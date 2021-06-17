Боб Юнгельс пропустит Тур де Франс-2021 и Олимпийские игры в Токио

Эндофиброз подвздошной артерии заставил Боба Юнгельса прервать сезон

Боб Юнгельс (Bob Jungels) вынужден отказаться от участия в Тур де Франс-2021 и взять перерыв в гонках из-за предстоящей операции на подвздошной артерии. 28-летний уроженец Люксембурга входил в предварительный состав команды AG2R Citroen на французский Гранд-тур, но эндофиброз подвздошной артерии повлиял на его выступления. Бобу Юнгельсу также придётся пропустить чемпионат Люксембурга и отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио.

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Боб Юнгельс: «Очень разочарован, что приходится отказаться от Тур де Франс, который должен был впервые проехать с командой AG2R Citroen, а также от национального чемпионата и Олимпийских игр.

Начало сезона было трудным как физически, так и морально, потому что я хотел ярко выступить, но ни разу не смог достичь необходимого уровня. На Туре Швейцарии-2021 был очень рад 18-му месту в разделке на 1-м этапе. Потом появилась боль, которую чувствовал несколько лет во время приложения больших усилий.

Медицинский осмотр подтвердил диагноз, который ожидал услышать. С одной стороны испытал облегчение, так как узнал, почему три сезона не мог выступать стабильно, с другой стороны очень расстроился.

Благодарю персонал и гонщиков команды за поддержку. Буду их главным болельщиком на дорогах Тур де Франс в ожидании своего возвращения в пелотон, надеюсь, оно будет быстрым».

Главный врач AG2R Citroen Эрик Бува (Eric Bouvat): «Первые тесты показали, что это может быть сосудистая аномалия - артериальный эндофиброз, поражающий подвздошную артерию. Решение по поводу операции будет принято в ближайшие дни».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R Citroen: «Очень сочувствую Бобу, он чемпион. Помимо его высоких спортивных и человеческих качеств мы прекрасно знаем, на каком уровне он может выступать. Мы с нетерпением ждали, как он вместе с нами поедет Тур де Франс. В начале сезона он испытывал трудности с физической формой, а теперь мы знаем, как это исправить. Убеждён, что как только беспокоящая проблема будет решена, он будет выступать в команде на высоком уровне».