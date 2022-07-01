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Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

 Презентация велокоманд перед стартом Тур де Франс-2022

 

 

 

  29 июня в Копенгагене, в старейшем в Европе тематическом парке Тиволи, состоялась  презентация команд участников Тур де Франс-2022. На церемонии зрители увидели также новую велоформу на гонщиках нескольких команд Jumbo-Visma, Bora-Hansgrohe, EF Education-Easypost, Israel-Premier Tech, Trek-Segafredo, Alpecin-Deceuninck у которых добавились новые спонсоры или специально к французскому Гранд-туру был изменён дизайн формы.

 

  Команда Lotto Soudal отметила приход нового спонсора – компании “Dstny” – яркими голубыми полосками на рукавах формы и голубыми с красными вкраплениями шлемами. Однако, до конца сезона название бельгийской команды Lotto Soudal не изменится, в отличие от команды Alpecin, которая, начиная с Тур де Франс-2022 будет называться Alpecin-Deceuninck, также отметив приход нового титульного спонсора.

 

 Jumbo-Visma второй год подряд из-за совпадения цвета велоформы команды с цветом майки лидера Тур де Франс разрабатывает особый дизайн - на этот раз его  помогал создать искусственный интеллект. Мотивом для цветов и узора велоформы производства компании AGU послужили легендарные полотна великих голландских художников Рембрандта, Яна  Вермеера и Винсента Ван Гога.

 

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

©A.S.O. / C.Lopez и ©A.S.O. / A. Vialatte

 

 

  Велокоманда Israel-Premier Tech изменила велоформу, чтобы отметить начало кампании по сбору средств на строительство велосипедного центра «Поле мечты» (“Field Of Dreams) в Руанде, в округе Бугесера, который должен улучшить жизнь нескольких тысяч молодых людей. Цвета велоформы Israel-Premier Tech символизируют плодородную почву и пышую зелень «страны тысячи холмов», в дизайне использованы элементы традиционного декоративного искусства Руанды – многоцветные картины с геометрическими или спиральными узорами.

 

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

 

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

 

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

Photo (c) Israel Premier - Tech Team

 

  Накануне пятого для бельгийской команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux было объявлено о продлении сотрудничества с производителем велосипедов CUBE Bikes, на которых выступает команда.

 

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

 

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

 

  Команда Trek-Segafredo воспользовалась Тур де Франс, чтобы унифицировать велоформу мужской и женской команд, так как женский Тур де Франс стартует в финальный день 109-го выпуска Большой Петли 24 июля. Тёмно-синий цвет с яркими красными полосками  и яркий логотип титульного спонсора будут заметны в пелотоне.

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

 

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

  Велокоманда EF Education EasyPost будет выступать на Тур де Франс в велоформе особого дизайна, чтобы отметить возвращение женского Тур де Франс и унифицировать женскую и мужскую велоформы. Компания Rapha совместно с  “Palace Skateboards” создала дизайн, ломающий традиционные представления о том, как должна выглядеть велоформа профессиональных команд.

 

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

 

 

 Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в КопенгагенеПрезентация велокоманд Тур де Франс-2022 в КопенгагенеПрезентация велокоманд Тур де Франс-2022 в КопенгагенеПрезентация велокоманд Тур де Франс-2022 в КопенгагенеПрезентация велокоманд Тур де Франс-2022 в КопенгагенеПрезентация велокоманд Тур де Франс-2022 в КопенгагенеПрезентация велокоманд Тур де Франс-2022 в КопенгагенеПрезентация велокоманд Тур де Франс-2022 в КопенгагенеПрезентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

©A.S.O. / C.Lopez и ©A.S.O. / A. Vialatte

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • shekn
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9)
    shekn-Фото
    Цитата: Astanaforever
    И почему написали, что пятый ,брусчаточный этап 2014 стал судьбоносным для Нибали? Из за того , что Фрум упал? Но Контадор же не упал а словил на том этапе аж 2, 5 минуты. А если бы Фрум не упал, что выиграл бы Тур? Нибали 19 этапов носил желтую майку со второго победоносного этапа. На девятом отдал и с десятого с ней доехал до Парижу. И все эти разговоры, кабы да бы... не катят. Винченцо был в ударе . Четыре выигранных этапа тому подтверждение. Астана тем составом была супер командой, благодаря Микеле Скарпони и Якобом Фульсом., Люви Виестры , Танел Кангерта и (конечно Груздевым Димоном))))И никакие Фруми и Контадоры доедь они до Парижа, не смогли бы Нибали остановить, поверьте. Винченце просто был на две головы выше в тот год Фруминатора.
    Нибали тот тур соревновался с самим собой . Преимущественно из-за схода Фрума. Я бы и в таком составе не стал сравнивать команду со скай. А разве этап на котором гонщик привозит почти 3 минуты всем соперникам не судьбаносный?)

