Матье ван дер Пул: «На Тур де Франс-2022 нога не пошла, как надеялся»

Матье ван дер Пул выпал из пелотона за 38 км до финиша на 5-м этапе Тур де Франс-2022

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) был одним из фаворитов 5-го этапа Тур де Франс-2022, но 27-летний нидерландский гонщик выпал из пелотона на секторах брусчатки на финальрных 38 км и финишировал почти через 4 минуты после победителя этапа Саймона Кларка (Israel Premier Tech).

Перед стартом 5-го этапа Матье ван дер Пул признался в интервью NOS, что несколько дней чувствовал не лучшим образом, и надеялся, что этап с брусчаткой поможет переломить ситуацию. Матье ван дер Пул впервые в карьере едет второй Гранд-тур подряд в одном сезоне - Тур де Франс-2022 стал его первым стартом после финиша итальянского Гранд-тура.

Матье ван дер Пул: «Вообще-то, уже несколько дней чувствую себя не очень хорошо. Вчера стало предельно ясно, что нога не идёт так, как надеялся. Вместо лучшего дня сегодня у меня оказался худший. Сейчас я только тень самого себя, это расстраивает. Не понимаю, почему так себя чувствую. Не могу набрать скорость.

На этапах в Дании я этого не замечал, но уже чувствовал, что когда пелотон начинает ехать на полной скорости, я уже иду на пределе. Надеялся, что сегодня будет чуть лучше. Но я сразу почувствовал, что всё по-прежнему. С разделки нога шла не так, как хотел. Надеюсь, что преодолею это состояние, в противном случае Тур получится долгим.

Джиро проехал хорошо, но не выдающимся образом. Подход к Туру тоже не был идеальным, если не считать последней перед Тур де Франс недели, на которой снова чувствовал себя хорошо.

Сейчас же я не на том уровне, которого хотел добиться. Единственная перспектива – продолжать гонку и надеяться, что позже станет лучше».