5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

Победа Саймона Кларка из отрыва из отрыва дня, Тадей Погачар – лучший из генеральщиков на этапе с брусчаткой на 5-м этапе Тур де Франс-2022

5-й этап Тур де Франс-2022 предвкушался болельщиками, но готовил трудности генеральщикам, так как организаторы включили в маршрут прохождение 11 секторов брусчатки из легендарной классики-Монумента Париж-Рубэ.

Этап оправдал ожидания и подтвердил опасения генеральщиков. После нескольких атак сформировался отрыв дня, одним из инициаторов которого четвёртый этап подряд вновь стал датский велогонщик команды EF Education-EasyPost, обладатель гороховой майки Магнус Корт.

Вместе с ним в отрыв уехали Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen /TotalEnergies) и Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn /Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), а позже из пелотона атаковал и добрал отрыв будущий победитель этапа Саймон Кларк (Simon Clarke /Israel-Premier Tech), за которым уехали Нельсон Паулесс (Neilson Powless /EF Education-Easypost) и Алексис Гужар (Alexis Gougeard /B&B Hotels-KTM).

Несмотря на то, что максимальное преимущество отрыва не превышало четырёх минут, а к последним секторам брусчатки сократилось до минуты, отрыву удалось разыграть победу на этапе. Гужар выпал из отрыва за 26 км до финиша, а на последнем секторе брусчатки горный король Магнус Корт не выдержал темп попутчиков и выпал за 5,5 км до финиша.

Нельсон Паулесс попытался обмануть соперников и атаковал за километр до финиша. Эдвальд Боассон Хаген первым отреагировал и начал закрывать просвет, догнав Паулесса за 400 м до финиша. Но на спринт Хагену уже не хватило сил. Саймон Кларк и Тако ван дер Хорн обошли соперников, а на самой финишной черте Саймон Кларк опередил Тако ван дер Хорна, первым начавшего спринт.

За спиной отрыва развивались драматичные события. Лидер общего зачёта Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) упал за 57 км до финиша, но быстро вернулся в пелотон. Фавориты этапа Петер Саган (TotalEnergies), упавший перед секторами брусчатки, и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) не смогли принять участие в борьбе на брусчатки, выпав из пелотона.

За 37 км до финиша один из претендентов на борьбу за общий зачёт Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) потерял время из-за прокола. Он дважды менял велосипед, а затем с помощью Ваута ван Арта старался минимизировать отставание. Ваут ван Арт, Йонас Вингегор, Герант Томас (Ineos Grenadiers) догнали первую группу, в которой находились Александр Власов (Bora-hansgrohe), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Давид Годю (Groupama - FDJ), Якоб Фульсанг (Israel Premier Tech) за 8 км до финиша. Заменой велосипеда и погоней за соперниками Йонаса Вингегора и Ваута ван Арта злоключения команды Jumbo-Visma не закончились. Примож Роглич упал на повороте перед 5-м сектором брусчатки и на финише проиграл 2:59.

В это время двукратный победитель Тур де Франс, защищающий титул Тадей Погачар (UAE Team Emirates) держался в голове пелотона, а затем поехал за атаковавшим Яспером Стёйвеном (Trek-Segafredo), в итоге выиграв на финише у соперников 13 секунд.

Герант Томас (Ineos Grenadiers) упал за 30 км до финиша вместе с Джеком Хейгом (Bahrain Victorious). Британский гонщик продолжил борьбу, а Хейг сошёл с гонки.

Ваут ван Арт сохранил жёлтую майку лидера, но его ближайшим соперником теперь является американский велогонщик команды EF Education EasyPost Нельсон Паулесс, уступающий 13 секунд. Зелёная майка лучшего в очковой классификации также осталась на плечах Ваута ван Арта, а гороховая – у Магнуса Корта. Тадей Погачар продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.