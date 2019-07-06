Менеджер Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр: «Жулиан Алафилипп гоняется на эмоциях»

Менеджер QuickStep говорит, что не случайно уже шесть лет Жулиан Алафилипп остается в команде

«Велоспорт не был бы тем, чем он есть, если бы у нас не было таких гонщиков, как Жулиан, которые гоняются на эмоциях» - сказал менеджер Deceuninck-QuickStep Патрик Лефевер после победы Жулиана Алафилиппа на этапе 3-м Тур де Франс-2019 в Эперне, в понедельник; этой победы было достаточно, чтобы также взять и желтую майку.

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Жулиан Алафилипп наслаждается своим лучшим в карьере сезоном - уже сейчас более успешным, чем его прорывный сезон 2018 года, когда его победы включали Флеш Валлоннь, Классику Сан-Себастьян и два этапа Тур де Франс.

В этом году француз уже одержал победу на Страде Бьянке (Strade Bianche), Милан - Сан-Ремо (Milan-San Remo) и второй раз на Флеш Валлонь (Flèche). Теперь, всего через три дня в начале Тура 2019 года, у него есть еще победа на этапе, а на его плечах - главный приз шоссейного велоспорта.

Кроме того, Патрик Лефевр недавно убедил 27-летнего гонщика переподписать контракт еще на два года с командой, к которой он присоединился в 2014 году. Учитывая интерес к Алафилиппу ряда других команд WorldTour, включая такие, как Team Ineos, успех в понедельник, кажется, показал, что это было наилучшее решение как для гонщика, так и для Лефевра.

«У него есть прекрасное качество - умение слушать», - сказал Лефевр в интервью L'Equipe в понедельник после подиума. «Раньше он нервничал, но теперь он едет намного спокойнее. Раньше у него были проблемы с концентрацией в конце гонки, но теперь он отлично контролирует себя».

«Теперь он знает, как выигрывать гонку, но было бы неверно сказать, что мы предполагали его сегодняшнюю победу», - продолжил он. «Удивительна было не только его атака на Кот-де-Мутиньи, но и то, как он смог остаться в одиночестве 15 километров, преследуемый дюжиной гонщиков - и не просто гонщиков, а тех, которые тоже хотели выиграть. Не каждый мог бы сделать то, что совершил он».

«Он рос с нашей командой», - сказал Лефевр. «Он добивался прогресса каждый год с тех пор, как присоединился к команде шесть лет назад, поэтому мы неоднократно продлевали его контракт. Если бы мы не верили в него, мы бы никогда не сохранили его. Но это также было бы преувеличением сказать, что мы всегда знали, что его карьера будет идти в том направлении, в котором она идет сейчас».

По поводу недавнего продления контракта Алафилиппа, Лефевр сказал: «Я чувствовал, что с его стороны было реальное желание продолжить его приключение с нами, и мы также хотели, чтобы он остался. Между нами был очевидно вопрос о деньгах, но обе стороны приложили усилия, чтобы найти приемлемое решение, и мне это тоже понравилось. Он очень умен и имеет стратегическое видение, а это значит, что он не просто ищет «большие деньги» сразу».

Возможно, не желая проявлять никакого фаворитизма по отношению к Алафилиппу - хотя ясно, что француз - это нечто особенное в глазах менеджера Deceuninck-QuickStep - Лефевр хотел подчеркнуть, что нынешний лидер Тура - это продукт тяжелой работы большого количества людей.

«Возможно, это не случайно, что я являюсь руководителем команды в течение 20 лет», - сказал он, хотя из других уст это могло бы звучать чрезмерно пафосно. «У меня были большие успехи с моими гонщиками; Жулиан - один из них, но он не единственный. Ничто никогда не падает с неба, и достижение определенного уровня - результат совместной работы многих».

«Я просто хочу напомнить вам, что это шестой гонщик из команды, который носил желтую майку», - добавил Лефевр. Ришар Виранк, Том Боонен, Сильван Шаванель, Тони Мартин и Фернандо Гавирия надевали желтые майки лидеров Тура, когда выступали за QuickStep.

Лефевер также упоминал разговоры о шансах Алафилиппа в один прекрасный день превратиться в гонщика, который мог бы бороться за генеральную классификацию на Туре.

«Жулиан неоднократно говорил нам, что у него есть другие цели, прежде чем рассматривать эту», - сказал он. «Сначала он хочет выиграть чемпионат мира, а затем Тур Ломбардии и Тур Фландрии. Только тогда он может начать думать о генеральной классификации Тур де Франс».

Перевод Анны Павловой по материалам Cyclingnews.com