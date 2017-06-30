Патрик Лефевр о замене Сэма Беннетта на Марка Кэвендиша в составе на Тур де Франс-2021

Патрик Лефевр: «Склоняюсь к мысли, что на Беннетта больше действует страх провала»

осле незапланированной замены Сэма Беннетта на Марка Кэвендиша в составе Deceuninkc-Quick Step на Тур де Франс-2021 генеральный менеджер бельгийской команды Патрик Лефевр в интервью Sporza и Het Laatste Nieuws сказал, что не верит в серьёзность травмы ирландского спринтера и считает, что Беннеттом двигает «страх провала».

Сэм Беннетт, контракт которого с командой Deceuninck-Quick Step истекает в конце этого сезона и, по словам Лефевра, продлён не будет, в прошлом году стал победителем очковой классификации Тур де Франс и должен был защищать зелёную майку.

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / © Wout Beel

Патрик Лефевр: «Я не могу доказать, что у него нет травмы колена, но всё больше склоняюсь к мысли, что на него больше действует страх провала, чем просто боль.

Мы думали, что Беннетт на правильном пути в подготовке. Потом оказалось, что он сказал нам далеко не всю правду. Трём разным людям из команды он говорил разное. Так не делается. Беннетт должен был прилететь в Бельгию в воскресенье вечером. Сначала нам сказали, что его вылет задержали. Потом пошли разговоры о том, что билетов продано больше, чем мест. И что, только Беннетту не досталось места в самолёте? Я не подозрителен по натуре, но тут начал задаваться вопросами».

Патрик Лефевр сказал, что команда попросила Беннетта отдохнуть после травмы колена, но он поступил по-своему:

«Без нашего ведома он пошёл к физиотерапевту в Монако, который сказал, что он может усилить нагрузку на тренировках. Он что, какой-то чудотворец.

Досадно, что 30-летний парень не осмеливается сказать правду. Не считая Жулиана Алафилиппа, мы всю команду строили вокруг него. Так Кэвендиш занял его место. Что касается Марка Кэвендиша, ожидания у нас не так велики. Ему больше не 30 лет. Он рад, но он также нервничает, как будто едет первую гонку в юниорах. Если он не выиграет, все посчитают это нормальным. Если выиграет, вознесут его на трон».

На вопрос, не повлиял ли на Беннетта уход из команды в конце сезона, Лефевр ответил: «Если дело в этом, то такой поступок много о нём говорит».