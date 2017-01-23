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Команда Wanty-Groupe Gobert получила приглашение на Тур де Франс-2017

Проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert впервые получила приглашение на Тур де Франс

 

  Проконтинентальная бельгийская команда Wanty-Groupe Gobert впервые с момента основания получила приглашение на участие в Тур де Франс (Tour de France), а также на Критериум Дофине (Criterium du Dauphine). В прошлом году команда впервые выиграла классику, входящую в календарь Мирового тура – Амстел Голд Рэйс. В общей сложности гонщики Wanty-Groupe Gobert одержали в прошлом году 11 побед.

 

Команда Wanty-Groupe Gobert получила приглашение на Тур де Франс-2017

 

  Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер команды Wanty-Groupe Gobert о приглашении на Тур де Франс-2017

 

  «Мы очень гордимся, что нас пригласили. Мы надеялись стартовать на одном из Гран-туров, но не осмеливались думать о Тур де Франс. Это демонстрирует, что организаторы и мир велоспорта уважают нашу команду. В прошлом году мы уже знали, что наше участие в Критериуме Дофине может открыть нам двери.

 

  Приглашение подтверждает, что наша команда постепенно прогрессирует. В прошлом году мы выиграли нашу первую гонку Мирового тура Амстел Голд Рэйс, а также командную классификацию в рейтинге UCI Europe Tour.

 

  С момента основания команды в 1974 году, когда она начинала выступать под названием VC Ath, мы прошли долгий путь, сначала с андеровской командой, потом вышли на континентальный уровень, и, теперь семь лет подряд мы выступаем как проконтинентальная команда.

 

На Тур де Франс-2017  Wanty-Groupe Gobert, наконец, будет выступать в сильнейшем пелотоне, работать самоотверженно и уверенно».

 

 

  Хилэр ван дер Схюрен, спортивный директор команды о приглашении на Тур де Франс-2017

 

  «Было хорошее предчувствие, но мы должны были ждать официального подтверждения приглашения. Мы его полностью заслужили, учитывая результаты команды прошлого года. Это вознаграждение за тяжёлый труд, который позволил вывести Wanty-Groupe Gobert на этот уровень.

 

  Когда четыре года назад я пришёл работать в Wanty-Groupe Gobert, мы снова начали с нуля, каждый год на шаг продвигаясь вперёд. И возможность принять участие в Тур де Франс – самое великолепное, что может быть. Мы надеялись на Вуэльту Испании, но получили приглашение на Тур де Франс. Это хорошая новость для всех наших партнёров.

 

  Мы составим план на Тур де Франс, будем работать с нашими гонщиками, составляющими ядро команды, чтобы вывести их на пик формы к июлю».

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Теги к статье: Wanty-Groupe Gobert Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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Комментарии

  • RVL
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (17)
    RVL-Фото
    Спасибо! ценник вполне демократичный, а с учетом полученных эмоций-почти даром)))
  • Андрон
    Видишь российский трековый вел ... (30)
    Андрон-Фото

     В конце 19 - начале 20 столетий велоспорт в России, особенно в южной России был популярен не менее, чем в Европе. Одесский велотрек ( тогда говорили чаще "циклодром") был забит до отказа зрителями. Только посмотреть на Сергея Уточкина собирались толпы болельщиков. Один из первых русских авиаторов и известный велогонщик - трековик международного уровня.

       Так что традиции начинались очень даже неплохие, просто война, революция, потом международная изоляция и т.д. сделали свое дело.

       Почти любой пацан, гоняющий по двору на велосипеде, с радостью попробовал бы покататься по велотреку. И кто-то из них обязательно захотел бы остаться, проехать на настоящем трековом фикседе. Просто большинство из них даже не знает, как выглядит этот самый велотрек.

       Нельзя полюбить велоспорт теоретически и прийти им заниматься. Нужно все увидеть своими глазами, пощупать своими руками и после этого кто-то скажет - да, это мне нравится, это моё. Здесь скорость, адреналин, азарт - всё, как я люблю. 

      Не в традициях только всё дело - если ты лишен возможности прикоснуться к чему-то и полюбить, то ты и не полюбишь.

      Извините, если не в тему.

       

     

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Видишь российский трековый вел ... (30)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    в общем тема сисек не раскрыта.

    потому что их нет.

    и это,не кнокайте автора.

    каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны (с)

    можете написать круче? ну давайте-почитаем)

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Боонен и Элиа Вивиани о 2- ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    фига чо Том творит) выиграть у Вивиани спринт-это просто круть)

  • trismail
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (17)
    trismail-Фото
    RVL, я пользовался вот услугами этого веломагазина: http://www.bike-rental-ventoux.com Они удобно расположены, говорят по английски, имеют удобный режим работы и я могу его спокойно рекомендовать. Карбоновый Ляпьер или БМС с креплениями под пару бачков на день стоит 40Евро, в сумму еще входят: шлем, камера и мультитул и выбранные вами педали. Полный прайс на их услуги есть на сайте. И кстати, если запрашиваете карточку для клуба сумасшедших), то, для ее доставки, будет удобно указать как раз адрес этого магазина.

    да... подгонка вела будет бесплатной) Надо просто заблаговременно выслать им необходимые размеры и расстояния.
  • rude_rider
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (8)
    rude_rider-Фото
    замечательно..спасибо большое
  • Крайний
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (17)
    Крайний-Фото

    Иногда хочется поделиться впечатлениями, но это желание редко оформляется во что то воплощенное в буквах и цифрах, даже в формате короткого сообщения на форуме.

    Девять месяцев прошло, а я до сих пор так и не разродился рассказом о поездке на Джиро 2016. И почему то не тянет. beach

  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (30)
    Sm1T-Фото
    Великобритани меньше чем за 10 лет добилась этого.
  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото

    Транслируют на ютубе, у них там свой канал https://www.youtube.com/watch?v=ndBiJMMOzV0

    Сегодня начало в 21:45 по московскому времени.

  • rude_rider
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (8)
    rude_rider-Фото

    эту гонку где транслируют когда будет седня?

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