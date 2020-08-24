Гийом Мартан и Элиа Вивиани – капитаны команды Cofidis на Тур де Франс-2020

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 20:00
Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2020
Французская велокоманда Мирового тура Cofidis стартует на Тур де Франс-2020 с двумя капитанами – 27-летним французским гонщиком Гийомом Мартаном и 31-летним итальянским гонщиком Элиа Вивиани.
Гийом Мартан в четвёртый раз в карьере стартует на французском Гранд-туре. В прошлом году в генеральной классификации Тур де Франс он занял 12-е место. В горах его поддержат 32-летний французский гонщик Николя Эде, 30-летний испанский гонщик Хесус Эррада, 29-летний французский гонщик Антони Перез и 33-летний французский гонщик Пьер-Люк Перишон.
Элиа Вивиани, в прошлом году выигравший 4-й этап Тур де Франс, будет бороться за победу на спринтерских этапах, ему будут помогать 25-летний итальянский гонщик Симоне Консонни и 27-летний французский гонщик Кристоф Лапорт.
Гийом Мартан: «Я очень рад принять участие в моём четвёртом Тур де Франс. Гонка, без сомнения, будет особенной, потому что долгое время никто не думал, что она состоится. Большое облегчение, что я буду частью сплочённой команды. Благодаря тому, что я хорошо выступал в августе, направляюсь на Тур с воодушевлением и с полной уверенностью в своих силах. Главная цель – борьба за этап, и, в зависимости от сценария, попробовать занять высокое место в общем зачёте».
Элиа Вивиани: «Для гонщика всегда момент гордости – войти в состав команды на Тур де Франс. Это самая престижная велогонка велоспорта. Она означает, что ты – один из лучших гонщиков мира. Для меня честь быть лидером команды наравне с Гийомом Мартаном. Очень много эмоций связано с тем, что я буду выступать в майке французской команды. Поднять руки в победном жесте в майке Cofidis – главная цель на моём третьем в карьере Тур де Франс».
Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2020:
Guillaume Martin, (Франция)
Simone Consonni, (Италия)
Nicolas Edet, (Франция)
Jesus Herrada, (Испания)
Christophe Laporte, (Франция)
Anthony Perez, (Франция)
Pierre-Luc Perichon, (Франция)
Elia Viviani, (Италия)
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