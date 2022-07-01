Александр Власов о 18-м этапе Тур де Франс-2022

Александр Власов в 35 секундах от 5-го места после 18 этапа Тур де Франс-2022

Александр Власов финишировал на пиренейском горном 18 этапе Тур де Франс-2022 в десятке сильнейших и по итогам последнего горного этапа поднялся на седьмую строчку в генеральной классификации.

Команда Bora-hansgrohe постаралась помочь своему капитану, отправив в отрыв дня четырёх гонщиков. Максимилиан Шахман и Патрик Конрад удержались впереди и помогли Александру Власову начать финальный подъём вместе с Давидом Годю (Groupama-FDJ) и Наиро Кинтаной (Arkea-Samsic). На последних пяти километрах Александр Власов смог ускориться и пересёк финиш через 4 минуты 4 секунды после победителя. От пятого места, на котором идёт Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), перед длинной финальной разделкой Александра Власова отделяют 35 секунд.

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling

Александр Власов: «С самого старта было тяжело. Много атаковали, но отрыву не давали уехать. Первый подъём в группе генеральщиков шли легко, поэтому из неё начались атаки. Я тоже один раз попробовал, когда уехали Мас и Мейнтьес. Но Кинтана и Годю моментально садились мне на колесо.

Тогда я поехал консервативно, помня о финальном подъёме. На предпоследнем подъёме гонка взорвалась. Я оказался в трудной ситуации, но поехал своим ритмом. Идеально, что впереди меня ждали Макс и Патрик.

На спуске мы вернулись. Они отлично отработали и в начале финального подъёма. Когда Годю атаковал, я просто снова пошёл своей скоростью, хорошо рассчитал усилия, в конце сделал максимум возможного».