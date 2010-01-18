Саймон Кларк подписал контракт с велокомандой Israel – Premier Tech

Саймон Кларк стал 31-м гонщиком команды Israel – Premier Tech перед стартом сезона 2022 года

35-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк (Simon Clarke), оставшийся без команды после закрытия Qhubeka NextHash, перед самым стартом сезона 2022 года подписал контракт с израильской командой Мирового тура Israel - Premier Tech.

Саймон Кларк – победитель двух этапов и гороховой майки лучшего горного гонщика Вуэльты Испании, призёр Амстел Голд Рэйс, участник 15 Гранд-туров, из которых лишь один не доехал до конца, стал 31-м гонщиком команды Israel - Premier Tech.

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды Israel - Premier Tech: «Мы рады приветствовать в команде Саймона Кларка. В прошлом мы вели с ним переговоры, поэтому мы сразу ухватились за шанс подписать Саймона.

Он не только опытный и талантливый гонщик, он также победитель, что доказал двумя победами на этапах Вуэльты. У него впечатляющий список результатов в топ-10 в 2021 году, особенно примечательно 8-е место на Страде Бьянке.

С нетерпением хотим увидеть Саймона в действии в этом сезоне. Он будет играть важную роль, помогая нашим лидерам бороться за победы, но также у него будет шанс поехать за личными результатами. Считаем его очень ценным гонщиком, способным внести вклад в работу команды».

Саймон Кларк: «Прежде всего, скажу, что счастлив найти команду. Во-вторых, счастлив заключить контракт с командой, которую бы выбрал сам во время нормального трансферного окна. Поэтому, я рад не только тому, что продолжу выступать в команде Мирового тура, но счастлив, в какой команде оказался. У меня нет ощущения, что пришёл в новую команду, потому что здесь выступает много моих бывших товарищей по команде – Импи, Ванмарке, Ниццоло, Ван Асбрук, даже персонал знаком. Это почти как возвращение.

О целях не могу пока много сказать до встречи с командой, но я открыт всему, буду рад делать всё, что смогу, отдавать максимум. Единственное, что в этот период неопределённости меня поддерживало, это удача, которая сопутствовала мне в карьере. Я был благодарен судьбе за все успешные выступления, за то, что брал из них всё, на что был способен. В такой тяжёлой ситуации важно смотреть на светлые стороны.

Я научился извлекать максимум из каждой возможности, пользоваться каждым шансом, ехать каждую гонку как последнюю, потому что так и могло случиться. Поэтому после всего, через что я прошёл, после всех размышлений, я предельно мотивирован, настроен работать изо всех сил в команде Israel – Premier Tech».

В тренировочный лагерь команды Israel - Premier Tech Саймон Кларк приехал из Австралии, где в надежде на контракт продолжал тренироваться самостоятельно, о чём рассказал в интервью Cycling Weekly:

«Я не из тех, кто сдаётся. Но чувствовал себя как школьник. Думал, что всё кончено, и вдруг я вернулся. Десять дней я был в Брайте (Bright), рвал жилы в своём собственном мини-тренировочном лагере, и этот день стал наградой после того, как я закончил работать в этом лагере.

Поехать в Австралийские Альпы, не зная, какое будущее ждёт меня, каждый день тренироваться, мучить себя, и после этого вдруг получить контракт. Если бы кто-то сказал мне, что во вторую неделю января команда Мирового тура предложит мне контракт, я бы ни за что не поверил».