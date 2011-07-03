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Кристиан Прюдомм: «Просто доехать до Парижа – это победа для Тур де Франс-2020»

Кристиан Прюдомм подвёл итоги Тур де Франс-2020

 

 

  Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм (Christian Prudhomme) в этом году испытал облегчение, когда трёхнедельный французский Гранд-тур благополучно финишировал 20 сентября на Елисейских полях в Париже, о чём рассказал в интервью французской радиостанции Sud Radio.

 

 

 

  Кристиан Прюдомм: «Каждый год журналисты спрашивают меня, чувствую ли я облегчение, когда Тур де Франс финиширует. В этом году мой ответ: «Да». Просто доехать до Парижа – это победа.

 

  Перед стартом в Ницце мы были в страхе, зная, что два положительных теста на Covid-19 у гонщиков приведут к исключению команды. Теперь вижу, что это и позволило нам доехать до финала – команды ещё больше ужесточили контроль. Они выполнили свою работу. Всем стало понятно, что принятые меры необходимы, чтобы проехать гонку, и мы смогли сделать всю работу.

 

В ту первую субботу пошёл дождь и дорога стала похожа на ледяной каток, и град… А потом на следующий день Жулиан Алафилипп одержал победу на этапе, надел жёлтую майку, сияло солнце, великолепные пейзажи, 90-95% зрителей на обочинах были в масках. Конечно, в сентябре людей меньше, чем было бы в июле, но меня поразил отклик – и украшенные городки, и публика…

 

  Благодаря Петеру Сагану, Сэму Беннетту и их командам в этом году борьба за зелёную майку была лучшей  за много лет. Стало понятно, что мы должны сократить протяжённость равнинных этапов. Когда они такие длинные, финалы становятся слишком тяжёлыми.

 

  Не буду сравнивать с прошлым годом, когда мы радовались потрясающему выступлению французских гонщиков. В Ницце мы недолго помечтали о том, что может случиться, но падения на открывающем этапе очень сильно повлияли. И хотя Тибо Пино продолжил гонку, он выпал из борьбы за генеральную классификацию, как и Роман Барде, и Наиро Кинтана. А потом сход Эгана Берналя стал большой неожиданностью. Не ожидал, что он выйдет из борьбы».

 

 

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Теги к статье: Кристиан Прюдомм Christian Prudhomme Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Сегодня, 14:06 | Регистрация: 10.07.2017

    Вот новости ))

     

     

     На "Тур де Франс" разгорается новый допинговый скандал

    https://youtu.be/Xgc3KDVa0MM

     

     

    по заголовку подумал погачар )) а походу КИнтана ))

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 14:11 | Регистрация: 3.07.2011

    Молодец Прюдомм, сделал большое дело. Не повелся на медийные истории и мнение "прогрессивной" толпы про кошмарный вирус. Пробил свое видение, здравый смысл одержал верх. Огромное ему спасибо!

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Комментарии

  • Даулет Биржевой
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    Даулет Биржевой-Фото
    Интересные трансферы у Астаны)))
  • Sezar
    Кристиан Прюдомм: «Просто доех ... (2)
    Sezar-Фото

    Молодец Прюдомм, сделал большое дело. Не повелся на медийные истории и мнение "прогрессивной" толпы про кошмарный вирус. Пробил свое видение, здравый смысл одержал верх. Огромное ему спасибо!

  • tiuteamd
    Кристиан Прюдомм: «Просто доех ... (2)
    tiuteamd-Фото

    Вот новости ))

     

     

     На "Тур де Франс" разгорается новый допинговый скандал

    https://youtu.be/Xgc3KDVa0MM

     

     

    по заголовку подумал погачар )) а походу КИнтана ))

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    motte-Фото

    Томас Пидкок в ineos?

  • Student
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (186)
    Student-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    О каких результатах идёт речь в сравнении? Катальдо в Астане за всю его карьеру в ней только один этап и взял. Про него речи нет. Ланда? Ну и о каком высоком достижении идёт речь здесь? Он балансирует между подиумом и 5-6 сильнейших , не скатывается но и не поднимается выше!
    В одном из эфиров СК как то сказал, что На Ару повлиял Тиралонго, он его подбил сменить команду. И многие их общие знакомые Тире говорили, зачем ты это сделал? Ару был на своём месте. СК рассказывал более подробно, я в общих словах.
    Если вы мне пишете просто для того что бы придраться к моим словам из за вашей «нелюбви» к Астане, то не стоит я пишу не предвзято, все мы смотрим и прекрасно понимаем о чем речь. Если бы у них были результаты лучше чем в Астане, то я бы и слова не написала против.

    Блин серьёзно, а чем третье место Джиро лучше 4-го Тура? В какой такой иерархии, история всегда хранить имена победителей, а не первых среди проигравших. Понапридумывали себе мерила успешности....

  • Student
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    Student-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    Если и его не сманят жирным контрактом.

    Пускай сначало покажет что-то стоящее, чтобы его сманивать. Гонок в этом году мало, Джиро многое покажет. думаю победа на этапе будет хорошим достижением, а дальше будет видно.

  • Student
    Эусебио Унсуэ о выступлении ко ... (2)
    Student-Фото

    Цитата: rude_rider
    не хватает топчика лидера команде
    а грегари у них валом
    сюда надо условного Погачара
    Может Лопеса подпишут они. на туре у него поддержки практически не было..

    Так Лопес оба раза проиграл Массу. Думаю не кого подписывать не будут, а просто будут ждать взросления Масса.

  • close2you
    Заявление велокоманды Arkea-Sa ... (4)
    close2you-Фото
    Кстати, их тут уже задержали, кинтану и брата ... только что по радио сказали)
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    velodoctor-Фото

    Там немецкие велосипеды, поэтому в команде всегда есть немцы. 

  • patar
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    patar-Фото

    А что немец Мюльбергер делает в испаноговорящем до мозга костей Мовистаре?

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