Якоб Фульсанг упал на 1-м этапе Тур де Франс-2019

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 18:24
Якоб Фульсанг попал в завал на 1-м этапе Тур де Франс-2019
34-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг попал в завал за 18 км до финиша. В этот же завал попали гонщик Bahrain-Merida и Кун де Корт (Trek-Segafredo).
С помощью товарищей по команде Якоб Фульсанг добрал пелотон за 12 км до финиша, а после этапа сразу отправился на медицинский осмотр. У него были видны ссадины на правой стороне тела, включая правый локоть и правую сторону лица.
По сообщению команды Astana, первые результаты медицинской проверки показали, что у Якоба Фульсанга переломов нет, на раны наложены швы.
Информация о состоянии Якоба Фульсанга будет дополнена.
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