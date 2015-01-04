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5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

Победа Саймона Кларка из отрыва из отрыва дня, Тадей Погачар – лучший из генеральщиков на этапе с брусчаткой на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

 

  5-й этап Тур де Франс-2022 предвкушался болельщиками, но готовил трудности генеральщикам, так как организаторы включили в маршрут прохождение 11 секторов брусчатки из легендарной классики-Монумента Париж-Рубэ.

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

 

  Этап оправдал ожидания и подтвердил опасения генеральщиков. После нескольких атак сформировался отрыв дня, одним из инициаторов которого четвёртый этап подряд вновь стал датский велогонщик команды EF Education-EasyPost, обладатель гороховой майки Магнус Корт.

 

 Вместе с ним в отрыв уехали Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen /TotalEnergies) и Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn /Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), а позже из пелотона атаковал и добрал отрыв будущий победитель этапа Саймон Кларк (Simon Clarke /Israel-Premier Tech), за которым уехали Нельсон Паулесс (Neilson Powless /EF Education-Easypost) и Алексис Гужар (Alexis Gougeard /B&B Hotels-KTM).  

 

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

5-й этап Тур де Франс-2022: фотофиниш из отрыва, потери генеральщиков на брусчатке

 

 

  Несмотря на то, что максимальное преимущество отрыва не превышало четырёх минут, а к последним секторам брусчатки сократилось до минуты, отрыву удалось разыграть победу на этапе. Гужар выпал из отрыва за 26 км до финиша, а на последнем секторе брусчатки горный король Магнус Корт не выдержал темп попутчиков и выпал за 5,5 км до финиша.

 

   Нельсон Паулесс попытался обмануть соперников и атаковал за километр до финиша. Эдвальд Боассон Хаген первым отреагировал и начал закрывать просвет, догнав Паулесса за 400 м до финиша. Но на спринт Хагену уже не хватило сил. Саймон Кларк и Тако ван дер Хорн обошли соперников, а на самой финишной черте Саймон Кларк опередил Тако ван дер Хорна, первым начавшего спринт.

 

  За спиной отрыва развивались драматичные события. Лидер общего зачёта Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) упал за 57 км до финиша, но быстро  вернулся в пелотон. Фавориты этапа Петер Саган (TotalEnergies), упавший перед секторами брусчатки, и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) не смогли принять участие в борьбе на брусчатки, выпав из пелотона.

 

  За 37 км до финиша один из претендентов на борьбу за общий зачёт Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) потерял время из-за прокола. Он дважды менял велосипед, а затем с помощью Ваута ван Арта старался минимизировать отставание. Ваут ван Арт, Йонас Вингегор, Герант Томас (Ineos Grenadiers) догнали первую группу, в которой находились Александр Власов (Bora-hansgrohe), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Давид Годю (Groupama - FDJ), Якоб Фульсанг (Israel Premier Tech) за 8 км до финиша. Заменой велосипеда и погоней за соперниками Йонаса Вингегора и Ваута ван Арта злоключения команды Jumbo-Visma не закончились. Примож Роглич упал на повороте перед 5-м сектором брусчатки и на финише проиграл 2:59.  

 

  В это время двукратный победитель Тур де Франс, защищающий титул Тадей Погачар (UAE Team Emirates) держался в голове пелотона, а затем поехал за атаковавшим Яспером Стёйвеном (Trek-Segafredo), в итоге выиграв на финише у соперников 13 секунд.

 

  Герант Томас (Ineos Grenadiers) упал за 30 км до финиша вместе с Джеком Хейгом (Bahrain Victorious). Британский гонщик продолжил борьбу, а Хейг сошёл с гонки.

 

Ваут ван Арт сохранил жёлтую майку лидера, но его ближайшим соперником теперь является американский велогонщик команды EF Education EasyPost Нельсон Паулесс, уступающий 13 секунд. Зелёная майка лучшего в очковой классификации также осталась на плечах Ваута ван Арта, а гороховая – у Магнуса Корта. Тадей Погачар продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2022

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 4.01.2015

    Я бы ещё добавил в оглавление статьи слово ХАОС и некая паникЭ в команде ЮМБО.

    Цитата: velodoctor
    Хейг сошел, упал сильно, падений было много, и большинство можно было избежать. Одно страшное было с участием болельщика, который на обочине на телефон снимал и высунул руки свои прямо в гонщиков....

