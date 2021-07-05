Тадей Погачар в желтой майке лидера после 1 недели Тур Де Франс-2021

Тадей Погачар, Ричард Карапас, Герант Томас о 9-м этапе Тур де Франс-2021

Тадей Погачар завершил первую неделю Тур де Франс-2021 в жёлтой майке лидера. 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates защитил свои позиции в генеральной классификации на 9-м, королевском горном этапе.

Команда UAE Team Emirates работала весь этап, контролируя разрыв с отрывом, уехавшим с самого старта. Дождь и холод максимально осложнили этап. Атаковавший из отрыва дня австралийский гонщик команды AG2R Citroen, победитель этапа Бен О’Коннор некоторое время становился виртуальным лидером общего зачёта. Он поднялся на 2-ю строчку генеральной классификации.

Тадей Погачар остался без помощников, когда на последних 10 км команда Ineos Grenadiers начала задавать скорость, готовя атаку своего капитана Ричарда Карапаса. Но словенский гонщик ответил на ускорение Карапаса и контратаковал за 4 км до финиша, моментально создав просвет, на который никто из соперников проредившейся группы генеральщиков не смог ответить. Погачар обошёл нескольких гонщиков отрыва и финишировал 6-м, на 32 секунды опередив Ричарда Карапаса и остальных соперников по борьбе за генеральную классификацию.

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Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня была очень плохая погода, даже хуже, чем вчера. Очень холодно, дождь лил весь день. Уверен, многим ребятам сегодня было тяжело. Я рад, что этап закончен, что завтра день отдыха. Меня больше волнуют этапы по жаре, которые ждут впереди, чем холодные, как вчера и сегодня. Мне тяжелей ехать в жару. И остальные это знают. Поэтому постарался взять максимум из двух этих дней.

Бен О’Коннор был сегодня очень силён, поздравляю его! В конце этапа я испугался, что могу потерять жёлтую майку как раз перед днём отдыха. Рад, что сохранил её!»

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Сегодня был очень тяжёлый день. Во-первых, дождь с самого старта, потом один подъём за другим, весь день вверх-вниз. У Погачара по сравнению с нами сейчас другая гонка. Мы старались ехать на своей скорости. Подиум очень важен, впереди ещё много времени. Мы стараемся смотреть в положительном ключе, потому что знаем, что сможем найти свой путь в Париж».

Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Вчера со старта поехали в подъём, я оказался сзади, а они держали скорость, поэтому я не смог вернуться. Сегодня у меня был шанс, чувствовал себя в десять раз лучше. Не поймите неправильно, старт тоже был трудным, но я просто смог усидеть.

Очень тяжело было на спусках, оставил перед собой большой просвет и люди меня обгоняли. Но я был рад сидеть позади, потому что когда не чувствуешь рук и тормозов, в скорости 60 км/ч нет ничего приятного, особенно, когда сильно ударился неделю назад.

После такого бледного вчерашнего выступления мне хотелось сегодня исправить ситуацию. Когда начали проходить длинные подъёмы, чувствовал себя хорошо. Мы попытались увеличить скорость в конце, просто чтобы заставить потратиться генеральщиков рядом с Билли (Ричардом Карапасом), чтобы он мог атаковать.

Теперь у меня дилемма, которая для меня лично сейчас стала ещё сложнее (сойти с гонки и начать готовиться к Олимпиаде и другим целям или побороться за этап и помогать Карапасу в борьбе за подиум). Сяду с командой вечером или завтра, мы всё взвесим».

Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Сегодня снова был тяжелейший день, с самого старта ехали по холоду и дождю. В финале у ребят хорошо шла нога, кроме того, нам было совсем невыгодно, что О’Коннор впереди. Мы хотели также проверить других генеральщиков, думали, что сможем создать просветы. В итоге, считаю, наш план сработал. Сегодня Герант ехал намного, намного лучше. Очень приятно снова видеть его впереди».