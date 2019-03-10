- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:46
Герант Томас сошёл с Тиррено-Адриатико-2019 на 4-м этапе
32-летний британский гонщик команды Sky, победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас сошёл с Тиррено-Адриатико-2019 во время 4-го этапа. Как сообщается в пресс-релизе команды Sky, последние несколько дней у Геранта Томаса были проблемы с желудком, и команда приняла решение, что ему лучше закончить гонку.
Капитаном команды Sky на Тиррено-Адриатико остаётся Ваут Пулс, который идёт на 7-й позиции в общем зачёте.
Перед стартом Тиррено-Адриатико-2019 Герант Томас сказал, что в его дальнейших планах тренировочный лагерь на Тенерифе и старт на Туре Страны Басков.
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari
Герант Томас: «Я мучился с желудком уже пару дней. Мне хотелось выйти на старт сегодня утром, но как только мы начали проходить первый подъём этапа, я понял, что был не прав. Я мог бы перетерпеть, но это не принесло бы мне никакой пользы. Уже во время этапа мы решили, что лучше мне сойти с гонки и отдохнуть. Я поеду домой, проведу пару дней без нагрузок, потом в начале следующей неделе вернусь к тренировкам».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (277)