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Сонни Кольбрелли и Йон Исагирре – лидеры команды Bahrain-Merida на Тур де Франс-2017
Впервые в Тур де Франс примет участие команда из Бахрейна - Bahrain-Merida. Команда нацелена бороться за победу на этапах с двумя капитанами - 27-летним итальянским гонщиком Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli), который впервые поедет Тур де Франс, и 28-летним испанским гонщиком Йоном Исагирре (Ion Izagirre). В списке достижений Йона Исагирре уже есть этап французского Гран-тура, который он выиграл в прошлом году.
Вместе с Сонни Кольбрелли и Йоном Исагирре на старт Тур де Франс-2017 выйдут: 33-летний словенский гонщик Янец Брайкович (Janez Brajkovič), 26-летний чешский гонщик Ондржей Цинк (Ondrej Cink), 32-летний японский гонщик Юкия Арасиро (Yukiya Arashiro), 25-летний эфиопский гонщик Цгабу Грмай (Tsgabu Grmay), 36-летний словенский гонщик Борут Божич (Borut Bozic), 32-летний испанский гонщик Хавьер Морено (Javier Moreno) и 31-летний словенский гонщик Грега Боле (Grega Bole).
Помимо Сонни Кольбрелли впервые поедут Тур де Франс Ондржей Цинк и Хавьер Морено. Для Цинка это будет первый Гран-тур в карьере.
Самые опытные гонщики команды – Янец Брайкович и Юкия Арасиро, которые стартуют на Гран-туре 11-й раз в карьере.
Филипп Модюи, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Гонка – это вызов, каждый этап – это классическая гонка, и так 21 день! Мы поедем гонку день за днём, на каждый этап будем ставить новые цели. Мы стартуем с двумя лидерами – одни этапы подходят Сонни Кольбрелли, другие – Йону Исагирре.
На некоторых этапах, подходящих для универсалов, все наши гонщики получат шанс попробовать уехать в отрыв и разыграть свою карту, но самое важное для нас – командный дух, слаженная работа команды, показать цвета нашей команды в самые активные моменты гонки и бороться за лучший из возможных результат».
Состав команды Bahrain-Merida на Тур де Франс-2017:
Ion Izagirre, (Испания)
Yukiya Arashiro, (Япония)
Grega Bole, (Словения)
Borut Bozic, (Словения)
Janez Brajkovic, (Словения)
Ondrej Cink, (Чехия)
Sonny Colbrelli, (Италия)
Tsgabu Grmay, (Эфиопия)
Javier Moreno, (Испания
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sixpack
Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
не очень понятно, какая аналитика вам нужна. ТДФ не классика, и на дворе не проклятые 90-е, чудеса из табакерки маловероятны. Каких откровений вы ожидаете? Редактор закинул пост в качестве темы для обсуждения, и этого в общем доствточно. Еу или сами напишите свою аналитику и зашлити главреду, в чем вопрос-то.
ИМХО, при отсутствии полного форс-мажора, навроде падения с переломом, Фрумстер победит. Есть шанс, что Порт, который в этом сезоне реально хорош, проедет стабильно, но сильно меньше половины. Если говорить о ставках, перспективно выглядит Ару. 20-30/1 явно великоваты.
в конторах есть ставки на Тома и Ильнура, которые ТдФ вроде не едут о-)
Цитата: Гонщик
Ару ставить выше Порта как-то преждевременно
достижения Ару на ГТ куда весомее
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Sezar
Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (21)
Двойственное впечатление от маршрута. 2/3 маршрута просто безыдейно ужасны- сиди жди финиша или завала. Зато остальное-восхитительно интересно! Самые кмк тяжелые горы Тура в этом десятилетии... есть где разгуляться таким "стервятникам" как Ару-контролировать гонку будет непросто.
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error
Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
Вполне здоровая критика, зря вы так завелись. Это все из-за высокой планки, заданной Велолайвом раньше, эа что его (Лайв) и любим. Не кипите, обзор действительно слабенький. Сорре за прямоту.
з. ы. с замечаниями про запятые заранее согласен
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Гонщик
Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
Цитата: Bjoern
Мой прогноз:
1 Фрум - если не сломается, ему просто не дадут проиграть - будут нейтрализации, батончики и.т.д.
2 Ару - этот тур для тех кто любит атаковать и идти ва-банк не оглядываясь. Именно Фабио должен стать главным шоумейкером гонки.
3 Порт - наверняка поймает кризисный день, возможно на 13-м этапе, но на фоне остальных на подиум должен заехать
Контадор - борьба за топ-6 в большее в его исполнении я не верю. Кинтана - борьба за топ-6, после Джиро в его шансы не верю, да и этот тур для смелых, для тех кто идет без оглядки - не верю в атаки Кинтаны в нефинишную гору. Барде - борьба за топ-6
Фульсанг - главная загадка, но думаючто пик был на КД и его максимум топ-10. Вальверде - борьба за топ-10. Работа на капитана и работа зайцем, как и у Фульсанга. Пино - после Джиро борьба за топ-10. Чавес - его на КД вообще не видел, борьба за генерал весьма призрачна, скорее лидером команды будет Йейтс, который будет бороться за топ-10. Майка - борьба за топ-10
Ару ставить выше Порта как-то преждевременно и вообще очень сомневаюсь , что он кода нибуть сможет выиграть Тур , едет постоянно с умирающим выражением
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Bjoern
Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
Мой прогноз:
1 Фрум - если не сломается, ему просто не дадут проиграть - будут нейтрализации, батончики и.т.д.
2 Ару - этот тур для тех кто любит атаковать и идти ва-банк не оглядываясь. Именно Фабио должен стать главным шоумейкером гонки.
3 Порт - наверняка поймает кризисный день, возможно на 13-м этапе, но на фоне остальных на подиум должен заехать
Контадор - борьба за топ-6 в большее в его исполнении я не верю. Кинтана - борьба за топ-6, после Джиро в его шансы не верю, да и этот тур для смелых, для тех кто идет без оглядки - не верю в атаки Кинтаны в нефинишную гору. Барде - борьба за топ-6
Фульсанг - главная загадка, но думаючто пик был на КД и его максимум топ-10. Вальверде - борьба за топ-10. Работа на капитана и работа зайцем, как и у Фульсанга. Пино - после Джиро борьба за топ-10. Чавес - его на КД вообще не видел, борьба за генерал весьма призрачна, скорее лидером команды будет Йейтс, который будет бороться за топ-10. Майка - борьба за топ-10
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error
Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
ужасно написанное превью
безусловно плюсую. Автор опубликовал статистику, а не анализ. Ниче личного к автору но слабенько для Лайва.
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motte
Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
Как я не болею за Альберто, но пока и для него и для всех остальных все без шансов… Фрум и команда Скай, именно команда, так как без нее тдф не взять, так вот они и возьмут Тур и Фрум впишет себя в Историю, если конечно, не произойдет что то вроде как на тдф 2014
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Гонщик
Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (21)
какой-то откровенно слабый рельеф для Тура , горных финишей оч мало + коротенькие разделки как на недельках , общий километраж сокращают , осталось ещё лимит побольше сделать , чтобы профи катались в своё удовольствие оставив разборку на последний километр .
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