battistella (Италия),

Dmtriy Gruzdev (Казахстан),

Fabio Felline (Италия),

Gianni Moscon (Италия),

Joe Dombrowski (США),

Simone Velasco (Италия),

Andrey Zeits (Казахстан)