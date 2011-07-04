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Матье ван дер Пул: «На Тур де Франс-2022 нога не пошла, как надеялся»

Матье ван дер Пул выпал из пелотона за 38 км до финиша на 5-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) был одним из фаворитов 5-го этапа Тур де Франс-2022, но 27-летний нидерландский гонщик выпал из пелотона на секторах брусчатки на финальрных 38 км и финишировал почти через 4 минуты после победителя этапа Саймона Кларка (Israel Premier Tech).

 

  Перед стартом 5-го этапа Матье ван дер Пул признался в интервью NOS, что несколько дней чувствовал не лучшим образом, и надеялся, что этап с брусчаткой поможет переломить ситуацию. Матье ван дер Пул впервые в карьере едет второй Гранд-тур подряд в одном сезоне - Тур де Франс-2022 стал его первым стартом после финиша итальянского Гранд-тура.

 

Матье ван дер Пул: «На Тур де Франс-2022 нога не пошла, как надеялся»

 

  Матье ван дер Пул: «Вообще-то, уже несколько дней чувствую себя не очень хорошо. Вчера стало предельно ясно, что нога не идёт так, как надеялся. Вместо лучшего дня сегодня у меня оказался худший. Сейчас я только тень самого себя, это расстраивает. Не понимаю, почему так себя чувствую. Не могу набрать скорость.

 

  На этапах в Дании я этого не замечал, но уже чувствовал, что  когда пелотон начинает ехать на полной скорости, я уже иду на пределе. Надеялся, что сегодня будет чуть лучше. Но я сразу почувствовал, что всё по-прежнему. С разделки нога шла не так, как хотел. Надеюсь, что преодолею это состояние, в противном случае Тур получится долгим.

 

  Джиро проехал хорошо, но не выдающимся образом. Подход к Туру тоже не был идеальным, если не считать последней перед Тур де Франс недели, на которой снова чувствовал себя хорошо.

 

Сейчас же я не на том уровне, которого хотел добиться. Единственная перспектива – продолжать гонку и надеяться, что позже станет лучше».

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 09:00 | Регистрация: 4.07.2011

    Второй гт подряд, феерил , просто взрывался на Джиро, но гт не для тебя, Матье, ибо гт это системный подход к 3м неделям, провалов не терпит ни разу, а тдф это особый подход, к нему идут весь год.

    1. Mike88

      Сегодня, 12:38 | Регистрация: 12.03.2022

      Это да. Справедливо.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (1)
    Гонщик-Фото

    Вот это уже интесно, можно посмотреть кто поборется за тройку. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Короче против лома нет приема. Погачар великий, молодой гонщик этого столетия, который впишет свое имя наравне с Мерксом.. если...конечно не поймается на допинге как Армстронг.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (5)
    BlAr-Фото

    А ведь кто-то ещё минусовал мне, когда я отвёл в список претендентов на жёлтую майку только одного гонщика...blum

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (5)
    velodoctor-Фото

    ВВА вписал свою желтую майку в историю очень жирно. Возможно не очень прагматично ехал сегодня, зато как приятно было на него смотреть на протяжении  150 км. Гандболист какой-то говорил, что бельгиец не великий,  да, дейтвительно, он величайший гонщик современности, хорошо что мы можем наблюдать это. Я прямо под очень большим впечатлением от этого сезона ВВА, он снял всё в велокроссе и потом на шоссе продолжил.. 

  • uran
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (5)
    uran-Фото
    Ван Арт много очков хоть набрал?
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (5)
    Gorn9k-Фото

    Как же красиво стоя атакует Погги
    Какой же глупый этап от ВВА и Джимбо в целом
    Роглич магически спасся от очередного падения
    Власова по сути свой же сбил, падение аукнется, пока весь тур не везет, а так год хорошо начинался

  • salomon
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (50)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: salomon
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора !Ставлю ящик пива !
    Куда он денется? Скажут, будет. Не такие звезды еще работали на доместников как Роглич. Вспомним как Армстронг работал на Контадора или Нибали на Ару. А если не будет работать, гнать его из команды в шею.
    Ха-ха-ха ! Ух, потешили !
  • Серафим
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (16)
    Серафим-Фото

     Подумав, что тов. Рефорг застрял где-то в портале времени, решил (совершенно безвозмездно) выполнить его миссию. Акция одноразовая, ждем починки машины времени. 

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (50)
    Гонщик-Фото

    Цитата: MVDP
    Чертова минвата, оргам жирный неуд.
    Это уже скорее диверсия против сильного конкурента, не удивлюсь если всё спланировано, так как не может так тотально не везти именно на Туре. 



    Цитата: Astanaforever
    Цитата: salomon
    Цитата: Konstantin41
    Вингегор в любом случае лучше готов, чем Роглич, с падением или без него. Падение просто помогло Юмбе окончательно определиться с главным капитаном
    Ну не станет Роглич работать на Вингегора !Ставлю ящик пива !
    Куда он денется? Скажут, будет. Не такие звезды еще работали на доместников как Роглич. Вспомним как Армстронг работал на Контадора или Нибали на Ару. А если не будет работать, гнать его из команды в шею.
    Кто скажет, он прекрасно понимает что шансы у Винигора против Поги равны нулю, а если с Поги чего произойдёт, то прекрасно сам поборется, за победу. 

     

  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (50)
    BlAr-Фото
    Не ждал - и правильно делал. Что до критиков Роглича в ситуации с Мадером - не понимал и не согласен ни с одним из их аргументов, считаю их доводы полной чушью. Про гонщиков тут нельзя выражаться грубо, правила форума запрещают, но жест Мадера заслуживал самого жёсткого порицания.

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