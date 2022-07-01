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Матье ван дер Пул: «На Тур де Франс-2022 нога не пошла, как надеялся»

Матье ван дер Пул выпал из пелотона за 38 км до финиша на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) был одним из фаворитов 5-го этапа Тур де Франс-2022, но 27-летний нидерландский гонщик выпал из пелотона на секторах брусчатки на финальрных 38 км и финишировал почти через 4 минуты после победителя этапа Саймона Кларка (Israel Premier Tech).

 

  Перед стартом 5-го этапа Матье ван дер Пул признался в интервью NOS, что несколько дней чувствовал не лучшим образом, и надеялся, что этап с брусчаткой поможет переломить ситуацию. Матье ван дер Пул впервые в карьере едет второй Гранд-тур подряд в одном сезоне - Тур де Франс-2022 стал его первым стартом после финиша итальянского Гранд-тура.

 

Матье ван дер Пул: «На Тур де Франс-2022 нога не пошла, как надеялся»

 

  Матье ван дер Пул: «Вообще-то, уже несколько дней чувствую себя не очень хорошо. Вчера стало предельно ясно, что нога не идёт так, как надеялся. Вместо лучшего дня сегодня у меня оказался худший. Сейчас я только тень самого себя, это расстраивает. Не понимаю, почему так себя чувствую. Не могу набрать скорость.

 

  На этапах в Дании я этого не замечал, но уже чувствовал, что  когда пелотон начинает ехать на полной скорости, я уже иду на пределе. Надеялся, что сегодня будет чуть лучше. Но я сразу почувствовал, что всё по-прежнему. С разделки нога шла не так, как хотел. Надеюсь, что преодолею это состояние, в противном случае Тур получится долгим.

 

  Джиро проехал хорошо, но не выдающимся образом. Подход к Туру тоже не был идеальным, если не считать последней перед Тур де Франс недели, на которой снова чувствовал себя хорошо.

 

Сейчас же я не на том уровне, которого хотел добиться. Единственная перспектива – продолжать гонку и надеяться, что позже станет лучше».

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    kabachok-Фото
    Не такие звезды еще работали на доместников
    ==
    мощно задвинул
  • uran
    5-й этап Тур де Франс-2022: фо ... (2)
    uran-Фото
    Записные фавориты, кроме Боассона Хагена, ничего не смогли показать в финале. А сколько авансов было выдано...
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    sergejdriver-Фото
    Желательно не в шею а в Астану))
  • EL-Fenomeno
    5-й этап Тур де Франс-2022: фо ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я бы ещё добавил в оглавление статьи слово ХАОС и некая паникЭ в команде ЮМБО.

    Цитата: velodoctor
    Хейг сошел, упал сильно, падений было много, и большинство можно было избежать. Одно страшное было с участием болельщика, который на обочине на телефон снимал и высунул руки свои прямо в гонщиков....

    Тут видео эпизода (это Д.Осс влетел), а в коментах есть ещё 2 фотки (посомтрите) аки раскадровка: велогонщик зацепил(ся) за человека в желтой футболке, а потом врезался в того пацана с камерой - выглядело на скорости страшно: https://twitter.com/LeGruppetto/status/1544720365330505728

    Цитата: Адриен
    Вот такими должны быть плоские этапы на ГТ, а не прогулочно-проходными для большинства участников, для генералов. Борьба, борьба, борьба, гонка, гонка, гонка почти от начала и до конца, а не нудный колхоз в тяжком ожидании последних километров ...

    + много. Но этап с брусчаткой на ТдФ только 1 да и это не каждый год бывает.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора !Ставлю ящик пива !
    Куда он денется? Скажут, будет. Не такие звезды еще работали на доместников как Роглич. Вспомним как Армстронг работал на Контадора или Нибали на Ару. А если не будет работать, гнать его из команды в шею.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень коварный этап , перед первым горным и после этапа на булыги.

    Для тех кто решит отдохнуть на нем, этап может превратиться в ловушку.

    Конечно все зависит от сценария который разыграеться на нем , рискну предположить что будет недогоняемый отрыв с новыми лицами.

    Финиш идеально подходит Ван Арту или Ван Дер Пулу , но вопрос в каком состояние они завтра выйдет на старт... Думаю вы знаете и ровно половина пелотона выйдет в таком же состояние.

  • salomon
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    salomon-Фото
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора ! Ставлю ящик пива !
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый этап - брусчатка сделала всё!

    Сочуствую Тако (хотя я был за Хагена) - момент, когда он узнал, что проиграл фото-финиш Кларку

    После такой работы в отрыве проиграть на финише сантиметр Кларку..,а ведь у команды Ванти-Губер ещё нету побед в истории Тура.

    Жаль, что Хейг сошёл, Карузо будет ТРУДНОвато теперь одному в горах.

    Астана - вот тут дествительно жирный неуд negative Москон последений с большим отставанием, а в командом зачёте вообще проигрывают почти в 2 раза больше предпоследней команде.

    За Роглича могу сказать только одно - ну невезёт ему на Туре и всё, особенно когда там участвует Тадей. Сообщили, что у Примо вывих плеча после того падения. Хаос в команде Юмбо Висмы во время 5 этапа, это тоже запомнится.

     

    из превью этапа №5:

    Цитата: lazhu
    скорее Погачара просеят на брусчатке

    Как уВидели сам просеял всех и вся..,но должен сказать спасибо и Стуйвену за это))

     

    P.S.

    Мэм дня: Вингегор на 5-м этапе Тура...когда взял велосипед не того однокомандника))

      

  • Lex1
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    Lex1-Фото

    Кошмарный день для Юмбы: у всех 3-х лидеров или падения, или тех. проблемы... Ещё и на догонялки все потратились. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (41)
    старт-шоссе 82-Фото
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