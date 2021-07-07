Родители Йонаса Вингегора о его первых шагах в велоспорте

Клаус Вингегор: "Йонас даже маленьким обгонял в горах одного велотуриста за другим"

Откуда начинается путь к жёлтой майке лидера Тур де Франс? Возможно, ещё с первых детский впечатлений от просмотра Гранд-тура по телевизору, с первого прохождения на велосипеде легендарных подъёмов Большой Петли, с первого присутствия среди зрителей на дорогах, по которым проезжает пелотон Тур де Франс.

©A.S.O. / Pauline Ballet

Родители 25-летнего датского велогонщика команды Jumbo-Visma Йонаса Вингегора,лидирующего в Тур де Франс-2022 с преимуществом в 2:22, болеют за сына и следуют за Тур де Франс на машине.

Отец обладателя жёлтой майки Клаус Вингегор занимается строительством ферм для разведения лосося. Мать Йонаса – Карина, возила сына смотреть вживую велогонки в Европе.

В интервью L’Equipe Клаус и Карина Вингегор рассказали, о первых шагах Йонаса в велоспорте.

Клаус Вингегор: «Когда в 2009 году ему было 12 лет, он поехал в Хорватию и понял, что он – хороший горняк, потому что даже когда он был маленьким, одного за другим проходил велотуристов. Сначала он ехал рядом со мной и начал разговаривать. Я же едва мог дышать и сказал ему поэтому: «Замолчи, я не могу говорить».

В следующем году Йонас Вингегор провёл каникулы, приклеившись к экрану телевизора. Он спрашивал, смогут ли они поехать во Францию, чтобы он проехал те самые подъёмы, на которых блистал Альберто Контадор. Весной и летом с младшей сестрой Мишель Йонас также ездил смотреть датские велогонки.

В 2013 семья поехала на Альп д’Юэз. Йонас несколько раз проехал верхнюю часть подъёма, а также все местные горы Коль-дю-Гранон, Коль-де-ла-Круа-де-Фер, Коль-дю-Галибье.

«Думаю, некоторые из подъёмов мы проехали по несколько раз – я в машине, а Йонас впереди. В 17 лет он уже проехал их в одиночку. Он был счастлив, когда вернулся, видели бы вы тогда его лицо! Мы на него не давили, но всегда сопровождали. Понимали, что у него есть задатки».

Йонас Вингегор никогда не боялся браться за другую работу вне велосипеда – какое-то время, выступая в датской континентальной команде ColoQuick, он подрабатывал на рыбном заводе.

В юниорах Йонас Вингегор побеждал не очень много, проявил себя в 2018 году, выиграв пролог Giro della Valle d’Aosta. В неполных 23 года он стал профессионалом в команде Jumbo-Visma, а первую победу одержал на этапе Тура Польши в 2019 году. Всего в карьере Йонаса Вингегора на данный момент 8 побед. В этом году он прибавил к списку достижений первый в карьере этап Тур де Франс.

Вместе с гонкой родители Йонаса поедут в Пиренеи. Станут ли они родителями победителя Тур де Франс, будет известно уже через несколько дней.