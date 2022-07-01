Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

shekn

Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9) Цитата: Astanaforever И почему написали, что пятый ,брусчаточный этап 2014 стал судьбоносным для Нибали? Из за того , что Фрум упал? Но Контадор же не упал а словил на том этапе аж 2, 5 минуты. А если бы Фрум не упал, что выиграл бы Тур? Нибали 19 этапов носил желтую майку со второго победоносного этапа. На девятом отдал и с десятого с ней доехал до Парижу. И все эти разговоры, кабы да бы... не катят. Винченцо был в ударе . Четыре выигранных этапа тому подтверждение. Астана тем составом была супер командой, благодаря Микеле Скарпони и Якобом Фульсом., Люви Виестры , Танел Кангерта и (конечно Груздевым Димоном))))И никакие Фруми и Контадоры доедь они до Парижа, не смогли бы Нибали остановить, поверьте. Винченце просто был на две головы выше в тот год Фруминатора. Нибали тот тур соревновался с самим собой . Преимущественно из-за схода Фрума. Я бы и в таком составе не стал сравнивать команду со скай. А разве этап на котором гонщик привозит почти 3 минуты всем соперникам не судьбаносный?)



Мне этот маршрут очень нравится . Но мне кажется , что 40 км разделка ...без вариантов просто, кто-то из словенцев . Нибали тот тур соревновался с самим собой . Преимущественно из-за схода Фрума. Я бы и в таком составе не стал сравнивать команду со скай. А разве этап на котором гонщик привозит почти 3 минуты всем соперникам не судьбаносный?)Мне этот маршрут очень нравится . Но мне кажется , что 40 км разделка ...без вариантов просто, кто-то из словенцев .

Astanaforever

Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9) И почему написали, что пятый ,брусчаточный этап 2014 стал судьбоносным для Нибали? Из за того , что Фрум упал? Но Контадор же не упал а словил на том этапе аж 2, 5 минуты. А если бы Фрум не упал, что выиграл бы Тур? Нибали 19 этапов носил желтую майку со второго победоносного этапа. На девятом отдал и с десятого с ней доехал до Парижу. И все эти разговоры, кабы да бы... не катят. Винченцо был в ударе . Четыре выигранных этапа тому подтверждение. Астана тем составом была супер командой, благодаря Микеле Скарпони и Якобом Фульсом., Люви Виестры , Танел Кангерта и (конечно Груздевым Димоном))))И никакие Фруми и Контадоры доедь они до Парижа, не смогли бы Нибали остановить, поверьте. Винченце просто был на две головы выше в тот год Фруминатора.

RVL

Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (25) Ставкой буки берут на себя ответственность за прогноз Вы критикуете их Но ответственность не берете.. ЗЫ. Ни к чему не призываю, иногда и буки проигрывают..но платят, а не на гитаре играют;)

velodoctor

Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9) Возможно кстати им прошлогодние спринты не понравились, поэтому так.

velodoctor

Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9) Это наверное самый антиспринтерский тур де Франс за последние годы. Уже тут писали,что Груновегену будет тяжело, не то слово, этапов под него минимум, очень много отдали универсалам. У меня в целом ощущение, что орги иногда идут на встречу сильным гонщикам, фаворитам, когда ехал Виго, насували разделок много, когда Ван Арт созрел для борьбы за зеленое , сделали маршрут под него..

velodoctor

Предварительные составы команд ... (45) Орги там неплохие послабления сделали по ковиду, разумно. А то было бы как на туре Швейцарии. Тюржи и Саган абсолютно одного плана гонщики сейчас, конечно Петя сильнее в чистом спринте да и просто опытнее , он как никто занимает позицию, выходит с колеса очень грамотно и вовремя, но всё же дадут ли шанс французу, он был вторым на МСР. Тут будет несколько сложных финишей под него.

старт-шоссе 82

Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (25) Зачем? я лучше на гитаре поиграю или новую песню напишу. а на сайт этот я захожу просто чтобы отдохнуть, параллельно слушая музыку.

Velolive-Team

Предварительные составы команд ... (45) у Вас есть окончательный с номерами?

kwwk

Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9) Вот интересно же, кто из спринтеров захочет дожить до 19 и 21 этапа?

EL-Fenomeno

Предварительные составы команд ... (45) АДМИНы, если можно обновите составы команд и уберите словово предварительные. Цитата: Earl57 Пино с Туром катастрофически не везет. Вот уж воистину "не понос, так золотуха". Травмы, простуда, теперь ковид. Его заменит Бруно Армираль. Потом оказалось что негативный (и это очень хорошо). Был на презентации с командой. Bob Jungels covid positive, holding out for a negative test tomorrow, otherwise would be replaced by Greg Van Avermaet reports RTL's All teams can still substitute riders tomorrow if needed А вот похожая ситуация в AG2R. Юнгельса не было на презентации ибо ПОЗИТИВный, но будет вторая проба, если подтвердится снова - его заменит ГВА. Все команды могут ещё делать замены даже за 1 день до оф.начала Тура