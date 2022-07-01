Тадей Погачар: “Сегодня не было плана выиграть, но появился шанс, и мы попробовали”

Тадей Погачар финишировал 3-м на 8-м этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар сохранил майку лидера Тур де Франс-2022 и третий день подряд боролся за победу на этапе. Но после двух побед 23-летний капитан команды UAE Team Emirates на 8-м этапе занял третье место, уступив в спринте Вауту ван Арту (Jumbo-Visma) и Майклу Мэттьюсу (BikeExchange-Jayco).

Этап был омрачён массовым завалом, случившимся на первом десятке километров после старта. Тадей Погачар падал, но быстро вернулся в гонку и сообщил после финиша, что с ним всё в порядке. Команды Jumbo-Visma и BikeExchang-Jayco были решительно настроены не отпускать отрыв, и команда UAE Team Emirates также присоединилась к работе в голове пелотона. В итоге гонщики этих команд стали основными соперниками в финишном спринте после прохождения крутых отрезков финального подъёма 4-й категории.

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Тадей Погачар: «Немного разочарован, что не выиграл сегодня, потому что был близко. День был очень долгим и жарким, опасных моментов тоже было много. Мне нравится такой подъём, какой был в финале.

Немного засомневался в спринте, и Ван Арт меня быстро прошёл. Но третье место – тоже здорово. Мне всегда нравилось спринтовать. Когда был моложе, был самым маленьким, поэтому всегда в спринтах финишировал последним. Очень рад, что сейчас, по крайней мере, на 4 – 5 километровых подъёмах всё ещё могу стабильно спринтовать. Но не получилось обойти Майкла Мэттьюса и Ваута ван Арта.

Сегодня не было плана выиграть, хотя как только команды BikeExchange-Jayco и Jumbo-Visma захотели догнать отрыв, перед нами возникла ещё одна возможность побороться за победу, поэтому мы старались.

Я упал в раннем завале, но ударился не сильно. Ничего плохого со мной не случилось, я быстро вернулся. Со мной всё в порядке».