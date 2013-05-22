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Даниэль Мартинес о старте на Тур де Франс-2022

Дани Мартинес: «Лидер команды Ineos Grenadiers на Тур де Франс-2022 - Адам Йейтс»

 

 

  26-летний колумбийский велогонщик Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez) может стартовать на Тур де Франс-2022 как один из защищённых гонщиков команды Ineos Grenadiers. А капитаном британской команды на французском Гранд-туре будет 29-летний Адам Йейтс.

 

Photo Credit: LaPresse

 

 В интервью France24 Дани Мартинес сказал, что команда будет разыгрывать «три карты», полагаясь также на победителя Тур де Франс-2018 Геранта Томаса.

 

  В этом сезоне Дани Мартинес уже показал высокие результаты и попробовал себя в роли капитана команды Ineos Grenadiers – начал с подиума на «Волте Алгарве», продолжил успешно выступать на «Париж-Ницца-2022» где занял третье место, а затем одержал победу на «Туре Страны Басков-2022». На Арденнских классиках «Флеш Валлонь» и «Льеж-Бастонь-Льеж»Дани Мартинес финишировал в пятёрке сильнейших.

 

  Дани Мартинес: «На данный момент лидер команды Ineos Grenadiers на Тур де Франс Адам Йейтс. Я второй, но мы в команде посмотрим, как разыграем наши карты. Есть также Герант Томас, который уже выигрывал гонку и отлично её знает. Такие у нас три карты.

 

  Без сомнений, этот сезон – лучший в моей карьере. Если подойду к Туру в хорошей форме, смогу бросить вызов соперникам из Словении. Превосходство Роглича и Погачара в разделках очевидно, мне надо набирать преимущество в горах и использовать силу команды на брусчатке и ветрах».

 

  Дани Мартинес, у которого уже есть победа на этапе французского Гранд-тура (13-й этап в 2020 году), подойдёт к Тур де Франс-2022 через Тур Швейцарии, где 12 июня стартует вместе с Адамом Йейтсом и Герантом Томасом.

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Теги к статье: Даниэль Мартинес Daniel Martinez Ineos Grenadiers Тур де Франс

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:21 | Регистрация: 27.05.2017

    Будет Йейтсу наставления декларировать, фото и момент класс.

    No war!
  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 22.05.2013

    Если по сезону брать результаты то Мартинес предпочтительнее. 

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