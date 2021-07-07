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Родители Йонаса Вингегора о его первых шагах в велоспорте

Клаус Вингегор: "Йонас даже маленьким обгонял в горах одного велотуриста за другим"

 

 

  Откуда начинается путь к жёлтой майке лидера Тур де Франс? Возможно, ещё с первых детский впечатлений от просмотра Гранд-тура по телевизору, с первого прохождения на велосипеде легендарных подъёмов Большой Петли, с первого присутствия среди зрителей на дорогах, по которым проезжает пелотон Тур де Франс.

 

Родители Йонаса Вингегора о его первых шагах в велоспорте

©A.S.O. / Pauline Ballet

 

Родители 25-летнего датского велогонщика команды Jumbo-Visma Йонаса Вингегора,лидирующего в Тур де Франс-2022 с преимуществом в 2:22, болеют за сына и следуют за Тур де Франс на машине.

 

  Отец обладателя жёлтой майки Клаус Вингегор занимается строительством ферм для разведения  лосося. Мать Йонаса – Карина, возила сына смотреть вживую велогонки в Европе.

 

 В интервью L’Equipe Клаус и Карина Вингегор рассказали, о первых шагах Йонаса в велоспорте.

 

  Клаус Вингегор: «Когда в 2009 году ему было 12 лет, он поехал в Хорватию и понял, что он – хороший горняк, потому что даже когда он был маленьким, одного за другим проходил велотуристов. Сначала он ехал рядом со мной и начал разговаривать. Я же едва мог дышать и сказал ему поэтому: «Замолчи, я не могу говорить».

 

  В следующем году Йонас Вингегор провёл каникулы, приклеившись к экрану телевизора. Он спрашивал, смогут ли они поехать во Францию, чтобы он проехал те самые подъёмы, на которых блистал Альберто Контадор. Весной и летом с младшей сестрой Мишель Йонас также ездил смотреть датские велогонки.

 

  В 2013 семья поехала на Альп д’Юэз. Йонас несколько раз проехал верхнюю часть подъёма, а также все местные горы Коль-дю-Гранон, Коль-де-ла-Круа-де-Фер, Коль-дю-Галибье.

 

  «Думаю, некоторые из подъёмов мы проехали по несколько раз – я в машине, а Йонас впереди. В 17 лет он уже проехал их в одиночку. Он был счастлив, когда вернулся, видели бы вы тогда его лицо! Мы на него не давили, но всегда сопровождали. Понимали, что у него есть задатки».

 

  Йонас Вингегор никогда не боялся браться за другую работу вне велосипеда – какое-то время, выступая в датской континентальной команде ColoQuick, он подрабатывал на рыбном заводе.

 

  В юниорах Йонас Вингегор побеждал не очень много, проявил себя в 2018 году, выиграв пролог Giro della Valle d’Aosta. В неполных 23 года он стал профессионалом в команде Jumbo-Visma, а первую победу одержал на этапе Тура Польши в 2019 году. Всего в карьере Йонаса Вингегора на данный момент 8 побед. В этом году он прибавил к списку достижений первый в карьере этап Тур де Франс.

 

Вместе с гонкой родители Йонаса поедут в Пиренеи. Станут ли они родителями победителя Тур де Франс, будет известно уже через несколько дней.

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. shoooster

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 7.07.2021

    В каком возрасте он начал заниматься велоспортом?

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1 - 24 июля 2022

Tour de France

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Ethias-Tour de Wallonie

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Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Pi-man
    Борьба Михаэля Мёркёва за попа ... (14)
    Pi-man-Фото
    Кажется, вы все-таки делаете необоснованно широкие выводы из поста Адриена
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Посмотрим, посмотрим - как это собирается Т. Погачар надорвать кишочки Й. Вингегору

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото
    Последние 70км. этапа обещают быть напряжёнными и даже интересными. Хорошо что после спуска с горы 1-й подъём на 2-ю будет сразу, а потом снова спуск и почти до финиша. Поэтому желаю и вангую лицезреть ещё и даунхильщецкий батл среди генеральщиков и со_капитанов. Отрыв будет, но крутые градиенты последней горы возможно затормозят их, но если те успеют начать спуск быстрее - победа за отрывом.
    Цитата: BlAr
    Отрыв. Генеральщики будут готовиться к следующим этапам и в полную силу не поедут, равно как и их команды. Погачар может попробовать (почему нет?), но этап не возьмёт. И вряд ли уедет от Вингегора.
    И да, и нет. Всё-таки этап среднегорный и после дня отдыха (мало ли что), с вершинами ближе к финишу, но 2 по настоящему горных пиренейских этапа потом вносят уже сейчас свои каг бэ "виртуальные расклады" на будущие события опосля. Кто то из первой 10-ки точно рискнёт и я думаю это будет Погачар)
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: reforg34
    Этап вполне себе подходит под Фрума. С его-то индивидуальным ходом и 50км в одиночку не помеха.
    Поддерживаю. Только в одиночку ему не одолеть. В попутчики надо взять Кинтану и Томаса.
    Родригес и Винокуров не одобряют)) но они уже сошли))..разве что Вальверде)))
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Этап выиграет тот, кто умеет рискованно проходить спуск, и это верней всего кто-то из отрыва.

  • Ice
    Борьба Михаэля Мёркёва за попа ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Простите, а в чем геройство ? К чему это восхищенное цоканье языком ? Что, на остальных сто пятьдесят гонщиков жара не действовала? И проехали они не 200 км, а 20 ? Но в лимит вписались, выходит - раз Меркев герой - они вообще сверх, суперпупер, мегагерои ? Ну был бы юнец зеленый, до сих пор не нюхавший ГТ, еще можно было бы как-то понять. А тут - опытнейший спортсмен одной из лучших мировых команд на самом престижном Туре превышает и так увеличенный на 20% лимит - и многие ему поют дифирамбы ! Да, ругать и критиковать не стоит, но и восхищаться им - явный перебор ...
    В ваших словах точно геройства нет. И в жизни вы, скорее всего, такой же, сливающийся при серьезных трудностях) Но есть другие люди, вам их никогда не понять)))

  • salomon
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: reforg34
    Этап вполне себе подходит под Фрума. С его-то индивидуальным ходом и 50км в одиночку не помеха.
    Поддерживаю. Только в одиночку ему не одолеть. В попутчики надо взять Кинтану и Томаса.
    И в придачу к ним ещё и Пино с Барде
  • Komayagua
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    Komayagua-Фото
    Все видели, что Вингегор падал. Логично будет попробовать.
  • Komayagua
    Мауро Джанетти: «Не думаю, что ... (4)
    Komayagua-Фото
    Может быть он просто на одной волне с Погачаром. Улыбается. )
  • Komayagua
    Энди Шлек: "Тадей Погачар пот ... (10)
    Komayagua-Фото
    Вы заблуждаетесь. Он продавец велосипедов. Товарищ Motte ведь лучше знает. Кто такой Шлек в сравнении с ним?
  • RVL
    Энди Шлек: "Тадей Погачар пот ... (10)
    RVL-Фото
    Шлек почитал мой коммент, и контадору выдал за свой

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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