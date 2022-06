Презентация велокоманд Тур де Франс-2022 в Копенгагене

АДМИНы, если можно обновите составы команд и уберите словово предварительные.

Пино с Туром катастрофически не везет. Вот уж воистину "не понос, так золотуха". Травмы, простуда, теперь ковид. Его заменит Бруно Армираль.

Потом оказалось что негативный (и это очень хорошо). Был на презентации с командой.

Bob Jungels covid positive, holding out for a negative test tomorrow, otherwise would be replaced by Greg Van Avermaet reports RTL's All teams can still substitute riders tomorrow if needed

А вот похожая ситуация в AG2R. Юнгельса не было на презентации ибо ПОЗИТИВный, но будет вторая проба, если подтвердится снова - его заменит ГВА. Все команды могут ещё делать замены даже за 1 день до оф.начала Тура