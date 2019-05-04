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Герант Томас – победитель Тура Романдии-2021

Герант Томас, Ричи Порт – на подиуме Тура Романдии-2021

 

 

  Велогонщики команды Ineos Grenadiers Герант Томас и Ричи Порт заняли первую и вторую ступени подиума Тура Романдии-2021. Для 34-летнего Геранта Томаса (Geraint Thomas) победа в генеральной классификации многодневной велогонки Мирового тура стала первой с 2018 года. В последний раз на высшей ступени подиума британский гонщик стоял на Елисейских Полях, когда выиграл Тур де Франс.

 

На финальном этапе Тура Романдии-2021 шла борьба за желтую майку и места на итоговом подиуме.

 

 Стартовавший последним в майке лидера Майкл Вудс (Michael Woods) из команды Israel Start-Up Nation уступил на промежуточной отсечке 31,42 секунду британскому гонщику команды Ineos Grenadiers Геранту Томасу и расстался с шансами не только на итоговую победу, но и на призовую тройку. 34-летний канадский велогонщик в генеральной классификации спустился на пятую строчку, уступив Томасу 43 секунды.

 

Товарищ Геранта Томаса по команде Ineos Grenadiers Ричи Порт занял в разделке 5-е место и поднялся на вторую строчку генеральной классификации. Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step) замкнул тройку призёров Тура Романдии-2021.

 

Герант Томас – победитель Тура Романдии-2021

 

Герант Томас – победитель Тура Романдии-2021

 

  Герант Томас: «Очень счастлив, особенно после небольшой вчерашней неудачи. Из-за неё сегодня передо мной стояла более сложная задача, но я хорошо себя чувствовал.

 

  Вчера час или два после финиша мне точно было не до смеха. Я был зол. Но когда успокоился, то очень смеялся. Или ты смеёшься, или плачешь. Но смеяться намного лучше, так ведь?

 

  Если честно, ситуация напомнила мне день, когда выиграл Тур де Франс в Эспелет (прим. VeloLive – разделка 20-го этапа с финишем в Espelette). Тогда на последнем спуске по радио мне советовали: «Полегче, не сглупи, не упади на повороте». Такое начинаешь вспоминать. Я очень счастлив, что завершил гонку. Это была великолепная неделя для команды.

 

  Сегодня главным было постараться взять майку и сделать это без риска. Конечно, мне бы хотелось побороться за этап, но последний спуск был довольно мокрым. Безопаснее было ровно его пройти и финишировать на этапе, чем рисковать всем.

 

  В начале года я сказал, что моя цель – Тур, и каждая гонка является подготовкой к нему, и что я не хочу давить на себя, чтобы рано показывать результат. Но мне кажется, что я довольно быстро набрал хорошую форму.  У меня было много хороших подготовительных гонок. Конечно, Вуэльта Каталонии для команды прошла отлично. Я занял там третье место, меня опередили два товарища по команде. Потрясающе внести вклад в такое выступление. Я знал, что проеду хорошо. И я, и Ричи, мы оба хотели, чтобы один из нас здесь одержал победу. Первое и второе место – нам не на что жаловаться!

 

Я упорно работал, много времени провёл вдали от семьи. Очень хотелось, чтобы всё было не напрасно. И я уже получил подтверждение.

 

  Все знают, что в гонке важна победа. Но у меня не было побед с тех пор, как выиграл Тур де Франс-2018. На следующий год я стал вторым на Туре, третьим на Тиррено, третьим в Каталонии. Я был высоко, но приятно, наконец, одержать победу».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Тур Романдии Tour de Romandie Тур Романдии-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. SportSpirit

    Вчера, 21:05 | Регистрация: 4.05.2019

    Возрождение валлийского дракона!) 

     

    После того, как сэр Дэйв прокатил Томаса мимо Тура-2020, а бочок болельщика - мимо - Джиро-2020, которую выиграл его записной оруженосец; после подписания в команду молодых звезд и при наличии Берналя, в год 35-илетия при современных тенденциях на омоложение триумфаторов пелотона, я в это, честно сказать, не верила. При огромной личной симпатии. 

     

    Браво-браво!

     

    Кстати, сопоставляя прохождение первой отсечки и финиша, мне тоже вспомнилась та разделка на ТДФ-2018, где Томас слегка юзанул в повороте и после поехал почти пешком, отпустив борьбу за этап.

     

     

     

     

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    flugegeheimen-Фото

    Реми первый в разделке, ну наконец-то. Джи вознагражден за вчерашние страдания с задубевшими руками

  • RVL
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    RVL-Фото
    Ну вот это слово "деклассировал"...
    Понизил в классе? Или что вы имеете ввиду?
    Выражение не комильфо. Ибо ...кто тогда не деклассирован формально...
  • SportSpirit
    Герант Томас – победитель Тура ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Возрождение валлийского дракона!) 

     

    После того, как сэр Дэйв прокатил Томаса мимо Тура-2020, а бочок болельщика - мимо - Джиро-2020, которую выиграл его записной оруженосец; после подписания в команду молодых звезд и при наличии Берналя, в год 35-илетия при современных тенденциях на омоложение триумфаторов пелотона, я в это, честно сказать, не верила. При огромной личной симпатии. 

     

    Браво-браво!

     

    Кстати, сопоставляя прохождение первой отсечки и финиша, мне тоже вспомнилась та разделка на ТДФ-2018, где Томас слегка юзанул в повороте и после поехал почти пешком, отпустив борьбу за этап.

     

     

     

     

  • SportSpirit
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    SportSpirit-Фото

    Да-да, Каванья наконец-то выиграл, Биссигер подтвердил свой класс. 

     

    Еще мне запомнился финиш Маснады с нереально зверским лицом. Он и Алмейда уже зарекомендовали себя как мастера цепляться за метры и секунды, но тут я прям особенно прониклась) оказалось, что это была борьба за секундочку, которая стоила 3-его места в ГК. 

     

     

     

     

  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наконец то Реми с победой на своей разделке fra Ни Дэннис, ни Ганна, на даже Бисигер не смогли его одолеть. Томас конечно предпологаемо №1 в генерале по итогам всех этапов, но то вчерашнее падение...я впервыве уВидел, чтобы за 40 метров до финиша велогонщик упал вот так, в такой ситуации/по такой причине).

    Жаль что Солер не удержал и не добрался до итогово подиума, Маснада оказался выше его и на разделке, и в генерале. Вудсу и Бену тоже нехватило пару секунд до 3 места в итоге.

  • s75
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (14)
    s75-Фото
    я не ставлю под сомнение возможности Сонни держаться в горах, но в данном конкретном случае он не гонщик для сравнения, т.к никогда не гонялся в одной команде с двумя вышеперечисленными, Фруми тяжеловато, и как-то уже меньше былого оптимизма у него и у его новой команды
  • motte
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    motte-Фото

    О чем вчера и говорилось,  с победой Томаса 

  • Earl57
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    Earl57-Фото

    У Инеос сегодня будет что праздновать. Томас победил в ГК Романдии, Порт 2-й, а малыш Томми деклассировал всех на гонке МТБ в Швейцарии. Состав канеш не топовый, но однако больше трех минут второму месту впечатляет. Красиво проехал, легко и непринужденно. Размялся, и рейтинговые очки лишними не будут.

  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Марк Солер и Йон Изагирре очень хорошо смотрятся в этом году...

    Для себя отмечу Ван Вилдера.

    Что касается Томаса, то он на сегодня единственный гонщик ,который может выиграть тур де Франс в соперничестве с Рогличем и Погачаром.

  • uran
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    uran-Фото
    Как Вудс проиграл минуту Томасу?

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