VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Вудс возглавит команду Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021

Майкл Вудс о роли капитана команды Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021

 

Майкл Вудс возглавит команду Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021

 

  34-летний канадский велогонщик Майкл Вудс (Michael Woods) поедет Тур де Франс-2021 в качестве лидера команды Israel Start-Up Nation, о чём рассказал спортивный директор команды Рик Вербрюгге.

 

Майкл Вудс после окончания Тура Швейцарии-2021, где занял 5-е место в генеральной классификации. сказал, что готов бороться за этапы и высокое место в генеральной классификации на Тур де Франс-2021.

 

На финальном этапе Тура Швейцарии Вудс атаковал на последнем подъёме, создал просвет, но на финише проиграл спринт швейцарскому гонщику команды Bahrain-Victorious Джино Медеру.

 

  Рик Вербрюгге в интервью La Dernière Heure во время Тура Швейцарии-2021 сказал: «Боевой настрой Криса впечатляет. Но мы все прекрасно понимаем, что он не на том уровне, который позволит ему бороться за генеральную классификацию Тур де Франс или даже за победу на этапе. Но эта гонка может стать важной стартовой площадкой перед Вуэльтой.

 

В отличие от того, что я читал или слышал, мы не обязаны по контракту включать Криса в состав на главную гонку в июле, но участие в ней может помочь ему сделать ещё один важный шаг в физическом восстановлении, а также поддержит его морально.

 

Мы построим состав вокруг Майкла Вудса, который будет бороться за генеральную классификацию, и Дэна Мартина, который нацелен на этапы».

 

После Тура Швейцарии-2021 Рик Вербрюгге повторил, что Майкл Вудс будет капитаном команды на Тур де Франс-2021:

 

«Ключевой момент с Майком, что до перехода к нам он всегда был вторым гонщиком. Тем, кто работает на лидера. В нашей команде он получил роль лидера, и доказал, что является прирождённым капитаном команды. Его успехи на классиках, Туре Романдии, Туре Швейцарии дали ему, и нам, уверенность, что он сможет возглавить команду на самой главной гонке – Тур де Франс.

 

Я ожидаю от него борьбы за этапы и за генеральную классификацию, как было на Туре Швейцарии. Команда будет сфокусирована на том, чтобы защищать Вудси, предоставить ему полную поддержку».

 

  Майкл Вудс: «Я очень взволнован, что буду представлять команду Israel Start Up Nation на Тур де Франс, особенно, в роли лидера. Я уже возглавлял команду на Гранд-туре, но никогда на Тур де Франс. Для меня честь быть капитаном, учитывая уровень команды, с которым мы стартуем.

 

Главная цель и приоритеты очевидны – прежде всего, победа на этапе, и постараться как можно выше подняться в генеральной классификации. Конечно, мы хотим показать хороший результат в общем зачёте, но для меня самое важное – победа на этапе.

 

Думаю, сейчас я на хорошем уровне. С Тура Швейцарии, на котором мы вчера финишировали, вынес несколько превосходных уроков. Я боролся на этой гонке за победы на этапах и финишировал пятым в общем зачёте.

 

Мы используем этот опыт на предстоящем Гранд-туре. Волнуюсь, считаю, что у нас будет несколько отличных возможностей, не только у мен, но у команды в целом, с нетерпением жду старта в Бретани».

 

Майкл Вудс поедет Тур де Франс второй раз в карьере. На французском Гранд-туре он дебютировал в 2019 году и занял тогда 32-е место в общем зачёте. Лучшим результатом канадского гонщика на Гранд-туре стало 7-е место на Вуэльте Испании в 2017 году.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods Israel Start-Up Nation Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • paziz
    Предварительные составы команд ... (26)
    paziz-Фото
    Падун на Туре, класс, успехов Марку Паровоз инеос очень убедителен
  • sashaney
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (9)
    sashaney-Фото

    Он самый. Автор WORST RETIREMENT EVER канала.

    Они там все друг на друга косятся. Попович про колесо Хешдала писал в днениках здесь. Бенетт про питание Фрума на фантастическом этапе Джиро в прямом эфире.

  • BaTman
    Предварительные составы команд ... (26)
    BaTman-Фото
    Я думаю его за заслуги должны 9-м допускать в команду ))
    Ну а в целом состав предварительный, не думаю что поедет. Смысла немного, лучше бы для подготовки Вуэльту в ноги.
  • GTX
    Предварительные составы команд ... (26)
    GTX-Фото
    Цитата: M-07
    А Адам что, Тур не едет? На Вуэльту пошлют его? Я думаю, что Томас не потянет, Карапаз, может, поборется, но я бы так на него не расситывал, по Адаму вопрос, конечно, тоже, но странно, что его на Тур не берут. Может, я что-то пропустил?
    В начале сезона было известно что он на Вуэльте будет капитанить
  • reforg34
    Предварительные составы команд ... (26)
    reforg34-Фото
    ну и за Вальверде, Кинтану с Портом конечно же. Самые заслуженные генеральщики:
    1. Фрум
    2. Томас +2:15
    3. Кинтана +2:20
    4. Вальверде +4:30
    5. Порт +4:47
    6. Уран + 5:21
    Если форма будет при них, будет примерно такая классификация.
  • reforg34
    Предварительные составы команд ... (26)
    reforg34-Фото

    Все мы будем болеть за Фрума и Томаса. В хорошей форме они способны привезти в генерале Карапасу или Погачару минут эдак 6-7.

  • Earl57
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: sashaney
    Читал книжку Гамона

    Это тот американец, который обвинил Канчеллару в использовании моторчика? Когда Канчеллара стал возмущаться и пригрозил подать в суд за клевету, то заявил что не обвиняет, а просто ему так показалось. Каких либо доказательств само собой нет.

    Видела его комментарии в твиттере несколько раз. Такого сочинялкина еще поискать. Понты и привлечение к себе внимания.

  • sashaney
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (9)
    sashaney-Фото
    Спонсоры это таинственная субстанция. Читал книжку Гамона, так там был примерно такой диалог на предсезонном ужине с командой.
    Гонщик: Але, мужик, передай салат
    Мужик: На
    Гонщик: А ты кто такой вообще?
    Мужик: Я мужик, кот. заплатил миллион, чтобы посидеть за этим столом
    Гонщик: А оно тебе надо? Ты вообще вело интересуешься?
    Мужик: Да не, так просто
  • salomon
    Предварительные составы команд ... (26)
    salomon-Фото
    А Сиваков что, не поедет Тур ?
  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (26)
    nightbuster33-Фото
    Или слишком много претендентов для участия во французской гонке, глядя на успешное выступление в последних,других гонках.Вопрос стоит только в том,что все они из последнего набораи все они сравнительно молоды.Так что, кто из них или более опытных?Это решат тренеры,так что ждать осталось не долго.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 июня

David Van Der Poel (Alpecin-Fenix)

Toms Skujins (Trek-Segafredo)

Quentin Venner (Bingoal Pauwels Sauces WB)

16 июня

Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka - Assos)

Andrea Palini (Androni Giocattoli)

Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2021 (100)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)