Майкл Вудс возглавит команду Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021

Майкл Вудс о роли капитана команды Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021

34-летний канадский велогонщик Майкл Вудс (Michael Woods) поедет Тур де Франс-2021 в качестве лидера команды Israel Start-Up Nation, о чём рассказал спортивный директор команды Рик Вербрюгге.

Майкл Вудс после окончания Тура Швейцарии-2021, где занял 5-е место в генеральной классификации. сказал, что готов бороться за этапы и высокое место в генеральной классификации на Тур де Франс-2021.

На финальном этапе Тура Швейцарии Вудс атаковал на последнем подъёме, создал просвет, но на финише проиграл спринт швейцарскому гонщику команды Bahrain-Victorious Джино Медеру.

Рик Вербрюгге в интервью La Dernière Heure во время Тура Швейцарии-2021 сказал: «Боевой настрой Криса впечатляет. Но мы все прекрасно понимаем, что он не на том уровне, который позволит ему бороться за генеральную классификацию Тур де Франс или даже за победу на этапе. Но эта гонка может стать важной стартовой площадкой перед Вуэльтой.

В отличие от того, что я читал или слышал, мы не обязаны по контракту включать Криса в состав на главную гонку в июле, но участие в ней может помочь ему сделать ещё один важный шаг в физическом восстановлении, а также поддержит его морально.

Мы построим состав вокруг Майкла Вудса, который будет бороться за генеральную классификацию, и Дэна Мартина, который нацелен на этапы».

После Тура Швейцарии-2021 Рик Вербрюгге повторил, что Майкл Вудс будет капитаном команды на Тур де Франс-2021:

«Ключевой момент с Майком, что до перехода к нам он всегда был вторым гонщиком. Тем, кто работает на лидера. В нашей команде он получил роль лидера, и доказал, что является прирождённым капитаном команды. Его успехи на классиках, Туре Романдии, Туре Швейцарии дали ему, и нам, уверенность, что он сможет возглавить команду на самой главной гонке – Тур де Франс.

Я ожидаю от него борьбы за этапы и за генеральную классификацию, как было на Туре Швейцарии. Команда будет сфокусирована на том, чтобы защищать Вудси, предоставить ему полную поддержку».

Майкл Вудс: «Я очень взволнован, что буду представлять команду Israel Start Up Nation на Тур де Франс, особенно, в роли лидера. Я уже возглавлял команду на Гранд-туре, но никогда на Тур де Франс. Для меня честь быть капитаном, учитывая уровень команды, с которым мы стартуем.

Главная цель и приоритеты очевидны – прежде всего, победа на этапе, и постараться как можно выше подняться в генеральной классификации. Конечно, мы хотим показать хороший результат в общем зачёте, но для меня самое важное – победа на этапе.

Думаю, сейчас я на хорошем уровне. С Тура Швейцарии, на котором мы вчера финишировали, вынес несколько превосходных уроков. Я боролся на этой гонке за победы на этапах и финишировал пятым в общем зачёте.

Мы используем этот опыт на предстоящем Гранд-туре. Волнуюсь, считаю, что у нас будет несколько отличных возможностей, не только у мен, но у команды в целом, с нетерпением жду старта в Бретани».

Майкл Вудс поедет Тур де Франс второй раз в карьере. На французском Гранд-туре он дебютировал в 2019 году и занял тогда 32-е место в общем зачёте. Лучшим результатом канадского гонщика на Гранд-туре стало 7-е место на Вуэльте Испании в 2017 году.