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Ригоберто Уран - победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2021

Ригоберто Уран, Ричард Карапас, Джино Медер, Том Дюмулин, Максимилиан Шахман о 7-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

 

  34-летний колумбийский велогонщик Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из команды EF Education – Nippo стал победителем 7 этапа Тура Швейцарии-2021. Дистанцию протяженностью 23,2 км Ригоберто Уран проехал за 36 минту и 2,61 секунды со средней скоростью 38,62 км/ч.

 

На промежуточной отсечке времени на 11,9 км маршрута и на высоте 2046 м над уровнем моря, которая располагалась на вершине подъема Обералпасс (Oberalppass -  протяженность 9,5 км со средним градиентом 6,5%), Ригоберто Уран стал единственным велогонщиком, преодолевшим рубеж 26 минут. Вторым на вершине стал Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe /Deceuninck - Quick-Step) с отставанием в 12 секунд. Третье время на вершине показал Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo / Team Qhubeka Assos) с проигрышем в 29 секунд. Обладатель майки лидера генеральной классификации Ричард Карапас (Richard Carapaz /Ineos Grenadiers) на вершине подъема уступал Ригоберто Урану 50 секунд.

 

Вторая часть дистанции от вершины Обералпасс  до финиша в Андерматт  -  скоростной спуск, который Ригоберто Уран прошёл со средней скоростью 67,45 км/ч. Вторым по итогам этапа стал Жулиан Алафилипп с проигрышем в 40 секунд. Третье место занял Джино Медер (Gino Mäder / Bahrain Victorious), опередивший Ричарда Карапаса на 84 сотых секунды. Пятерку сильнейших замкнул Том Дюмолин (Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Visma) с отставанием в 58 секунд.

 

По итогам этапа Ричард Карапас удержал первое место в генеральной классификации, где он на 17 секунд опережает Ригоберто Урана, поднявшегося на второе место. На третью строчку переместился Жулиан Алафилипп с отставанием в 39 секунд. Четвертое место занимает Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann (Ger) Bora – Hansgrohe), на 5-м месте генеральной классификации Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang / Astana – Premier Tech).

 

  Ригоберто Уран (EF Education Nippo): «В последний раз побеждал в этой гонке в 2007 году, много лет назад. Было тяжело. Сегодня разделка необычная, потому что маршрут состоял из подъёма и спуска. День получился особенным и для меня, и для команды. Этот год для меня тоже особенный. Я мало выступал из-за небольших проблем, но хорошо подготовился к Тур де Франс, и здесь, на Туре Швейцарии прикладывал все силы. С тем, как отлично сейчас идёт у меня нога, я попытаюсь (бороться за 1-е место). Но этап будет тяжёлым, а Тур Швейцарии завтра закончится».

 

  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Очень счастлив, что смог удержать жёлтую майку. Мы хорошо защищались, разделка была довольно трудной, как и ожидалось, но я доволен, что продолжаю гонку в жёлтой майке. Это очень важно для команды.

 

Думаю, у меня хорошее преимущество перед Риго. Завтра ещё один тяжёлый этап, но у нас сильная команда, которая способна защитить наши позиции. Между нами будет красивая борьба, уверен, они поведут свою игру, а мы будем вести свою».

 

  Джино Медер (Bahrain-Victorious): «Наконец, смог показать то, что хотел, на домашней гонке. Приятно, что нога снова идёт. На 3-м этапе мне не хватило сил. К счастью, на финальных этапах нога вернулась. Думаю, подиум – хороший результат. Я наслаждался этой гонкой – супертяжёлым подъёмом и безумно быстрым спуском. Рад, что мы смогли и сегодня хорошо выступить, что делает нас ещё более «голодными» перед завтрашним этапом. Возможно, нога уже не такая свежая, но, конечно, решительности и настроя это не убавляет. Мы надеемся на блестящее завершение этой гонки».

 

  Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Я доволен результатом. Он подтверждает, что у меня приемлемый уровень. На этой неделе с каждым днём чувствовал себя всё лучше. Если бы был на пике формы, думаю, боролся бы здесь за победу. Мощность сегодня была нормальной. На этой базе будем строить работу на предстоящих неделях. Выступление здесь даёт мне большую уверенность.

 

  Думаю, больше всего времени сегодня я потерял на последнем километре подъёма. Немного перенапрягся и с трудом удерживал скорость. На первой части спуска пришлось восстанавливаться, думаю, там тоже потерял время. В целом две разделки были успешным тестом, с нетерпением жду индивидуальную гонку на чемпионате Нидерландов, которая пройдёт в следующую среду».

 

  Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Разделка была сложной, потому что ехали против ветра. Тем не менее, я справился, старался не потерять слишком много времени. В гонке участвовали несколько сильных раздельщиков, думаю, в конце я показал хороший результат, которым могу быть доволен. Завтра тяжёлый этап, надеюсь, что и его проеду хорошо».

 

 

Результаты 7 этапа Тура Швейцарии-2021

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education Nippo Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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