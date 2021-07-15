Вилко Келдерман удержал 6-е место в общем зачёте после падения на 17-м этапе Тур де Франс-2021

Вилко Келдерман упал на спуске с Коль-де-Валь Лурон-Азе на 17-м королевском горном пиренейском этапе Тур де Франс-2021. Несмотря на это, 30-летний нидерландский велогонщик команды Bora-hansgrohe сумел вернуться в группу генеральщиков, финишировал шестым и удержал 6-ю позицию в общем зачёте. Эмануэль Бухман помог капитану команды Bora-hansgrohe вернуться в группу генеральщиков перед началом восхождения на Коль-дю- Порте (Col du Portet) - Сен-Лари-Сулан (Saint Lary Soulan).

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Вилко Келдерман: «Я широко зашёл в последний поворот финального спуска и упал. Подумал, что проскочу, подстраховался ногой по гравию, но переднее колесо заблокировало. Поэтому перевернулся и приземлился прямо на лицо. Не очень приятно перед финальным подъёмом. Жаль, потому что нога шла хорошо, и тут небольшое препяствие. Со мной был Эму (Бухман), помог мне вернуться в группу генеральщиков как раз перед началом

последнего подъёма. Я бы сказал, что день прошёл хорошо, свою позицию я удержал. Завтра ещё один трудный день, где, надеюсь, смогу побороться за более высокое место».

Энрико Пойчке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Всё шло по плану до последнего спуска. Мы хотели отправить своего представителя в отрыв, не того, кто мог пройти все подъёмы, а того, кто смог бы помочь на финальной части, выпав из отрыва. Это выполнил Лукас, отработал отлично. Он подвёз питание Вилко и Эму, когда вернулся в пелотон.

Все сосредоточились на том, чтобы оставаться с Вилко, наши мощные ребята отработали на равнинной части, закрывали его от ветра. Эму держался так долго, насколько хватило сил, и сыграл важную роль, потому что Вилко упал в конце последнего спуска. Конечно, Эму подождал его, повёз и вернул в группу генеральщиков у подножия последней горы. К сожалению, возвращение отобрало у обоих много сил, особенно у Эму, которому пришлось приложить массу усилий. Факт, что Вилко держался с сильнейшими большую часть подъёма, хороший знак. Мы довольны его выступлением, хотя ему нам и не очень повезло».