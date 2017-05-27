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Дилан Груневеген примет участие в Тур де Франс-2022

Дилан Груневеген готовится к возвращению на Тур де Франс после двухлетнего отсутствия

Дилан Груневеген примет участие в Тур де Франс-2022

 Photo (c) BikeExchange-Jayco Team

 

 

 

  После двухлетнего отсутствия Дилан Груневеген примет участие в Тур де Франс-2022. Его  новая велокоманда BikeExchange-Jayco заверила 28-летнего нидерландского спринтера, что он войдёт в состав на Тур де Франс и получит поддержку команды в борьбе на спринтерских этапах. Дилан Груневеген - победитель четырёх этапов французского Гранд-тура, включая престижный этап на Елисейских полях.  В прежней команде Jumbo-Visma у нидерландского спринтера не было шансов стартовать на Тур де Франс из-за амбиций команды в борьбе за жёлтую майку лидера.  

 

 О желании вернуться на Тур де Франс Груневеген рассказал в интервью нидерландскому изданию WielerFlits.

 

  Дилан Груневеген: «Я люблю Тур, очень счастлив, что смогу в этом году вернуться на гонку. С Тур де Франс связаны мои самые крупные успехи. Как спринтеру, мне хочется выступить на этой крупнейшей гонке, и самым большим вызовом для меня снова станет борьба за этапы».

 

  У команды BikeExchange-Jayco только что завершился первый тренировочный лагерь, Дилан Груневеген поделился своими впечатлениями о работе с новыми товарищами по команде и персоналом: «Очень доволен своим выбором. Команда сделает всё, чтобы поддержать меня в групповых спринтах, они уже прилагают все силы в работе над спринтами, думают обо всех деталях. Они показали, что полностью уверены во мне, что придаёт мне сил. Чувствую себя обновлённым, работая с новым тренером».

 

  Первой гонкой Дилана Груневегена в новой команде должен стать Тур Саудовской Аравии (Saudi Tour), который пройдёт 1 – 5 февраля, затем в планах участие в Туре Объединённых Арабских Эмиратов (20-26 февраля), Париж-Ницца (6-13 марта), классика Oxyclean Classic Brugge-De Panne 23 марта, Гент-Вевельгем 27 марта, Тур Венгрии 11 – 15 мая.

 

 

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen BikeExchange-Jayco Тур де Франс-2022 спринт

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 19:48 | Регистрация: 20.06.2019

    Как он такую массу умудряется через перевалы перетаскивать?) Кто бы что не говорил про ТдФ, там должны быть все топовые спринтеры.

  2. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 27.05.2017

    Ван Арт тяжелее, как и Мэттьюс, и Дэмар, и... Ничего особенного в его "перевалах" нет.

    Казахстан Алга!!!
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Комментарии

  • RVL
    Ваут ван Арт завершил сезон ве ... (1)
    RVL-Фото

    Воут, слетай в Америку на сутки...просто сядь там на велик и назад...

     

  • uran
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    uran-Фото
    Ван Арт тяжелее, как и Мэттьюс, и Дэмар, и... Ничего особенного в его "перевалах" нет.
  • Ice
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    Ice-Фото

    Как он такую массу умудряется через перевалы перетаскивать?) Кто бы что не говорил про ТдФ, там должны быть все топовые спринтеры.

  • RVL
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    RVL-Фото

    Я думал, исправить или нет..е на и...но подумал , не Т9, так тролли исправят))) и все запчтые расставят)) там я , вместо ч, на всякий))
    Ну это же самый аргумент, на правописание на людей из стран третьего...они такие)))
    А по существу , я сказал, что они дали кроссу и вело в целом очень много. А кто смотрел кёрлинг , тот и будет ;)

    А чм, много потеряет

  • jerzyk
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    jerzyk-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.
    Задумался - в жизни не встречал глупых евреев! ? Как бы метр не остался с голым задом. В Израиле не шутят! ??
  • Ice
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    не комельфо, и признак уж как минимум невежества
    Не комИльфо будет верно. "и признак уж как минимум невежества". Да, я тролль))) Но не со зла) Не используйте пафосные выражения, не проверив их правописание, это не назидание, а рекомендация из собственного опыта. 

     

    А по существу, кто не смотрел кросс, что с ванами, что без них особо его глядеть не станет. А поклонники никуда не уйдут, им нравится спорт, а не один голландец и один бельгиец.

  • Ice
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.

    Если не смог надурить Астану, провести евреев вряд ли получится) Этот канадец слабо понимает, куда суется))) У него дар из всех бед находить большую)))

  • Karmatron
    Велокоманда EF Education – Nip ... (1)
    Karmatron-Фото

    Теперь уже правильнее будет написать EF Education-EasyPost =)

  • uran
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    uran-Фото

    RVL,

    Цитата: RVL
    Спасибо за уважение, взаимно!
    Про страны третьего мира пожалуйста)))

    искренне прошу прощения за первую фразу , имелось ввиду "нет, уважаемый", а не "не уважаемый". Мое почтение.

  • Серафим
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Серафим-Фото
    Ааа, Погакар!

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