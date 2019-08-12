Герант Томас пропустит Вуэльту Испании-2019

Герант Томас ставит целью разделку чемпионата мира-2019 в Йоркшире

Герант Томас не примет участие в Вуэльте Испании-2019. 33-летний британский гонщик команды Ineos, финишировавший 2-м на Тур де Франс-2019, принял решение сосредоточиться на чемпионате мира по велоспорту-2019. О том, что испанский Гран-тур в этом году не входит в планы Геранта Томаса, сообщает VeloNews.

Участвуя в подкасте с Люком Роу, Герант Томас дал понять, что собирается стартовать на обновлённом Туре Германии.

Герант Томас: «Я доволен (подиумом Тур де Франс-2019). Когда впереди мой товарищ по команде – всё в порядке. Если бы это был кто-то другой, я был бы раздосадован. Последние 13 – 14 месяцев были для меня морально сложными. Я сумел вернуться в достаточно приличную форму, которой хватило, чтобы попасть на подиум.

Чемпионат мира в Великобритании для нас, британцев, событие большой важности. Мне бы хотелось хорошо поработать в групповой гонке , помочь Свифти (Бену Свифту), который должен быть там капитаном. Также мне бы хотелось хорошо проехать разделку».