    Мне этот маршрут очень нравится . Но мне кажется , что 40 км разделка ...без вариантов просто, кто-то из словенцев .
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9)
    Astanaforever-Фото
    И почему написали, что пятый ,брусчаточный этап 2014 стал судьбоносным для Нибали? Из за того , что Фрум упал? Но Контадор же не упал а словил на том этапе аж 2, 5 минуты. А если бы Фрум не упал, что выиграл бы Тур? Нибали 19 этапов носил желтую майку со второго победоносного этапа. На девятом отдал и с десятого с ней доехал до Парижу. И все эти разговоры, кабы да бы... не катят. Винченцо был в ударе . Четыре выигранных этапа тому подтверждение. Астана тем составом была супер командой, благодаря Микеле Скарпони и Якобом Фульсом., Люви Виестры , Танел Кангерта и (конечно Груздевым Димоном))))И никакие Фруми и Контадоры доедь они до Парижа, не смогли бы Нибали остановить, поверьте. Винченце просто был на две головы выше в тот год Фруминатора.
  • RVL
    Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (25)
    RVL-Фото

    Ставкой буки берут на себя ответственность за прогноз

    Вы критикуете их 

    Но ответственность не берете..

    ЗЫ. Ни к чему не призываю, иногда и буки проигрывают..но платят, а не на гитаре играют;)

     

     

     

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9)
    velodoctor-Фото

    Возможно кстати им прошлогодние спринты не понравились, поэтому так. 

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9)
    velodoctor-Фото

    Это наверное самый антиспринтерский тур де Франс за последние годы.  Уже тут писали,что Груновегену будет тяжело, не то слово, этапов под него минимум, очень много отдали универсалам.

    У меня в целом ощущение, что орги иногда идут на встречу сильным гонщикам, фаворитам, когда ехал Виго, насували разделок много, когда Ван Арт созрел для борьбы за зеленое , сделали маршрут под него.. 

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (45)
    velodoctor-Фото

    Орги там неплохие послабления сделали по ковиду, разумно. А то было бы как на туре Швейцарии. 

     

     Тюржи и Саган абсолютно одного плана гонщики сейчас, конечно Петя  сильнее в чистом спринте  да и просто опытнее , он как никто занимает позицию, выходит с колеса очень грамотно и вовремя, но всё же дадут ли шанс французу, он был вторым на МСР. Тут будет несколько сложных финишей под него. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (25)
    старт-шоссе 82-Фото
    Зачем? я лучше на гитаре поиграю или новую песню напишу. а на сайт этот я захожу просто чтобы отдохнуть, параллельно слушая музыку.
  • Velolive-Team
    Предварительные составы команд ... (45)
    Velolive-Team-Фото
    у Вас есть окончательный с номерами?
  • kwwk
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (9)
    kwwk-Фото

    Вот интересно же, кто из спринтеров захочет дожить до 19 и 21 этапа? 

  • EL-Fenomeno
    Предварительные составы команд ... (45)
    EL-Fenomeno-Фото

    АДМИНы, если можно обновите составы команд и уберите словово предварительные.

    Цитата: Earl57
    Пино с Туром катастрофически не везет. Вот уж воистину "не понос, так золотуха". Травмы, простуда, теперь ковид. Его заменит Бруно Армираль.

    Потом оказалось что негативный (и это очень хорошо). Был на презентации с командой.

    Bob Jungels covid positive, holding out for a negative test tomorrow, otherwise would be replaced by Greg Van Avermaet reports RTL's All teams can still substitute riders tomorrow if needed

    А вот похожая ситуация в AG2R. Юнгельса не было на презентации ибо ПОЗИТИВный, но будет вторая проба, если подтвердится снова - его заменит ГВА. Все команды могут ещё делать замены даже за 1 день до оф.начала Тура

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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