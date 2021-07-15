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Вилко Келдерман удержал 6-е место в общем зачёте после падения на 17-м этапе Тур де Франс-2021

Вилко Келдерман удержал 6-е место в общем зачёте после падения на 17-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Вилко Келдерман упал на  спуске с Коль-де-Валь Лурон-Азе на 17-м королевском горном пиренейском этапе Тур де Франс-2021.  Несмотря на это, 30-летний нидерландский велогонщик команды Bora-hansgrohe сумел вернуться в группу генеральщиков, финишировал шестым и удержал 6-ю позицию в общем зачёте.  Эмануэль Бухман помог капитану команды Bora-hansgrohe вернуться в группу генеральщиков  перед началом восхождения на Коль-дю- Порте (Col du Portet) - Сен-Лари-Сулан (Saint Lary Soulan).

 

 

Вилко Келдерман удержал 6-е место в общем зачёте после падения на 17-м этапе Тур де Франс-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Вилко Келдерман: «Я широко зашёл в последний поворот финального спуска и упал. Подумал, что проскочу, подстраховался ногой по гравию, но переднее колесо заблокировало. Поэтому перевернулся и приземлился прямо на лицо. Не очень приятно перед финальным подъёмом. Жаль, потому что нога шла хорошо, и тут небольшое препяствие. Со мной был Эму (Бухман), помог мне вернуться в группу генеральщиков как раз перед началом

последнего подъёма. Я бы сказал, что день прошёл хорошо, свою позицию я удержал. Завтра ещё один трудный день, где, надеюсь, смогу побороться за более высокое место».

 

  Энрико Пойчке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Всё шло по плану до последнего спуска. Мы хотели отправить своего представителя в отрыв, не того, кто мог пройти все подъёмы, а того, кто смог бы помочь на финальной части, выпав из отрыва. Это выполнил Лукас, отработал отлично. Он подвёз питание Вилко и Эму, когда вернулся в пелотон.

 

  Все сосредоточились на том, чтобы оставаться с Вилко, наши мощные ребята отработали на равнинной части, закрывали его от ветра. Эму держался так долго, насколько хватило сил, и сыграл важную роль, потому что Вилко упал в конце последнего спуска. Конечно, Эму подождал его, повёз и вернул в группу генеральщиков у подножия последней горы. К сожалению, возвращение отобрало у обоих много сил, особенно у Эму, которому пришлось приложить массу усилий. Факт, что Вилко держался с сильнейшими большую часть подъёма, хороший знак. Мы довольны его выступлением, хотя ему нам и не очень повезло».

 

 

Результаты 17 этапа Тур де Франс-2021

 

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Теги к статье: Вилко Келдерман Wilco Kelderman Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • kabachok
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    kabachok-Фото
    про Армстронга забыли просветить.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, дело даже не в смене поколений.

    Денег стало больше в шоссе, поэтому пришли новые стратегии, новые методы подготовки, новая диета, фарма и т.д. Поэтому всё резко изменилось. Нынешние гонки на ГТ (и не только) сильно отличаются от тех, что были еще лет пять назад.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото

    На фоне других команд на этом Туре, конечно, топовый (сегодня).

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото
    Вы о чем? ) У Вингегора отличная разделка.
  • Pi-man
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (9)
    Pi-man-Фото
    Йонас Вингегор 1996 года рождения.
    https://www.procyclingstats.com/rider/jonas-vingegaard-rasmussen
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото
    Что значит не боится?
  • Arciv
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (9)
    Arciv-Фото
    Цитата: SportSpirit
    "В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох." - Вингегор не только классный гонщик, но и отличный психолог!) 
     
    С Тадеем на этом Туре лично мне было все понятно после разделки. Чемпион! Йонас, 2 года за ним слежу, не удивлена, но очень рада: + 1 супер-многодневщик рождается на наших глазах. 
     
    К ним плюсую Алмейду (все трое 1998 г.р.) - те, кто будет бороться за ГТ ближайшие 5-10 лет. 
     
    С периодическими вкраплениями Берналя, когда будет позволять спина) Роглу не списываю, но, очевидно, встает вопрос командной переориентации. 
     
    Интересно же! А вы говорите, скучный Тур) 
     
     
    очень этого не хочется,но мне кажется Роглич может и уйти! Но надеюсь все же нет! Может ему лучше поставить цель Джиро! Как-то не его Франция
  • Arciv
    Йонас Вингегор поднялся на 2-е ... (1)
    Arciv-Фото
    Скандинавы наступают)
  • SportSpirit
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (9)
    SportSpirit-Фото

    "В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох." - Вингегор не только классный гонщик, но и отличный психолог!) 

     

    С Тадеем на этом Туре лично мне было все понятно после разделки. Чемпион! Йонас, 2 года за ним слежу, не удивлена, но очень рада: + 1 супер-многодневщик рождается на наших глазах. 

     

    К ним плюсую Алмейду (все трое 1998 г.р.) - те, кто будет бороться за ГТ ближайшие 5-10 лет. 

     

    С периодическими вкраплениями Берналя, когда будет позволять спина) Роглу не списываю, но, очевидно, встает вопрос командной переориентации. 

     

    Интересно же! А вы говорите, скучный Тур) 

     

     

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не понимаю почему так сильно многие обрушились на бедолагу Карапаза !? Да, со спортивной стороны это выглядело не айс, но простите, у каждого свои интересы на этапе/на гонке, тем более когда впереди только финиш остается с тобой 2 твоих главных соперника, а ещё 1 остает и отдаляется. В правилах это же не запрещенно (колёсничать)

    Цитата: kwwk
    На безрыбье и рак рыба. Наконец-то генералы хоть как-то зарубились, Тадей даже вспотел. Карапас отлично маскировался, но раскрылся рано, надо было сидеть до финиша. Критические стрелы в его адрес по моему мнению неуместны. на первой неделе он единстенный кто хоть как-то пытался расшевелить генералов, а по итогу ничего и не отыграл.
    Винегорд очень достойно для равнинного датчанина.

    + много. Думаю что Ричард точно немножко, но поспешил; возможно предполагал, что потом не успеет или даже не сможет. Во всяком случаею желаю чтобы ТОП-3 на 17 этапе оказалась такой же итоговой и в Париже, 18 июля. Ну а Погачар сделал что хотел и о чём мечтал - победа в жёлтом на сильном горном этапе.

     

    P.S.

    Просьба к админам: опубликуйте на сайте материал о Лаклане Мортоне, который проехал свой Тур де Франс (Alt.Tour), точь-в-точь копирующий этот оф. ТдФ-2021, ещё и с опережением своего же графика...снова рекорд  good Тем более что когда то вы уже писАли о нём и его "Эверест-рекорде" bb

    https://velolive.com/velo_zoom/19360-lachlan-morton-ustanovil-rekord-v-everest- challenge.html

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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