    Тут видео эпизода (это Д.Осс влетел), а в коментах есть ещё 2 фотки (посомтрите) аки раскадровка: велогонщик зацепил(ся) за человека в желтой футболке, а потом врезался в того пацана с камерой - выглядело на скорости страшно: https://twitter.com/LeGruppetto/status/1544720365330505728

    Цитата: Адриен
    Вот такими должны быть плоские этапы на ГТ, а не прогулочно-проходными для большинства участников, для генералов. Борьба, борьба, борьба, гонка, гонка, гонка почти от начала и до конца, а не нудный колхоз в тяжком ожидании последних километров ...

    + много. Но этап с брусчаткой на ТдФ только 1 да и это не каждый год бывает.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:25 | Регистрация: 27.05.2017

    Записные фавориты, кроме Боассона Хагена, ничего не смогли показать в финале. А сколько авансов было выдано...

    No war!
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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    kabachok-Фото
    Не такие звезды еще работали на доместников
    ==
    мощно задвинул
  • uran
    5-й этап Тур де Франс-2022: фо ... (2)
    uran-Фото
    Записные фавориты, кроме Боассона Хагена, ничего не смогли показать в финале. А сколько авансов было выдано...
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    sergejdriver-Фото
    Желательно не в шею а в Астану))
  • EL-Fenomeno
    5-й этап Тур де Франс-2022: фо ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я бы ещё добавил в оглавление статьи слово ХАОС и некая паникЭ в команде ЮМБО.

    Цитата: velodoctor
    Хейг сошел, упал сильно, падений было много, и большинство можно было избежать. Одно страшное было с участием болельщика, который на обочине на телефон снимал и высунул руки свои прямо в гонщиков....

    Тут видео эпизода (это Д.Осс влетел), а в коментах есть ещё 2 фотки (посомтрите) аки раскадровка: велогонщик зацепил(ся) за человека в желтой футболке, а потом врезался в того пацана с камерой - выглядело на скорости страшно: https://twitter.com/LeGruppetto/status/1544720365330505728

    Цитата: Адриен
    Вот такими должны быть плоские этапы на ГТ, а не прогулочно-проходными для большинства участников, для генералов. Борьба, борьба, борьба, гонка, гонка, гонка почти от начала и до конца, а не нудный колхоз в тяжком ожидании последних километров ...

    + много. Но этап с брусчаткой на ТдФ только 1 да и это не каждый год бывает.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора !Ставлю ящик пива !
    Куда он денется? Скажут, будет. Не такие звезды еще работали на доместников как Роглич. Вспомним как Армстронг работал на Контадора или Нибали на Ару. А если не будет работать, гнать его из команды в шею.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень коварный этап , перед первым горным и после этапа на булыги.

    Для тех кто решит отдохнуть на нем, этап может превратиться в ловушку.

    Конечно все зависит от сценария который разыграеться на нем , рискну предположить что будет недогоняемый отрыв с новыми лицами.

    Финиш идеально подходит Ван Арту или Ван Дер Пулу , но вопрос в каком состояние они завтра выйдет на старт... Думаю вы знаете и ровно половина пелотона выйдет в таком же состояние.

  • salomon
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    salomon-Фото
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора ! Ставлю ящик пива !
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый этап - брусчатка сделала всё!

    Сочуствую Тако (хотя я был за Хагена) - момент, когда он узнал, что проиграл фото-финиш Кларку

    После такой работы в отрыве проиграть на финише сантиметр Кларку..,а ведь у команды Ванти-Губер ещё нету побед в истории Тура.

    Жаль, что Хейг сошёл, Карузо будет ТРУДНОвато теперь одному в горах.

    Астана - вот тут дествительно жирный неуд negative Москон последений с большим отставанием, а в командом зачёте вообще проигрывают почти в 2 раза больше предпоследней команде.

    За Роглича могу сказать только одно - ну невезёт ему на Туре и всё, особенно когда там участвует Тадей. Сообщили, что у Примо вывих плеча после того падения. Хаос в команде Юмбо Висмы во время 5 этапа, это тоже запомнится.

     

    из превью этапа №5:

    Цитата: lazhu
    скорее Погачара просеят на брусчатке

    Как уВидели сам просеял всех и вся..,но должен сказать спасибо и Стуйвену за это))

     

    P.S.

    Мэм дня: Вингегор на 5-м этапе Тура...когда взял велосипед не того однокомандника))

      

  • Lex1
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    Lex1-Фото

    Кошмарный день для Юмбы: у всех 3-х лидеров или падения, или тех. проблемы... Ещё и на догонялки все потратились. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    старт-шоссе 82-Фото
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Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Lars Van Den Berg (Groupama - FDJ)

Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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