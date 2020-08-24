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Велокоманда Lotto Soudal отстранила от участия в Тур де Франс-2020 двух человек

Два положительных теста на Covid-19 в команде Lotto Soudal

 

 

  Велокоманда Lotto Soudal сняла с гонки двух человек, входивших в число персонала команды из-за «не отрицательного» результата ПЦР-теста.  Ещё два члена персонала, живших с ними в одном номере, также отправлены домой. Но снятие четырёх человек не повлияло на велогонщиков.

 

  В интервью Sporza команда Lotto Soudal заявила: «Безопасность остаётся приоритетом. Поэтому мы отправили домой не только двух членов персонала, но и их соседей по комнате. После многих месяцев интенсивных тренировок мы, команда Lotto Soudal, решительно настроены хорошо выступить. Надеемся, что два человека, затронутые Covid-19, быстро выздоровеют, и Тур доберётся до Парижа со здоровыми людьми».

 

  Организаторы Тур де Франс-2020 и директор гонки Кристиан Прюдомм согласились ослабить правила безопасности после видеоконференции с представителями команд.

 

  Согласно первому варианту правил, команда должна быть снята с гонки, если в ней появятся два положительных теста на Covid-19. Как сообщает L’Equipe, сначала директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм уточнил, что снятие с гонки произойдет, только если два положительных теста на ковид будут получены в течение 7 дней. Но затем организаторы, согласно L’Equipe, внесли финальные поправки и теперь команду снимут с гонки, только если у двух велогонщиков тесты на Covid-19 будут положительными.

 

  Группы гонщиков и группа персонала в финальном варианте правил будут определяться как разные закрытые группы, каждая из которых функционирует в своём «пузыре».

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Теги к статье: Lotto Soudal Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020: Белая майка ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я вот думаю, что если в ИНЭОСе случится "что то не так", а именно: Берналь не потянет на генерал, а Карапаз сможет (план Бэ?), тогда молодому Игану как раз можно бороться за бельйо, пардон, за белую майку. Но есть конечно ещё и сильный Погачар. Короче Д.Мартинэс там - третий лишний))
    P.S.
    Выходит что П.Сиваков это уже план Цэ в ИНЭОСе (как сказал бы С.Курдюков).

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020: Белая майка ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Стандартно - 23, как "юниоры" на ЧМ и ЧЕ, не только в велоспорте. Как-то не вяжется с Педерсеном или Асгреном эпитет "молодой гонщик")
  • AlGalgalim
    Тур де Франс-2020: Белая майка ... (5)
    AlGalgalim-Фото
    Так мы имеем 26 претендентов, а если омолодить до 22 лет, останется 4, до 21 года вообще один, и то если не сойдёт по ходу гонки.
  • Александра
    Новая велоформа и название ком ... (8)
    Александра-Фото

    У Скай/Инеос всегда была самая стильная форма, и эта не стала исключением. Выглядят прекрасно, Догма 12 - великолепна. Посмотрим, как поедут.)

  • veloster
    Команда Movistar объявила сост ... (4)
    veloster-Фото

    Да бог этап зацепить хотя бы

  • Гонщик
    Новая велоформа и название ком ... (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Skvoretc
    Удивительно, а байк то не на дисковых тормозах;-)
    Ничего удивительного , в экстимальной ситуации никакие тормоза на веле не помогут , потому что их придумали трусы , чтобы притормаживать достаточно обычных тормозов .



    Цитата: motte
    За себя и за двух парней ,минимум, работать надо на глазах пелотона с таким логотипом...тут уже не до гарнира впринципе.
    А велик просто сказка! Педальная,  шоссейно - гоночная машина!
    Эта Догма спецом к туру в боевом раскрасе.
    Вел действително шедеврален .

  • wintermute
    Новая веломайка команды BORA - ... (3)
    wintermute-Фото
    Он из-за пандемии действительно отстал, что характерно.
    Но слово читается скорее как Эцталь :) Крупнейшая долина в Восточных Альпах, не баран чихнул.
  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (15)
    SportSpirit-Фото
    Абсолютно согласна. Национальная командная тактика у итальянцев, пожалуй, лучшая.

    Французы в этом плане мне еще нравятся.
  • SVS
    Новая веломайка команды BORA - ... (3)
    SVS-Фото

    "Отстал туризм" - это сильно :-)!

  • wintermute
    Новая веломайка команды BORA - ... (3)
    wintermute-Фото

    Band of Brothers -- это ответ Wolfpack'у? ;)

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