Жулиан Алафилипп и Сэм Беннетт возглавят велокоманду Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2020

Состав команды Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2020

Жулиан Алафилипп, 28-летний французский велогонщик, в прошлом году 14 дней удерживал на Тур де Франс-2019 жёлтую майку лидера. В этом году он снова возглавит команду Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2020.

29-летний ирландский гонщик Сэм Беннетт стартует на Тур де Франс в третий раз в карьере (после участия в 2015 и 2016 годах). Его цель – одержать, по крайней мере, одну победу на этапе Тур де Франс-2020, чтобы стать победителем этапов всех трёх Гранд-туров. В 2018 году Беннетт выиграл три этапа Джиро д’Италия, в 2019 добавил к списку побед два этапа Вуэльты Испании. В достижении цели чемпиону Ирландии поможет один из опытнейших развозящих пелотона, 35-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв, для которого этот Гранд-тур будет 11-м в карьере.

Также на старт в Ницце 29 августа выйдут ставший недавно чемпионом Дании в групповой гонке, 25-летний Каспер Асгрен, 31-летний бельгийский гонщик Тим Деклерк, 37-летний бельгийский гонщик Дрис Девенинс, 27-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс, финишировавший 11-м на Тур де Франс-2018, и 34-летний чешский гонщик, победитель этапа Тур де Франс-2015, Зденек Штыбар.

Том Стеелс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick-Step: «Жулиану будет трудно выступить так же, как на Тур де Франс прошлого года, но в то же время в этом нет необходимости. Он поедет гонку день за днём, посмотрим, что получится. Для него есть несколько хороших возможностей, но могу сказать, что мы не думаем о сценарии прошлогоднего Тура.

В лице Сэма у нас есть претендент на борьбу в групповых спринтах, которые, судя по прошлым годам, не были простыми. Маршрут этого года – один из сложнейших из всех, которые помню. Думаю, для спринтеров за три недели есть максимум четыре этапа.

Михаэль будет последним развозящим Сэма, проводником на хаотичных финальных километрах. Каспер и Штыби тоже сыграют важную роль в его развозящем поезде. В то же время они будут искать возможности в отрывах.

Боб и Дрис – оба с огромным опытом, смогут помогать Жулиану и в финале. Последний по списку, но не по значимости, Тим, который будет делать то, что умеет лучше всего – контролировать гонку. Он доместик мирового уровня, обладающий мощностью, знающий гонку».

Состав команды Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2020:

Julian Alaphilippe, (Франция)

Kasper Asgreen, (Дания)

Sam Bennett, (Ирландия)

Tim Declercq, (Бельгия)

Dries Devenyns, (Бельгия)

Bob Jungels, (Люксембург)

Michael Morkov, (Дания)

Zdenek Stybar, (Чехия