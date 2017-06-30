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Патрик Лефевр о замене Сэма Беннетта на Марка Кэвендиша в составе на Тур де Франс-2021

Патрик Лефевр: «Склоняюсь к мысли, что на Беннетта больше действует страх провала»

 

 

  осле незапланированной замены Сэма Беннетта на Марка Кэвендиша в составе Deceuninkc-Quick Step на Тур де Франс-2021 генеральный менеджер бельгийской команды Патрик Лефевр в интервью Sporza и Het Laatste Nieuws сказал, что не верит в серьёзность травмы ирландского спринтера и считает, что Беннеттом двигает «страх провала».

 

  Сэм Беннетт, контракт которого с командой Deceuninck-Quick Step истекает в конце этого сезона и, по словам Лефевра, продлён не будет, в прошлом году стал победителем очковой классификации Тур де Франс и должен был защищать зелёную майку.

 

Патрик Лефевр о замене Сэма Беннетта на Марка Кэвендиша в составе на Тур де Франс-2021

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / © Wout Beel

 

  Патрик Лефевр: «Я не могу доказать, что у него нет травмы колена, но всё больше склоняюсь к мысли, что на него больше действует страх провала, чем просто боль.

 

Мы думали, что Беннетт на правильном пути в подготовке. Потом оказалось, что он сказал нам далеко не всю правду. Трём разным людям из команды он говорил разное. Так не делается. Беннетт должен был прилететь в Бельгию в воскресенье вечером. Сначала нам сказали, что его вылет задержали. Потом пошли разговоры о том, что билетов продано больше, чем мест. И что, только Беннетту не досталось места в самолёте? Я не подозрителен по натуре, но тут начал задаваться вопросами».

 

Патрик Лефевр сказал, что команда попросила Беннетта отдохнуть после травмы колена, но он поступил по-своему:

 

«Без нашего ведома он пошёл к физиотерапевту в Монако, который сказал, что он может усилить нагрузку на тренировках. Он что, какой-то чудотворец.  

Досадно, что 30-летний парень не осмеливается сказать правду. Не считая Жулиана Алафилиппа, мы всю команду строили вокруг него. Так Кэвендиш занял его место. Что касается Марка Кэвендиша, ожидания у нас не так велики. Ему больше не 30 лет. Он рад, но он также нервничает, как будто едет первую гонку в юниорах. Если он не выиграет, все посчитают это нормальным. Если выиграет, вознесут его на трон».

 

На вопрос, не повлиял ли на Беннетта уход из команды в конце сезона, Лефевр ответил: «Если дело в этом, то такой поступок много о нём говорит».

  

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:43 | Регистрация: 30.06.2017

    Да, интрига прям командная. Лефевр бьет прям в лоб своей правдой. А где психологи командные, которые поработали с Беннеттом? Может просто идет противостояние с ним по зарплате? В Бору уйдет на место Сагана наверное.

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Earl57
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

    Еще как расстроился

     

  • velodoctor
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    velodoctor-Фото

    Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

  • Earl57
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре

    Судя по чемпионату Бельгии, форма у Ван Арта в порядке. На 200% как Ремко он не надрывался, больше за Тёнсом следил. Они позволили Ремко увезти себя от пелотона, расчитывая что пока Ремко впереди, квики будут пресекать все попытки догнать их. А потом на финише обидели мальчика, и он в гневе бил кулаком по рулю. Интересно, Ремко действительно надеялся переспринтовать Ван Арта?

  • levonardo
    Состав велокоманды Movistar на ... (2)
    levonardo-Фото
    Мовистар как всегда. Успехов им.
  • Arciv
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
    Наверно всё положил на этот тур! Как говорится «Всё или ничего»! Если возьмёт тур- то молодец! Если нет,то провал! Опять будет на Вуэльте выезжать) Ну я надеюсь он знает что делает,и возьмёт тур! Пора б уже
  • Адриен
    Astana – Premier Tech в погоне ... (9)
    Адриен-Фото

    Цитата: Бакеша
    Астане надо купит перспективного генеральщика, например Альмейду
    Астане прежде всего не хватает ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ, надежности, собственной идеологии, принципов - как, в пример, у Quick Step или Ineos. Плюс - организующей, центростремительной фигуры, ЛИЧНОСТИ типа Лефевра. Вот то мощное ядро, которое привлечет и деньги, и - как следствие - ведущих спортсменов... Без этого же успехи команды будут не системные, а - от случая к случаю, погоня за этапами на ГТ - тому подтверждение. Могут появиться отличные молодые гонцы, и они с успехом - после проявления таланта - будут уходить в другие коллективы, так как Астана ныне является трамплином, а не надежной базой для долгой , благополучной, надежной жизни спортсмена в большом велоспорте... А сейчас - вообще, какие главные сезонные цели команды ? Генерал на ГТ - мимо, классики - мимо, недельки - мимо... Остается - Авось.

  • Ice
    Победы велогонщиков команды Bo ... (1)
    Ice-Фото

    Саган любит майку чемпиона Словакии, сам говаривал, что она ему идет))) Молодцом.

  • Ice
    Предварительные составы команд ... (59)
    Ice-Фото

    Цитата: flugegeheimen
    вангую, что зеленая майка будет у Демара

    Да дриснет он на первых серьезных горках, как и всегда.

  • Astanaforever
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
  • Astanaforever
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да, интрига прям командная. Лефевр бьет прям в лоб своей правдой. А где психологи командные, которые поработали с Беннеттом? Может просто идет противостояние с ним по зарплате? В Бору уйдет на место Сагана наверное.

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