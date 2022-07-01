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Тадей Погачар: “Сегодня не было плана выиграть, но появился шанс, и мы попробовали”

Тадей Погачар финишировал 3-м на 8-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Тадей Погачар сохранил майку лидера Тур де Франс-2022 и третий день подряд боролся за победу на этапе.  Но после двух побед 23-летний капитан команды UAE Team Emirates на 8-м этапе занял третье место, уступив в спринте Вауту ван Арту (Jumbo-Visma) и Майклу Мэттьюсу (BikeExchange-Jayco).

 

  Этап был омрачён массовым завалом, случившимся на первом десятке километров после старта. Тадей Погачар падал, но быстро вернулся в гонку и сообщил после финиша, что с ним всё в порядке. Команды Jumbo-Visma и BikeExchang-Jayco были решительно настроены не отпускать отрыв, и команда UAE Team Emirates также присоединилась к работе в голове пелотона. В итоге гонщики этих команд стали основными соперниками в финишном спринте после прохождения крутых отрезков финального подъёма 4-й категории.

 

Тадей Погачар: “Сегодня не было плана выиграть, но появился шанс, и мы попробовали”

 Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

 

 Тадей Погачар: «Немного разочарован, что не выиграл сегодня, потому что был близко. День был очень долгим и жарким, опасных моментов тоже было много. Мне нравится такой подъём, какой был в финале.

 

  Немного засомневался в спринте, и Ван Арт меня быстро прошёл. Но третье место – тоже здорово. Мне всегда нравилось спринтовать. Когда был моложе, был самым маленьким, поэтому всегда в спринтах финишировал последним. Очень рад, что сейчас, по крайней мере, на 4 – 5 километровых подъёмах всё ещё могу стабильно спринтовать. Но не получилось обойти Майкла Мэттьюса и Ваута ван Арта.

 

  Сегодня не было плана выиграть,  хотя как только команды BikeExchange-Jayco и Jumbo-Visma захотели догнать отрыв, перед нами возникла ещё одна  возможность побороться за победу, поэтому мы старались.

 

  Я упал в раннем завале, но ударился не сильно. Ничего плохого со мной не случилось, я быстро вернулся. Со мной всё в порядке».

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • M-07
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    M-07-Фото
    Это Юмбе нужно издалека атаковать, думаю, Роглич таки посильнее Вингегора, и чтобы отыграть такое отставание, нужна ранняя и неожиданная атака, по-другому вряд ли у Погачара можно отыграть значимое время. Команда сильная, вполне им это по силам, но решатся ли, вот это вопрос. На любом горном этапе, я не про конкретно этот этап.
    Но я в это не верю, считаю, не суждено бывшему Рабобанку выиграть Тур, в 2007 году это ясно стало, о чём я не раз писал.
  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    M-07-Фото
    Да это вообще за гранью было, кого он там только не упоминал на финишном подъёме, Власов всё время последние 2 километра впереди держался, мелькал в камерах, и даже было такое ощущение, что хочет атаковать, но Отар упорно его не упоминал. И только когда Власова показали 6-м в финишном протоколе, Отар его упомянул наконец. Вряд ли дело в работодателе, Курдюков по делу и без дела Власова упоминает.
  • микеле оп-оп-оп
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Про Власова, единственного соотечественника в пелотоне хоть бы раз упомянул на финишной раздаче. Работодатель не велит, или просто плевать? Тогда уж лучше англоязычную версию слушать.
  • Mike88
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    Mike88-Фото
    Согласен :)
  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    BlAr-Фото
    А как же Фрум?
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что означает "как мне невезёт" теперь нужно спрашивать не у Сагана, а у Мэтьюза. Снова второй, снова Майкла объезжают почти на самой ленточке..( Магнус Корт и далее чудом держится горным королем.  
    Кстати, заметили, ВВА выиграл этап(ы) на одному Туре и в жёлтой майке, и в зелёной bb

    Рискну предположить что до него такое сДелал разве только Эдди Меркс ?

    Цитата: Александра
    до чего же похоронный комментарий у Отара. Про каждого, кроме десятка молодых, можно услышать "лучшие годы миновали".

    Сегодня выдал почти в стиле Курдюкова - "Урана быстро замумифицировали..."))) Но если Серегй не может коментировать какие то этапы Тура, то лучше пускай Отар чем этот Кондрашов.

    Цитата: Александра
    Офтопим - 

    Федерико Бахамонтесу ("Орлу из Толедо") вчера (09.07) исполнилось 94 года !! А он победитель Тур де Франс ещё 1959 года !! Здоровья дедушке drinks

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Точно. Забыл, это наверно потому что Ван Арты с Погачарами забили собой все информативное пространство.
    Шутка ,конечно не забыл, просто на Рубе отрывов (в привычном понимание) не бывает, да и гонку трудно назвать гонкой, скорее бои гладиаторов.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    nightbuster33-Фото

    После многократной "просьбе" трудящихся Москон,побоявшись "жаркой" встречи после финиша со "своими поклонниками" решил прекратить гонку задолго до окончания этапа."Задолбали".На очереди следующий.А если серьёзно,та гонка,где он постарался выдать(выжать)из себя оказался запредельным для его организма,не даром,затем выявили отклонения в работе сердца.При нормальных нагрузках О"КЕЙ,при предельных, сердце постоянно будет блокировать работоспособность,как бы голова ни приказывала бы сделать это.Теперь выбор за Москоном:продолжить или на этом закончить.Написанное,только моё личное видение,никого ни к чему не обязывющее.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    MVDP-Фото
    Пятый этап отрыв взял.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    Sezar-Фото

     Раньше Тадей наверно бы здесь издалека атаковал. Но Юмбо сейчас очень сильна и только этого и ждет.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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