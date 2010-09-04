VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Патрик Лефевер возмущён теми, кто подозревает Жулиана Алафилиппа в использовании допинга на Тур де Франс-2019

Патрик Лефевер возмущён теми, кто подозревает Жулиана Алафилиппа в использовании допинга на Тур де Франс-2019

 

 

 

  Глава команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр, не стесняясь в выражениях, назвал всех, кто подозревает лидирующего на Тур де Франс-2019 на протяжении 13 дней Жулиана Алафилиппа в использовании допинга, «лишёнными мозгов».

 

  Хотя Алафилипп и не сталкивался с тем же уровнем контроля, который испытывал Крис Фрум, выигравший Тур де Франс четыре раза в период с 2013 по 2017 год, однако возникновение вопросов по поводу уровня выступлений хозяина жёлтой майки - неизбежное следствие прошлых событий в велоспорте.

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - Justin Setterfield/Getty Images

 

  Алафилипп превзошел свои собственные ожидания, выиграв два этапа на Тур деФранс 2019 года, включая гонку на время,  и пронес желтую майку через Пиренеи.

 

  Генеральный менеджер команды Astana Александр Винокуров выразил удивление по поводу выступления Алафилиппа: «Я знал, что желтая майка помогает  выйти за границы возможностей, но я не представлял, что это может заставить тебя летать», - сказал он после разделки 13-го этапа. На следующий день он добавил: «Если он довезёт майку до Парижа, это будет большим сюрпризом, тогда я совсем не разбираюсь в велоспорте».

 

Отвечая на вопрос по данной теме на пресс-конференции QuickStep в понедельник в Ниме, Патрик Лефевр нанес ответный удар.

 

   «Гонщик, которого проверяют каждый вечер, и который часто сдаёт анализы крови утром… если кто-то думает, что этот гонщик подозрителен, это скорее говорит о тех людях, которые так думают. Это означает, что их интеллект находится ниже их ног, и, конечно, не в их голове", - сказал он.

 

  Когда репортер извинился за раздражающие его вопросы, Лефевр добавил: «Меня это не раздражает. Как я могу бороться с людьми, у которых нет разума? Я не собираюсь опускаться так низко, чтобы спорить с ними».

 

  Алафилип столкнулся с вопросами о правдоподобности его выступления на пресс-конференции победителя этапа после гонки с раздельным стартом в По, в которой он победил Геранта Томаса на 14 секунд.

 

  «Я здесь не для того, чтобы отвечать на подозрения», - сказал Жулиан Алафилипп. «Я знаю работу, которую я сделал. Я первый удивился результату. Успех всегда вызывает разговоры, но я здесь и нахожусь для того, чтобы гоняться на велосипеде. Я знаю, будучи на первой позиции, всегда вызываешь вопросы. Если бы я был на последнем месте, вопросов бы не было».

 

Перевод Анны Павловой по материалам Cyclingnews

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Патрик Лефевр Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    ARC

    Сегодня, 17:21 | Регистрация: 13.12.2017

    Один летающий француз на Туре большая редкость, а сразу два.....

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:26 | Регистрация: 4.09.2010

    Винокуров - уникальный, в своём роде, гонщик. на моём веку подобных мне не вспомнить.

    но талант собссно Гонщика никак не обязан соответствовать таланту Генменеджера и вообще публично-ответственного и осторожного человека, который резвится на чужие деньги и вообще головой отвечает за чужой авторитет.

    Мог бы догадаться, что его слова просто так не пропустят (учитывая сами понимаете)

  3. DIM

    Сегодня, 17:47 | Регистрация: 13.10.2012

    Видимо сход Фульсанга с Тура так сильно расстроил Винокурова, что он перестал следить за базаром, тем более с его допинговой историей!

  4. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 21.05.2014

    Классика же. Люди судят по себе. Честно говоря разочарован Винокуровым.

    Открываешь рот, докажи. Или ответь за базар.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Крайний
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (4)
    Крайний-Фото

    Классика же. Люди судят по себе. Честно говоря разочарован Винокуровым.

    Открываешь рот, докажи. Или ответь за базар.

  • Rokka
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (1)
    Rokka-Фото
    Колхоз имени Ленина. Взалили все на квикстеп, а может почем и не зря
  • DIM
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (4)
    DIM-Фото
    Видимо сход Фульсанга с Тура так сильно расстроил Винокурова, что он перестал следить за базаром, тем более с его допинговой историей!
  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Винокуров - уникальный, в своём роде, гонщик. на моём веку подобных мне не вспомнить.

    но талант собссно Гонщика никак не обязан соответствовать таланту Генменеджера и вообще публично-ответственного и осторожного человека, который резвится на чужие деньги и вообще головой отвечает за чужой авторитет.

    Мог бы догадаться, что его слова просто так не пропустят (учитывая сами понимаете)

  • ARC
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (4)
    ARC-Фото

    Один летающий француз на Туре большая редкость, а сразу два.....

  • Marat_AST
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (32)
    Marat_AST-Фото
    Жаль Фульса. 3 неделю мог бы дать, видно, что ьерег ногу. Ладно, буду болеть за Пино. Дай бог этот Тур ему взять
  • Anna P.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (49)
    Anna P.-Фото
    Здорово! Ваш рассказ поднимает настроение. Все-таки велоспорт какой-то особенный в плане отношений между спортсменами (в основной массе, конечно; все они люди со своими симпатиями и наоборот).
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (49)
    Zhanzhak-Фото
    Я же говорю, Ваши посты равны новостям. Спасибо, интересно было прочитать. И это отлично, когда гонщик может продолжить свой спортивный путь, а не вынужденно завершать карьеру.

    Пишите почаще подобные истории из жизни. У Вас это отлично получается.
  • Shalam s Urala
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (32)
    Shalam s Urala-Фото

    оч сожалею, правда, ждал от Фульса хорошего Тура

    Астана, не печалься!

  • Shalam s Urala
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (32)
    Shalam s Urala-Фото
    всеми ногами за жёлтого Жужу в Париже, ибо это было-б просто оч весело! ))
    но он всё-таки финишёр, пусть и терпеливый и горный. со всеми подобающими этому "композициями". и в длинных горно-темповых разборах эти композиции торкнут его
    хочу ошибиться, да
    да и сейчас уже он красавчик и дартаньян! )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 июля

Nacer Bouhanni (Cofidis)

Filippo Ganna (Team INEOS)

Jaume Sureda Morey (Burgos - BH)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (135)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)