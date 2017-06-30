VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Якоб Фульсанг упал на 1-м этапе Тур де Франс-2019

Якоб Фульсанг попал в завал на 1-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

34-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг попал в завал за 18 км до финиша. В этот же завал попали гонщик Bahrain-Merida и Кун де Корт (Trek-Segafredo). 

Якоб Фульсанг упал на 1-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

 

 С помощью товарищей по команде Якоб Фульсанг добрал пелотон за 12 км до финиша, а после этапа сразу отправился на медицинский осмотр. У него были видны ссадины на правой стороне тела, включая правый локоть и правую сторону лица.

 

По сообщению команды Astana, первые результаты медицинской проверки показали, что у Якоба Фульсанга переломов нет, на раны наложены швы.

 

Информация о состоянии Якоба Фульсанга будет дополнена.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Якоб Фульсанг Astana Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Здоровья тебе Якоб...да что ж для тебя Тур какой то нефартовый?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 июля

Christopher Juul Jensen (Mitchelton-Scott)

Ruben Guerreiro (Team KATUSHA-Alpecin)

Mark Padun (Bahrain Merida)

7 июля

Nathan Brown (EF Education First p/b Cannondale)

Damien Touze (Cofidis)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (29)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)