Дилан Груневеген готовится к возвращению на Тур де Франс после двухлетнего отсутствия

Photo (c) BikeExchange-Jayco Team

После двухлетнего отсутствия Дилан Груневеген примет участие в Тур де Франс-2022. Его новая велокоманда BikeExchange-Jayco заверила 28-летнего нидерландского спринтера, что он войдёт в состав на Тур де Франс и получит поддержку команды в борьбе на спринтерских этапах. Дилан Груневеген - победитель четырёх этапов французского Гранд-тура, включая престижный этап на Елисейских полях. В прежней команде Jumbo-Visma у нидерландского спринтера не было шансов стартовать на Тур де Франс из-за амбиций команды в борьбе за жёлтую майку лидера.

О желании вернуться на Тур де Франс Груневеген рассказал в интервью нидерландскому изданию WielerFlits.

Дилан Груневеген: «Я люблю Тур, очень счастлив, что смогу в этом году вернуться на гонку. С Тур де Франс связаны мои самые крупные успехи. Как спринтеру, мне хочется выступить на этой крупнейшей гонке, и самым большим вызовом для меня снова станет борьба за этапы».

У команды BikeExchange-Jayco только что завершился первый тренировочный лагерь, Дилан Груневеген поделился своими впечатлениями о работе с новыми товарищами по команде и персоналом: «Очень доволен своим выбором. Команда сделает всё, чтобы поддержать меня в групповых спринтах, они уже прилагают все силы в работе над спринтами, думают обо всех деталях. Они показали, что полностью уверены во мне, что придаёт мне сил. Чувствую себя обновлённым, работая с новым тренером».

Первой гонкой Дилана Груневегена в новой команде должен стать Тур Саудовской Аравии (Saudi Tour), который пройдёт 1 – 5 февраля, затем в планах участие в Туре Объединённых Арабских Эмиратов (20-26 февраля), Париж-Ницца (6-13 марта), классика Oxyclean Classic Brugge-De Panne 23 марта, Гент-Вевельгем 27 марта, Тур Венгрии 11 – 15 мая.