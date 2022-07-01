Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 23:49
Презентация велокоманд перед стартом Тур де Франс-2022
29 июня в Копенгагене, в старейшем в Европе тематическом парке Тиволи, состоялась презентация команд участников Тур де Франс-2022. На церемонии зрители увидели также новую велоформу на гонщиках нескольких команд Jumbo-Visma, Bora-Hansgrohe, EF Education-Easypost, Israel-Premier Tech, Trek-Segafredo, Alpecin-Deceuninck у которых добавились новые спонсоры или специально к французскому Гранд-туру был изменён дизайн формы.
Команда Lotto Soudal отметила приход нового спонсора – компании “Dstny” – яркими голубыми полосками на рукавах формы и голубыми с красными вкраплениями шлемами. Однако, до конца сезона название бельгийской команды Lotto Soudal не изменится, в отличие от команды Alpecin, которая, начиная с Тур де Франс-2022 будет называться Alpecin-Deceuninck, также отметив приход нового титульного спонсора.
Jumbo-Visma второй год подряд из-за совпадения цвета велоформы команды с цветом майки лидера Тур де Франс разрабатывает особый дизайн - на этот раз его помогал создать искусственный интеллект. Мотивом для цветов и узора велоформы производства компании AGU послужили легендарные полотна великих голландских художников Рембрандта, Яна Вермеера и Винсента Ван Гога.
©A.S.O. / C.Lopez и ©A.S.O. / A. Vialatte
Велокоманда Israel-Premier Tech изменила велоформу, чтобы отметить начало кампании по сбору средств на строительство велосипедного центра «Поле мечты» (“Field Of Dreams) в Руанде, в округе Бугесера, который должен улучшить жизнь нескольких тысяч молодых людей. Цвета велоформы Israel-Premier Tech символизируют плодородную почву и пышую зелень «страны тысячи холмов», в дизайне использованы элементы традиционного декоративного искусства Руанды – многоцветные картины с геометрическими или спиральными узорами.
Photo (c) Israel Premier - Tech Team
Накануне пятого для бельгийской команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux было объявлено о продлении сотрудничества с производителем велосипедов CUBE Bikes, на которых выступает команда.
Команда Trek-Segafredo воспользовалась Тур де Франс, чтобы унифицировать велоформу мужской и женской команд, так как женский Тур де Франс стартует в финальный день 109-го выпуска Большой Петли 24 июля. Тёмно-синий цвет с яркими красными полосками и яркий логотип титульного спонсора будут заметны в пелотоне.
Photo (c) Trek-Segafredo Team
Велокоманда EF Education EasyPost будет выступать на Тур де Франс в велоформе особого дизайна, чтобы отметить возвращение женского Тур де Франс и унифицировать женскую и мужскую велоформы. Компания Rapha совместно с “Palace Skateboards” создала дизайн, ломающий традиционные представления о том, как должна выглядеть велоформа профессиональных команд.
©A.S.O. / C.Lopez и ©A.S.O. / A. Vialatte
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