Петер Саган продолжит бороться за зелёную майку Тур де Франс-2021

Петер Саган о борьбе в спринтах и зелёной майке

Петер Саган дважды финишировал 5-м на этапах Тур де Франс-2021. Семикратный победитель очковой классификации пока проигрывает обладателю зелёной майки, победителю двух этапов Тур де Франс-2021 Марку Кэвендишу 76 очков. Но 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe не собирается отказываться от борьбы за зелёную майку.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Петер Саган: «Спринт был очень быстрым, я финишировал пятым. У меня всё ещё побаливает колено, но я снова выдал максимум возможного. Хорошо, что не было падений, что все финишировали целыми и невредимыми».

В интервью Cyclingnews и La Gazzetta dello Sport Петер Саган подчеркнул, что не собирается отказываться от борьбы за зелёную майку:

«Я всё ещё здесь. Был на Джиро, теперь на Туре…Ещё не выиграл этап, но был высоко. Доволен, что всё ещё продолжаю бороться, учитывая, что случилось на 3-м этапе. Колено ещё причиняет проблемы, но чувствую себя лучше, надеюсь скоро вернуться на 100%.

Я не волнуюсь о Париже или чём-то ещё. Просто хочу вернуться в лучшую форму. Я всё ещё борюсь за зелёную майку Тур де Франс. Мы только на шестом этапе, хотя ощущается так, будто едем уже две недели. Пока ничего не потеряно, впереди горы.

Самые серьёзные соперники, как Майкл Мэттьюс и Сонни Кольбрелли, выше меня в классиификации и хорошо выступают, но они в пределах досягаемости. Посмотрим, что будет после Альп и на равнинных этапах на юге на следующей неделе».

Петер Саган борется на каждом промежуточном спринте. На 6-м этапе его притёр к барьерам развозящий Марка Кэвендиша Михаэль Мёркёв: «Я сказал Мёркёву, что думаю насчёт его действий, думаю, он меня понял».

Энрико Пойчке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня мы работали ради спринтерского финиша. Со старта внимательно следили, чтобы не уехала большая группа. Этап начался быстро, наш Нильс (Политт) отобрался в сильный отрыв. Он контролировал ситуацию, но не прибавлял скорости. Пелотон их поймал, но два гонщика уехали вперёд, после чего гонка стала контролируемой. Мы постарались вывезти Петера на хорошую позицию, он занял 5-е место. Есть что улучшить. Мы всегда впереди и ждём следующие этапы».