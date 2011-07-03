Кристиан Прюдомм: «Просто доехать до Парижа – это победа для Тур де Франс-2020»

Кристиан Прюдомм подвёл итоги Тур де Франс-2020

Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм (Christian Prudhomme) в этом году испытал облегчение, когда трёхнедельный французский Гранд-тур благополучно финишировал 20 сентября на Елисейских полях в Париже, о чём рассказал в интервью французской радиостанции Sud Radio.

Кристиан Прюдомм: «Каждый год журналисты спрашивают меня, чувствую ли я облегчение, когда Тур де Франс финиширует. В этом году мой ответ: «Да». Просто доехать до Парижа – это победа.

Перед стартом в Ницце мы были в страхе, зная, что два положительных теста на Covid-19 у гонщиков приведут к исключению команды. Теперь вижу, что это и позволило нам доехать до финала – команды ещё больше ужесточили контроль. Они выполнили свою работу. Всем стало понятно, что принятые меры необходимы, чтобы проехать гонку, и мы смогли сделать всю работу.

В ту первую субботу пошёл дождь и дорога стала похожа на ледяной каток, и град… А потом на следующий день Жулиан Алафилипп одержал победу на этапе, надел жёлтую майку, сияло солнце, великолепные пейзажи, 90-95% зрителей на обочинах были в масках. Конечно, в сентябре людей меньше, чем было бы в июле, но меня поразил отклик – и украшенные городки, и публика…

Благодаря Петеру Сагану, Сэму Беннетту и их командам в этом году борьба за зелёную майку была лучшей за много лет. Стало понятно, что мы должны сократить протяжённость равнинных этапов. Когда они такие длинные, финалы становятся слишком тяжёлыми.

Не буду сравнивать с прошлым годом, когда мы радовались потрясающему выступлению французских гонщиков. В Ницце мы недолго помечтали о том, что может случиться, но падения на открывающем этапе очень сильно повлияли. И хотя Тибо Пино продолжил гонку, он выпал из борьбы за генеральную классификацию, как и Роман Барде, и Наиро Кинтана. А потом сход Эгана Берналя стал большой неожиданностью. Не ожидал, что он выйдет из борьбы».