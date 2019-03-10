Герант Томас сошёл с Тиррено-Адриатико-2019 на 4-м этапе

32-летний британский гонщик команды Sky, победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас сошёл с Тиррено-Адриатико-2019 во время 4-го этапа. Как сообщается в пресс-релизе команды Sky, последние несколько дней у Геранта Томаса были проблемы с желудком, и команда приняла решение, что ему лучше закончить гонку.

Капитаном команды Sky на Тиррено-Адриатико остаётся Ваут Пулс, который идёт на 7-й позиции в общем зачёте.

Перед стартом Тиррено-Адриатико-2019 Герант Томас сказал, что в его дальнейших планах тренировочный лагерь на Тенерифе и старт на Туре Страны Басков.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Герант Томас: «Я мучился с желудком уже пару дней. Мне хотелось выйти на старт сегодня утром, но как только мы начали проходить первый подъём этапа, я понял, что был не прав. Я мог бы перетерпеть, но это не принесло бы мне никакой пользы. Уже во время этапа мы решили, что лучше мне сойти с гонки и отдохнуть. Я поеду домой, проведу пару дней без нагрузок, потом в начале следующей неделе вернусь к тренировкам».