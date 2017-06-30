Якоб Фульсанг упал на 1-м этапе Тур де Франс-2019

Якоб Фульсанг попал в завал на 1-м этапе Тур де Франс-2019

34-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг попал в завал за 18 км до финиша. В этот же завал попали гонщик Bahrain-Merida и Кун де Корт (Trek-Segafredo).

С помощью товарищей по команде Якоб Фульсанг добрал пелотон за 12 км до финиша, а после этапа сразу отправился на медицинский осмотр. У него были видны ссадины на правой стороне тела, включая правый локоть и правую сторону лица.

По сообщению команды Astana, первые результаты медицинской проверки показали, что у Якоба Фульсанга переломов нет, на раны наложены швы.

Информация о состоянии Якоба Фульсанга будет дополнена.