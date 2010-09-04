- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 17:00
Патрик Лефевер возмущён теми, кто подозревает Жулиана Алафилиппа в использовании допинга на Тур де Франс-2019
Глава команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр, не стесняясь в выражениях, назвал всех, кто подозревает лидирующего на Тур де Франс-2019 на протяжении 13 дней Жулиана Алафилиппа в использовании допинга, «лишёнными мозгов».
Хотя Алафилипп и не сталкивался с тем же уровнем контроля, который испытывал Крис Фрум, выигравший Тур де Франс четыре раза в период с 2013 по 2017 год, однако возникновение вопросов по поводу уровня выступлений хозяина жёлтой майки - неизбежное следствие прошлых событий в велоспорте.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - Justin Setterfield/Getty Images
Алафилипп превзошел свои собственные ожидания, выиграв два этапа на Тур деФранс 2019 года, включая гонку на время, и пронес желтую майку через Пиренеи.
Генеральный менеджер команды Astana Александр Винокуров выразил удивление по поводу выступления Алафилиппа: «Я знал, что желтая майка помогает выйти за границы возможностей, но я не представлял, что это может заставить тебя летать», - сказал он после разделки 13-го этапа. На следующий день он добавил: «Если он довезёт майку до Парижа, это будет большим сюрпризом, тогда я совсем не разбираюсь в велоспорте».
Отвечая на вопрос по данной теме на пресс-конференции QuickStep в понедельник в Ниме, Патрик Лефевр нанес ответный удар.
«Гонщик, которого проверяют каждый вечер, и который часто сдаёт анализы крови утром… если кто-то думает, что этот гонщик подозрителен, это скорее говорит о тех людях, которые так думают. Это означает, что их интеллект находится ниже их ног, и, конечно, не в их голове", - сказал он.
Когда репортер извинился за раздражающие его вопросы, Лефевр добавил: «Меня это не раздражает. Как я могу бороться с людьми, у которых нет разума? Я не собираюсь опускаться так низко, чтобы спорить с ними».
Алафилип столкнулся с вопросами о правдоподобности его выступления на пресс-конференции победителя этапа после гонки с раздельным стартом в По, в которой он победил Геранта Томаса на 14 секунд.
«Я здесь не для того, чтобы отвечать на подозрения», - сказал Жулиан Алафилипп. «Я знаю работу, которую я сделал. Я первый удивился результату. Успех всегда вызывает разговоры, но я здесь и нахожусь для того, чтобы гоняться на велосипеде. Я знаю, будучи на первой позиции, всегда вызываешь вопросы. Если бы я был на последнем месте, вопросов бы не было».
Перевод Анны Павловой по материалам Cyclingnews
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