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Боб Юнгельс пропустит Тур де Франс-2021 и Олимпийские игры в Токио

Эндофиброз подвздошной артерии заставил Боба Юнгельса прервать сезон

 

 

  Боб Юнгельс (Bob Jungels) вынужден отказаться от участия в Тур де Франс-2021 и взять перерыв в гонках из-за предстоящей операции на подвздошной артерии.  28-летний уроженец Люксембурга входил в предварительный состав команды AG2R Citroen на французский Гранд-тур, но эндофиброз подвздошной артерии повлиял на его выступления. Бобу Юнгельсу также придётся пропустить чемпионат Люксембурга и отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио.

 

Photo (c) AG2R Citroen Team

 

  Боб Юнгельс: «Очень разочарован, что приходится отказаться от Тур де Франс, который должен был впервые проехать с командой AG2R Citroen, а также от национального чемпионата и Олимпийских игр.

 

Начало сезона было трудным как физически, так и морально, потому что я хотел ярко выступить, но ни разу не смог достичь необходимого уровня. На Туре Швейцарии-2021 был очень рад 18-му месту в разделке на 1-м этапе. Потом появилась боль, которую чувствовал несколько лет во время приложения больших усилий.

 

Медицинский осмотр подтвердил диагноз, который ожидал услышать. С одной стороны испытал облегчение, так как узнал, почему три сезона не мог выступать стабильно, с другой стороны очень расстроился.

 

Благодарю персонал и гонщиков команды за поддержку. Буду их главным болельщиком на дорогах Тур де Франс в ожидании своего возвращения в пелотон, надеюсь, оно будет быстрым».

 

  Главный врач AG2R Citroen Эрик Бува (Eric Bouvat): «Первые тесты показали, что это может быть сосудистая аномалия -  артериальный эндофиброз, поражающий подвздошную артерию. Решение по поводу операции будет принято в ближайшие дни».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R Citroen: «Очень сочувствую Бобу, он чемпион. Помимо его высоких спортивных и человеческих качеств мы прекрасно знаем, на каком уровне он может выступать. Мы с нетерпением ждали, как он вместе с нами поедет Тур де Франс. В начале сезона он испытывал трудности с физической формой, а теперь мы знаем, как это исправить. Убеждён, что как только беспокоящая проблема будет решена, он будет выступать в команде на высоком уровне».

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Теги к статье: Боб Юнгельс Bob Jungels AG2R Citroen

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • VeloVelo
    Adriatica Ionica Race / Sulle ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Рибеллин красавчик!

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин - чемпион Нидерлан ... (6)
    Николай Степаныч-Фото
    Лучший. На Олимпиаде будет интересно.
  • Arciv
    Роан Деннис может перейти в ве ... (1)
    Arciv-Фото
    Было бы круто !!!
  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Arciv-Фото
    А Роглич вообще участвует в гонках?

    Фосс забрал маечку Норвегии в разделке
  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    SportSpirit-Фото

    После того, как Bahrain добавили к названию Victorious от них можно ожидать любых побед - даже победы Тратника над Погачаромbig_boss Но там еще и Поланц обошел своего капитана. Тадей падал? Или позволил себе расслабиться после победы на Туре Словении?

     

     

  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    SportSpirit-Фото
    Присоединяюсь) в Штатах очень сильная итоговая тройка в разделке и все - ребята непростой спортивной судьбы
  • Karmatron
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Karmatron-Фото
    Веломайка капитана Америки остаётся в EF. Ну и Тиджей напоследок на подиум заехал, молодчина, удачи ему в обычной жизни =)
  • flugegeheimen
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    flugegeheimen-Фото
    Ян Тратник обошел Погачара на 34 секунды. Квик-Степ опять собирает маечки, непонятно только, где Каванья, не попал в тройку? Власов молодчина, наш триколор снова в ворлддтуре, здорово было бы дубль сделать)
  • Александра
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (27)
    Александра-Фото

    Похоже, Фрум очень хочет кататься в гонках. Если команда это желание реализует - то в чем вопрос? Это же хорошо!

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Страхов, Шалунов, Ныч и многие другие считались же талантами, но как-то ничего не получилось. Я про то, что не тепличные условия в команде, гонщики во многом сами себе предоставлены. 

    Ой. Я вот весной хотела посмотреть молодых российских биатлонистов, которых считают талантами. Прежде всего Серохвостова, вокруг которого столько шума. Мол затирают бедняжечку, не берут в основу сборной. Один раз на чемпионате Европы увидела. Бегать он еще как-то может, хоть и похуже молодых норвежцев и немцев. Но стрельба кошмарная. Пять промахов из десяти выстрелов многовато будет.

    Ну, думаю, надо его на чемпионате России посмотреть. Может там всех порвет. Серохвостова там не было. Сказали что болеет. Но другие молодые, которые считаются талантами - это же рукалицо... В итоге только Мотя Елисеев, которого ругали все кому не лень, и Максим Цветков, списанный из сборной за бесперспективность - только они и показали что-то внятное. 

    Так что считаться талантом и быть талантом - это далеко не одно и тоже.

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