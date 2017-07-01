Состав команды Bahrain-Merida на Тур де Франс-2017:

sixpack

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35) не очень понятно, какая аналитика вам нужна. ТДФ не классика, и на дворе не проклятые 90-е, чудеса из табакерки маловероятны. Каких откровений вы ожидаете? Редактор закинул пост в качестве темы для обсуждения, и этого в общем доствточно. Еу или сами напишите свою аналитику и зашлити главреду, в чем вопрос-то. ИМХО, при отсутствии полного форс-мажора, навроде падения с переломом, Фрумстер победит. Есть шанс, что Порт, который в этом сезоне реально хорош, проедет стабильно, но сильно меньше половины. Если говорить о ставках, перспективно выглядит Ару. 20-30/1 явно великоваты. в конторах есть ставки на Тома и Ильнура, которые ТдФ вроде не едут о-) Цитата: Гонщик Ару ставить выше Порта как-то преждевременно достижения Ару на ГТ куда весомее

Sezar

Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (21) Двойственное впечатление от маршрута. 2/3 маршрута просто безыдейно ужасны- сиди жди финиша или завала. Зато остальное-восхитительно интересно! Самые кмк тяжелые горы Тура в этом десятилетии... есть где разгуляться таким "стервятникам" как Ару-контролировать гонку будет непросто.

error

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35) Вполне здоровая критика, зря вы так завелись. Это все из-за высокой планки, заданной Велолайвом раньше, эа что его (Лайв) и любим. Не кипите, обзор действительно слабенький. Сорре за прямоту.

з. ы. с замечаниями про запятые заранее согласен

Гонщик

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35) Цитата: Bjoern Мой прогноз:

1 Фрум - если не сломается, ему просто не дадут проиграть - будут нейтрализации, батончики и.т.д.

2 Ару - этот тур для тех кто любит атаковать и идти ва-банк не оглядываясь. Именно Фабио должен стать главным шоумейкером гонки.

3 Порт - наверняка поймает кризисный день, возможно на 13-м этапе, но на фоне остальных на подиум должен заехать



Контадор - борьба за топ-6 в большее в его исполнении я не верю. Кинтана - борьба за топ-6, после Джиро в его шансы не верю, да и этот тур для смелых, для тех кто идет без оглядки - не верю в атаки Кинтаны в нефинишную гору. Барде - борьба за топ-6



Фульсанг - главная загадка, но думаючто пик был на КД и его максимум топ-10. Вальверде - борьба за топ-10. Работа на капитана и работа зайцем, как и у Фульсанга. Пино - после Джиро борьба за топ-10. Чавес - его на КД вообще не видел, борьба за генерал весьма призрачна, скорее лидером команды будет Йейтс, который будет бороться за топ-10. Майка - борьба за топ-10

Ару ставить выше Порта как-то преждевременно и вообще очень сомневаюсь , что он кода нибуть сможет выиграть Тур , едет постоянно с умирающим выражением Ару ставить выше Порта как-то преждевременно и вообще очень сомневаюсь , что он кода нибуть сможет выиграть Тур , едет постоянно с умирающим выражением

Андрон

Эусебио Унсуэ о шансах Наиро К ... (7) Все понимаю, но так и надо говорить. А сумма двух средних не то же, что одна длинная. Это две большие разницы.

Bjoern

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35) Мой прогноз: 1 Фрум - если не сломается, ему просто не дадут проиграть - будут нейтрализации, батончики и.т.д. 2 Ару - этот тур для тех кто любит атаковать и идти ва-банк не оглядываясь. Именно Фабио должен стать главным шоумейкером гонки. 3 Порт - наверняка поймает кризисный день, возможно на 13-м этапе, но на фоне остальных на подиум должен заехать Контадор - борьба за топ-6 в большее в его исполнении я не верю. Кинтана - борьба за топ-6, после Джиро в его шансы не верю, да и этот тур для смелых, для тех кто идет без оглядки - не верю в атаки Кинтаны в нефинишную гору. Барде - борьба за топ-6 Фульсанг - главная загадка, но думаючто пик был на КД и его максимум топ-10. Вальверде - борьба за топ-10. Работа на капитана и работа зайцем, как и у Фульсанга. Пино - после Джиро борьба за топ-10. Чавес - его на КД вообще не видел, борьба за генерал весьма призрачна, скорее лидером команды будет Йейтс, который будет бороться за топ-10. Майка - борьба за топ-10

Гонщик

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35) Цитата: lebr123 Дюмулен бы всех порвал

ели без санитарных пауз , то дааа , скоро Фрумыч будет плакать слетая у него с колеса . ели без санитарных пауз , то дааа , скоро Фрумыч будет плакать слетая у него с колеса .

error

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35) Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО ужасно написанное превью

безусловно плюсую. Автор опубликовал статистику, а не анализ. Ниче личного к автору но слабенько для Лайва.

motte

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35) Как я не болею за Альберто, но пока и для него и для всех остальных все без шансов… Фрум и команда Скай, именно команда, так как без нее тдф не взять, так вот они и возьмут Тур и Фрум впишет себя в Историю, если конечно, не произойдет что то вроде как на тдф 2014

Гонщик

Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (21) какой-то откровенно слабый рельеф для Тура , горных финишей оч мало + коротенькие разделки как на недельках , общий километраж сокращают , осталось ещё лимит побольше сделать , чтобы профи катались в своё удовольствие оставив разборку на последний километр .