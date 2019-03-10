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Герант Томас сошёл с Тиррено-Адриатико-2019

Герант Томас сошёл с Тиррено-Адриатико-2019 на 4-м этапе

 

 

 32-летний британский гонщик команды Sky, победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас сошёл с Тиррено-Адриатико-2019 во время 4-го этапа. Как сообщается в пресс-релизе команды Sky, последние несколько дней у Геранта Томаса были проблемы с желудком, и команда приняла решение, что ему лучше закончить гонку.

 

  Капитаном команды Sky на Тиррено-Адриатико остаётся Ваут Пулс, который идёт на 7-й позиции в общем зачёте.

 

Перед стартом Тиррено-Адриатико-2019 Герант Томас сказал, что в его дальнейших планах тренировочный лагерь на Тенерифе и старт на Туре Страны Басков.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Герант Томас: «Я мучился с желудком уже пару дней. Мне хотелось выйти на старт сегодня утром, но как только мы начали проходить первый подъём этапа, я понял, что был не прав. Я мог бы перетерпеть, но это не принесло бы мне никакой пользы. Уже во время этапа мы решили, что лучше мне сойти с гонки и отдохнуть. Я поеду домой, проведу пару дней без нагрузок, потом в начале следующей неделе вернусь к тренировкам».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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