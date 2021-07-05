Тадей Погачар в желтой майке лидера после 1 недели Тур Де Франс-2021

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Тадей Погачар, Ричард Карапас, Герант Томас о 9-м этапе Тур де Франс-2021
Тадей Погачар завершил первую неделю Тур де Франс-2021 в жёлтой майке лидера. 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates защитил свои позиции в генеральной классификации на 9-м, королевском горном этапе.
Команда UAE Team Emirates работала весь этап, контролируя разрыв с отрывом, уехавшим с самого старта. Дождь и холод максимально осложнили этап. Атаковавший из отрыва дня австралийский гонщик команды AG2R Citroen, победитель этапа Бен О’Коннор некоторое время становился виртуальным лидером общего зачёта. Он поднялся на 2-ю строчку генеральной классификации.
Тадей Погачар остался без помощников, когда на последних 10 км команда Ineos Grenadiers начала задавать скорость, готовя атаку своего капитана Ричарда Карапаса. Но словенский гонщик ответил на ускорение Карапаса и контратаковал за 4 км до финиша, моментально создав просвет, на который никто из соперников проредившейся группы генеральщиков не смог ответить. Погачар обошёл нескольких гонщиков отрыва и финишировал 6-м, на 32 секунды опередив Ричарда Карапаса и остальных соперников по борьбе за генеральную классификацию.
Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet
Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня была очень плохая погода, даже хуже, чем вчера. Очень холодно, дождь лил весь день. Уверен, многим ребятам сегодня было тяжело. Я рад, что этап закончен, что завтра день отдыха. Меня больше волнуют этапы по жаре, которые ждут впереди, чем холодные, как вчера и сегодня. Мне тяжелей ехать в жару. И остальные это знают. Поэтому постарался взять максимум из двух этих дней.
Бен О’Коннор был сегодня очень силён, поздравляю его! В конце этапа я испугался, что могу потерять жёлтую майку как раз перед днём отдыха. Рад, что сохранил её!»
Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Сегодня был очень тяжёлый день. Во-первых, дождь с самого старта, потом один подъём за другим, весь день вверх-вниз. У Погачара по сравнению с нами сейчас другая гонка. Мы старались ехать на своей скорости. Подиум очень важен, впереди ещё много времени. Мы стараемся смотреть в положительном ключе, потому что знаем, что сможем найти свой путь в Париж».
Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Вчера со старта поехали в подъём, я оказался сзади, а они держали скорость, поэтому я не смог вернуться. Сегодня у меня был шанс, чувствовал себя в десять раз лучше. Не поймите неправильно, старт тоже был трудным, но я просто смог усидеть.
Очень тяжело было на спусках, оставил перед собой большой просвет и люди меня обгоняли. Но я был рад сидеть позади, потому что когда не чувствуешь рук и тормозов, в скорости 60 км/ч нет ничего приятного, особенно, когда сильно ударился неделю назад.
После такого бледного вчерашнего выступления мне хотелось сегодня исправить ситуацию. Когда начали проходить длинные подъёмы, чувствовал себя хорошо. Мы попытались увеличить скорость в конце, просто чтобы заставить потратиться генеральщиков рядом с Билли (Ричардом Карапасом), чтобы он мог атаковать.
Теперь у меня дилемма, которая для меня лично сейчас стала ещё сложнее (сойти с гонки и начать готовиться к Олимпиаде и другим целям или побороться за этап и помогать Карапасу в борьбе за подиум). Сяду с командой вечером или завтра, мы всё взвесим».
Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Сегодня снова был тяжелейший день, с самого старта ехали по холоду и дождю. В финале у ребят хорошо шла нога, кроме того, нам было совсем невыгодно, что О’Коннор впереди. Мы хотели также проверить других генеральщиков, думали, что сможем создать просветы. В итоге, считаю, наш план сработал. Сегодня Герант ехал намного, намного лучше. Очень приятно снова видеть его впереди».
