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Саймон Кларк подписал контракт с велокомандой Israel – Premier Tech

Саймон Кларк стал 31-м гонщиком команды Israel – Premier Tech перед стартом сезона 2022 года

 

 

  35-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк (Simon Clarke), оставшийся без команды после закрытия Qhubeka NextHash, перед самым стартом сезона 2022 года подписал контракт с израильской командой Мирового тура Israel - Premier Tech.

 

Саймон Кларк стал 31-м гонщиком команды Israel – Premier Tech перед стартом сезона 2022 года

 

 

  Саймон Кларк – победитель двух этапов и гороховой майки лучшего горного гонщика Вуэльты Испании, призёр Амстел Голд Рэйс, участник 15 Гранд-туров, из которых лишь один не доехал до конца,  стал 31-м гонщиком команды Israel - Premier Tech.

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды Israel - Premier Tech: «Мы рады приветствовать в команде Саймона Кларка. В прошлом мы вели с ним переговоры, поэтому мы сразу ухватились за шанс подписать Саймона.

  Он не только опытный и талантливый гонщик, он также победитель, что доказал двумя победами на этапах Вуэльты. У него впечатляющий список результатов в топ-10 в 2021 году, особенно примечательно 8-е место на Страде Бьянке.

  С нетерпением хотим увидеть Саймона в действии в этом сезоне. Он будет играть важную роль, помогая нашим лидерам бороться за победы, но также у него будет шанс поехать за личными результатами. Считаем его очень ценным гонщиком, способным внести вклад в работу команды».

 

 

  Саймон Кларк: «Прежде всего, скажу, что счастлив найти команду. Во-вторых, счастлив заключить контракт с командой, которую бы выбрал сам во время нормального трансферного окна. Поэтому, я рад не только тому, что продолжу выступать в команде Мирового тура, но счастлив, в какой команде оказался. У меня нет ощущения, что пришёл в новую команду, потому что здесь выступает много моих бывших товарищей по команде – Импи, Ванмарке, Ниццоло, Ван Асбрук, даже персонал знаком. Это почти как возвращение.

  О целях не могу пока много сказать до встречи с командой, но я открыт всему, буду рад делать всё, что смогу, отдавать максимум. Единственное, что в этот период неопределённости меня поддерживало, это удача, которая сопутствовала мне в карьере. Я был благодарен судьбе за все успешные выступления, за то, что брал из них всё, на что был способен. В такой тяжёлой ситуации важно смотреть на светлые стороны.

  Я научился извлекать максимум из каждой возможности, пользоваться каждым шансом, ехать каждую гонку как последнюю, потому что так и могло случиться. Поэтому после всего, через что я прошёл, после всех размышлений, я предельно мотивирован, настроен работать изо всех сил в команде Israel – Premier Tech».

 

  В тренировочный лагерь команды Israel - Premier Tech Саймон Кларк приехал из Австралии, где в надежде на контракт продолжал тренироваться самостоятельно, о чём рассказал в интервью Cycling Weekly:

  «Я не из тех, кто сдаётся. Но чувствовал себя как школьник. Думал, что всё кончено, и вдруг я вернулся. Десять дней я был в Брайте (Bright), рвал жилы в своём собственном мини-тренировочном лагере, и этот день стал наградой после того, как я закончил работать в этом лагере.

  Поехать в Австралийские Альпы, не зная, какое будущее ждёт меня, каждый день тренироваться, мучить себя, и после этого вдруг получить контракт. Если бы кто-то сказал мне, что во вторую неделю января команда Мирового тура предложит мне контракт, я бы ни за что не поверил».

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Теги к статье: Саймон Кларк Simon Clarke Israel – Premier Tech

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 08:22 | Регистрация: 18.01.2010

    Австралийские Альпы?)

  2. Имя: Виктор

    dyneema

    Сегодня, 08:49 | Регистрация: 16.09.2020

    Цитата: AzaKonta
    Австралийские Альпы?)
    Сам не поверил, полез в энциклопедию. Да. Высочайшая гора названа в честь поляка. Глобализация.

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Комментарии

  • dyneema
    Саймон Кларк подписал контракт ... (2)
    dyneema-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Австралийские Альпы?)
    Сам не поверил, полез в энциклопедию. Да. Высочайшая гора названа в честь поляка. Глобализация.
  • AzaKonta
    Саймон Кларк подписал контракт ... (2)
    AzaKonta-Фото
    Австралийские Альпы?)
  • rude_rider
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (11)
    rude_rider-Фото

    да просто типа запутать других..или напугать..

    Рогла намбер 1 ..

  • VeloVelo
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Смена поколений. Винегор едет учится у своего Капитана. Рогличу не так и много уже осталось, увы.
  • Адриен
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (11)
    Адриен-Фото

    Вообще странно. В команде должен быть один лидер, один капитан. А что значит - мы поедем гонку с двумя капитанами. В этом плане Примож всегда впереди, но мы очень верим в Йонаса, что он может быть лидером. Мы поможем ему и будем относиться к нему как к лидеру.

    Так кто лидер ?! Лидер на то и лидер, что он - ОДИН ! Это как в армии - единоначалие. Если два главнокомандующих - разброд и развал. Два капитана на корабле - бардак. Неужели пример Мувистар и Лопеса ничему не учит ?.. Да конечно в команде всё распределено и наверняка единственный лидер - это Роглич. Вингегор - ЗАПАСНОЙ вариант, на случай выбывания из борьбы Роглича. Вот так бы и говорили. А то - два равных капитана. Такого просто быть не может, к чему конкуренция внутри комнды, когда она должна быть единой , как кулак ?

  • SportSpirit
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    SportSpirit-Фото

    motte, благодарю за текст - доставил) 

     

    Да, у Денниса сложный характер и специфическое чувство юмора. Например, большинство его фраз в лайф съемках Ineos "за сценой" запиканы) Однако, за его преображением в Ineos я наблюдала, образно говоря, аплодируя. 

  • Woterman 1980
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    И этой командой разочаруется через какое-то время. Из множества команд, в которых он побывал за свою карьеру, дольше чем на 2 года задержался только в ВМС. Из некоторых команд уходил всего через год. У Денниса, мягко говоря, сложный характер...
    Я так понимаю, он просто не очень любит работать на кого то, а любит работать на себя и гонки на время. В BMC он был предоставлен сам себе, да и команда была заточена под гонки на время, поэтому, скорее всего он там долго и задержался
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    Earl57-Фото
    И этой командой разочаруется через какое-то время. Из множества команд, в которых он побывал за свою карьеру, дольше чем на 2 года задержался только в ВМС. Из некоторых команд уходил всего через год. У Денниса, мягко говоря, сложный характер...
  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин и Тобиас Фосс возг ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Том поедет капитаном наконец-то. Уверен, это его будет мотивировать. Быть помощником ему не в радость, было видно.

  • Woterman 1980
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    Woterman 1980-Фото
    Когда Денис подписал контракт с Ineos, он в интервью сказал, что с самого начала карьеры, мечтал попасть в такую команду как Ineos ( бывшая Sky). Ведать остался разочарован этой командой))

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