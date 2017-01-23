Команда Wanty-Groupe Gobert получила приглашение на Тур де Франс-2017

Проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert впервые получила приглашение на Тур де Франс

Проконтинентальная бельгийская команда Wanty-Groupe Gobert впервые с момента основания получила приглашение на участие в Тур де Франс (Tour de France), а также на Критериум Дофине (Criterium du Dauphine). В прошлом году команда впервые выиграла классику, входящую в календарь Мирового тура – Амстел Голд Рэйс. В общей сложности гонщики Wanty-Groupe Gobert одержали в прошлом году 11 побед.

Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер команды Wanty-Groupe Gobert о приглашении на Тур де Франс-2017

«Мы очень гордимся, что нас пригласили. Мы надеялись стартовать на одном из Гран-туров, но не осмеливались думать о Тур де Франс. Это демонстрирует, что организаторы и мир велоспорта уважают нашу команду. В прошлом году мы уже знали, что наше участие в Критериуме Дофине может открыть нам двери.

Приглашение подтверждает, что наша команда постепенно прогрессирует. В прошлом году мы выиграли нашу первую гонку Мирового тура Амстел Голд Рэйс, а также командную классификацию в рейтинге UCI Europe Tour.

С момента основания команды в 1974 году, когда она начинала выступать под названием VC Ath, мы прошли долгий путь, сначала с андеровской командой, потом вышли на континентальный уровень, и, теперь семь лет подряд мы выступаем как проконтинентальная команда.

На Тур де Франс-2017 Wanty-Groupe Gobert, наконец, будет выступать в сильнейшем пелотоне, работать самоотверженно и уверенно».

Хилэр ван дер Схюрен, спортивный директор команды о приглашении на Тур де Франс-2017

«Было хорошее предчувствие, но мы должны были ждать официального подтверждения приглашения. Мы его полностью заслужили, учитывая результаты команды прошлого года. Это вознаграждение за тяжёлый труд, который позволил вывести Wanty-Groupe Gobert на этот уровень.

Когда четыре года назад я пришёл работать в Wanty-Groupe Gobert, мы снова начали с нуля, каждый год на шаг продвигаясь вперёд. И возможность принять участие в Тур де Франс – самое великолепное, что может быть. Мы надеялись на Вуэльту Испании, но получили приглашение на Тур де Франс. Это хорошая новость для всех наших партнёров.

Мы составим план на Тур де Франс, будем работать с нашими гонщиками, составляющими ядро команды, чтобы вывести их на пик формы к июлю».