Герант Томас – победитель Тура Романдии-2021

Герант Томас, Ричи Порт – на подиуме Тура Романдии-2021

Велогонщики команды Ineos Grenadiers Герант Томас и Ричи Порт заняли первую и вторую ступени подиума Тура Романдии-2021. Для 34-летнего Геранта Томаса (Geraint Thomas) победа в генеральной классификации многодневной велогонки Мирового тура стала первой с 2018 года. В последний раз на высшей ступени подиума британский гонщик стоял на Елисейских Полях, когда выиграл Тур де Франс.

На финальном этапе Тура Романдии-2021 шла борьба за желтую майку и места на итоговом подиуме.

Стартовавший последним в майке лидера Майкл Вудс (Michael Woods) из команды Israel Start-Up Nation уступил на промежуточной отсечке 31,42 секунду британскому гонщику команды Ineos Grenadiers Геранту Томасу и расстался с шансами не только на итоговую победу, но и на призовую тройку. 34-летний канадский велогонщик в генеральной классификации спустился на пятую строчку, уступив Томасу 43 секунды.

Товарищ Геранта Томаса по команде Ineos Grenadiers Ричи Порт занял в разделке 5-е место и поднялся на вторую строчку генеральной классификации. Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step) замкнул тройку призёров Тура Романдии-2021.

Герант Томас: «Очень счастлив, особенно после небольшой вчерашней неудачи. Из-за неё сегодня передо мной стояла более сложная задача, но я хорошо себя чувствовал.

Вчера час или два после финиша мне точно было не до смеха. Я был зол. Но когда успокоился, то очень смеялся. Или ты смеёшься, или плачешь. Но смеяться намного лучше, так ведь?

Если честно, ситуация напомнила мне день, когда выиграл Тур де Франс в Эспелет (прим. VeloLive – разделка 20-го этапа с финишем в Espelette). Тогда на последнем спуске по радио мне советовали: «Полегче, не сглупи, не упади на повороте». Такое начинаешь вспоминать. Я очень счастлив, что завершил гонку. Это была великолепная неделя для команды.

Сегодня главным было постараться взять майку и сделать это без риска. Конечно, мне бы хотелось побороться за этап, но последний спуск был довольно мокрым. Безопаснее было ровно его пройти и финишировать на этапе, чем рисковать всем.

В начале года я сказал, что моя цель – Тур, и каждая гонка является подготовкой к нему, и что я не хочу давить на себя, чтобы рано показывать результат. Но мне кажется, что я довольно быстро набрал хорошую форму. У меня было много хороших подготовительных гонок. Конечно, Вуэльта Каталонии для команды прошла отлично. Я занял там третье место, меня опередили два товарища по команде. Потрясающе внести вклад в такое выступление. Я знал, что проеду хорошо. И я, и Ричи, мы оба хотели, чтобы один из нас здесь одержал победу. Первое и второе место – нам не на что жаловаться!

Я упорно работал, много времени провёл вдали от семьи. Очень хотелось, чтобы всё было не напрасно. И я уже получил подтверждение.

Все знают, что в гонке важна победа. Но у меня не было побед с тех пор, как выиграл Тур де Франс-2018. На следующий год я стал вторым на Туре, третьим на Тиррено, третьим в Каталонии. Я был высоко, но приятно, наконец, одержать победу».