VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Менеджер Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр: «Жулиан Алафилипп гоняется на эмоциях»

Менеджер QuickStep говорит, что не случайно уже шесть лет Жулиан Алафилипп остается в команде

 

   «Велоспорт не был бы тем, чем он есть, если бы у нас не было таких гонщиков, как Жулиан, которые гоняются на эмоциях» - сказал менеджер Deceuninck-QuickStep Патрик Лефевер после победы Жулиана Алафилиппа на этапе 3-м Тур де Франс-2019 в Эперне, в понедельник; этой победы было достаточно, чтобы также взять и желтую майку.

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

  Жулиан Алафилипп наслаждается своим лучшим в карьере сезоном - уже сейчас более успешным, чем его прорывный сезон 2018 года, когда его победы включали Флеш Валлоннь, Классику Сан-Себастьян и два этапа Тур де Франс.

 

  В этом году француз уже одержал победу на Страде Бьянке (Strade Bianche), Милан - Сан-Ремо (Milan-San Remo) и второй раз на Флеш Валлонь (Flèche). Теперь, всего через три дня в начале Тура 2019 года, у него есть еще победа на этапе, а на его плечах - главный приз шоссейного велоспорта.

 

  Кроме того, Патрик Лефевр недавно убедил 27-летнего гонщика переподписать контракт еще на два года с командой, к которой он присоединился в 2014 году. Учитывая интерес к Алафилиппу ряда других команд WorldTour, включая такие, как Team Ineos, успех в понедельник, кажется, показал, что это было наилучшее решение как для гонщика, так и для Лефевра.

 

   «У него есть прекрасное качество - умение слушать», - сказал Лефевр в интервью L'Equipe в понедельник после подиума. «Раньше он нервничал, но теперь он едет намного спокойнее. Раньше у него были проблемы с концентрацией в конце гонки, но теперь он отлично контролирует себя».

 

  «Теперь он знает, как выигрывать гонку, но было бы неверно сказать, что мы предполагали его сегодняшнюю победу», - продолжил он. «Удивительна было не только его атака на Кот-де-Мутиньи, но и то, как он смог остаться в одиночестве 15 километров, преследуемый дюжиной гонщиков - и не просто гонщиков, а тех, которые тоже хотели выиграть. Не каждый мог бы сделать то, что совершил он».

 

  «Он рос с нашей командой», - сказал Лефевр. «Он добивался прогресса каждый год с тех пор, как присоединился к команде шесть лет назад, поэтому мы неоднократно продлевали его контракт. Если бы мы не верили в него, мы бы никогда не сохранили его. Но это также было бы преувеличением сказать, что мы всегда знали, что его карьера будет идти в том направлении, в котором она идет сейчас».

 

  По поводу недавнего продления контракта Алафилиппа, Лефевр сказал: «Я чувствовал, что с его стороны было реальное желание продолжить его приключение с нами, и мы также хотели, чтобы он остался. Между нами был очевидно вопрос о деньгах, но обе стороны приложили усилия, чтобы найти приемлемое решение, и мне это тоже понравилось. Он очень умен и имеет стратегическое видение, а это значит, что он не просто ищет «большие деньги» сразу».

 

  Возможно, не желая проявлять никакого фаворитизма по отношению к Алафилиппу - хотя ясно, что француз - это нечто особенное в глазах менеджера Deceuninck-QuickStep - Лефевр хотел подчеркнуть, что нынешний лидер Тура - это продукт тяжелой работы большого количества людей.

 

 «Возможно, это не случайно, что я являюсь руководителем команды в течение 20 лет», - сказал он, хотя из других уст это могло бы звучать чрезмерно пафосно. «У меня были большие успехи с моими гонщиками; Жулиан - один из них, но он не единственный. Ничто никогда не падает с неба, и достижение определенного уровня - результат совместной работы многих».

 

   «Я просто хочу напомнить вам, что это шестой гонщик из команды, который носил желтую майку», - добавил Лефевр. Ришар Виранк, Том Боонен, Сильван Шаванель, Тони Мартин и Фернандо Гавирия надевали желтые майки лидеров Тура, когда выступали за QuickStep.

 

  Лефевер также упоминал разговоры о шансах Алафилиппа в один прекрасный день превратиться в гонщика, который мог бы бороться за генеральную классификацию на Туре.

 

  «Жулиан неоднократно говорил нам, что у него есть другие цели, прежде чем рассматривать эту», - сказал он. «Сначала он хочет выиграть чемпионат мира, а затем Тур Ломбардии и Тур Фландрии. Только тогда он может начать думать о генеральной классификации Тур де Франс».

 

 

Перевод Анны Павловой по материалам Cyclingnews.com

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • AzaKonta
    Винченцо Нибали о переспектив ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Боюсь Берналь не даст ему выиграть этап и ничего в общем
  • stauart
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    stauart-Фото

    Саган молорик! забрал свое

  • veloster
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    veloster-Фото

    Санвеб сами себя обманули. Все упахались, а вывезти Мэтьюза уже было некому.

  • motte
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (2)
    motte-Фото

    вертикаль ?

    Завтра вертикаль

    Что скажет нибали ?

    Берналь,  в томаса на этом туре не верю 

    Хотя, политика компании может быть к томасу, но берналь выгоднее ибо это будущее



    И, символически, альберто здесь 

    5 лет назад ? как вчера  боль и слезы , а какая была форма, учитывая его дико провальный сезон 2013,  .Ох. 

  • HastaManana
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    HastaManana-Фото

    На моей улице праздник!

  • Astanaforever
    Винченцо Нибали о переспектив ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Но едет он бодрячком скажем. Видно его часто впереди пелетона. Пусть лучше он возьмет победу на этапе, чем какое то место в десятке в генерале.
  • tim147
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    tim147-Фото

    Отдавая должное Сагану, нельзя не отметить 2-е место Ван Арта - парень уже полностью освоился среди элитных спринтеров широкого профиля. И, наконец,  чисто юмористическая картинка  - Алафилипп, выглядевший на финише как пони в окружении десятки скакунов буденновской породы. Сколько ж отваги в этом щуплом мушкетере!

  • kwwk
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    kwwk-Фото

    У Пети еще в теории два таких шанса, т.к осталось три спринтерских и два полуспринтерских этапов, а в основном вотчина горняков, ну и отрывов, когда Скай Инеос позволит, а он позволит.

  • kwwk
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    kwwk-Фото

    Если честно жаль бойцов Санвэба: тянули-тянули, а Мэтьюс не смог даже близко быть.

  • motte
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    motte-Фото
    Серафим, так точно!
    Ниже Саша написал, я читал его вчерашний коммент, что Саган, он, Саша, знал все -;)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 июля

Florian Senechal (Deceuninck - Quick Step)

11 июля

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Petr Vakoc (Deceuninck - Quick Step)

Pavel Sivakov (Team INEOS)

James Whelan (EF Education First p/b Cannondale)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (57)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)