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M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
Конечно, некого возить в таком убийственном темпе, ибо свои лидеры и не выдержат, новых таких Фрумов не получается пока (или не позволено так наглеть), им бы Дюмулин подошёл отлично, возможно, благодаря поезду Скай, и выступил так ударно на Туре-2018, став вторым с Джиро в ногах. Но я бы не хотел Тома видеть у них, хоть и желаю его победы на Туре.
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M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
Если Том вернётся на свой уровень, то почему нет, он Тур в 2018 отлично прошёл, стал вторым с Джиро в ногах, опередив Фрума с той же Джиро в ногах, то есть, менее крутые горы, как и ожидалось, отлично ему подошли, но травма и неправильное лечение ему весь сезон уничтожили плюс восстановление от неё. Смоет ли он на уровень 2018 года вернутся хотя бы, это вопрос. Хотелось бы, чтобы смог. Но не хотелось бы, чтобы оставался в Юмбо не верю, что Рабо выиграет Тур когда-нибудь.
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M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
Только не в Инеос, ну их, Сивакова хватает уже, он не менее перспективен, но его второй год не видно из-за огромного количества сильных гонщиков в команде. Про Бору писал кто-то на сайте после Джиро уже, вроде во время беседы Курдюкова с кем-то в эфире прозвучало, но я часто не смотрю этапы многодневок, особенно спринтерские, да и горные последний час в основном.
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VeloVelo
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
И никто ни слова про Ниббали! Видимо, потому что Курдюков на него забил в последние 3 дня ))
Я не фанат Нибса, но, даже мне как-то обидно наблюдать полный игнор одного из лучших гонщиков нашего времени. А он меж тем едет. Не знаю его цели и причины, но он никуда не делся, не сошел.
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M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
А Фрума, не показывавшего вообще ничего до этого ни на каком уровне и внезапно взлетевшего тогда и проигравшего Кобо только из-за работы на Уиггинса и потом доминировавшего много лет, не дисквалифицировали, с ним всё чисто, а с Кобо нет? Но у Кобо ж были хорошие результаты и даже победы на гонках высшей категории, в десятке на Вуэльте был, в отличие от Фрума, у которого вообще вменяемого ничего не было за карьеры, и это в 26 лет. И Хорнера тоже не уличили, хотя там ещё страннее: в 43 года выиграть ГТ, причём впервые и ничего такого по ходу карьеры не показывая, выиграть у близкого к пику карьеры Нибали.
И когда дисквалифицировали, спустя более 7 лет? Ну да, а давайте ещё через полвека, а что? Мне вообще пофиг, что там будет даже завтра, если сегодня на соревнованиях я видел, что выиграл кто-то, для меня так и будет, потому что я это видел (если на соревнованиях это было честно без грязных приёмов, подрезаний). А что там потом, это уже кабинетные игры, для меня это ничего не изменит, тем более через годы. Даже если Фрума, взлёт которого для меня - это самая большая афера и издёвка, которую я видел в спорте, дисквалифицируют и победы достанутся другим, для меня всё равно он останется победителем тех гонок, потому что я наблюдал это. Конта Победитель Тура-2010 и Джиро-2011, но не победитель Тура-2007, для меня там нет победителя, а Эрас победитель Вуэльты-2005, а не Меньшов, Лэндис победителть Тура-2006, Армстронг семикратный. Как бы я к ним всем не относился.
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AmaAma
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
На Джиро Курдюков говорил о варианте с Инеосом. Но это дорога звездной поддержки в надежде на сход (неудачу) своего капитана имея статус вице, но там желающих полно. Инфа подавалась от Винокурова +-. У Астаны поблемы с финансами, или новый спонсор будет на том же уровне что и старый, или прощай весь цвет команды с высокими личными контрактами.
Вариант с Борой перспективный, но ничего не слышал об этом.
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M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
На мой взгляд, надо было им Адама на Тур брать, он на Туре лучше смотрится, а брат, наоборот, на Джиро и Вуэльте, но на Туре не ахти. О чём и говорят их лучшие результаты.
И Сиваков зря к ним перешёл, сейчас мог быть близко к Погачару или Берналю, или хотя бы к Алмейде, если бы был в другой команде.
Кстати, я слышал, что Власов там в Бору переходит, насколько это близко к правде?
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