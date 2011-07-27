- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 13:43
Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Тур де Франс-2022
Команда Astana Qazaqstan Team представила состав на Тур де Франс-2022. 1 июля на старт в Копенгагене выйдут: 29-летний казахстанский велогонщик Алексей Луценко, 23-летний итальянский гонщик Самуэле Баттистелла 31-летний американский гонщик Джо Домбровски, 32-летний итальянский гонщик Фабио Феллине, 36-летний казахстанский гонщик Дмитрий Груздев, 35-летний казахстанский гонщик Андрей Зейц и 26-летний итальянский гонщик Симоне Веласко.
Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team
Алексей Луценко примет участие в Тур де Франс в седьмой раз в карьере, в 2020 году он выиграл первый в карьере этап французского Гранд-тура. В 2021 году Алексей Луценко показал лучший результат в генеральной классификации Тур де Франс – финишировал 7-м.
Джо Домбровски, Самуэле Баттистелла и Симоне Веласко впервые в карьере поедут Тур де Франс. Для Симоне Веласко это также первый в карьере старт на трёхнедельной гонке.
Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Бруно Ченьялта (Италия), Стефано Занини (Италия).
Состав команды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2022:
Alexey Lutsenko (Казахстан),
Samuele Battistella (Италия),
Dmtriy Gruzdev (Казахстан),
Fabio Felline (Италия),
Gianni Moscon (Италия),
Joe Dombrowski (США),
Simone Velasco (Италия),
Andrey Zeits (Казахстан)
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