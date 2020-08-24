Велокоманда Lotto Soudal отстранила от участия в Тур де Франс-2020 двух человек

Два положительных теста на Covid-19 в команде Lotto Soudal

Велокоманда Lotto Soudal сняла с гонки двух человек, входивших в число персонала команды из-за «не отрицательного» результата ПЦР-теста. Ещё два члена персонала, живших с ними в одном номере, также отправлены домой. Но снятие четырёх человек не повлияло на велогонщиков.

В интервью Sporza команда Lotto Soudal заявила: «Безопасность остаётся приоритетом. Поэтому мы отправили домой не только двух членов персонала, но и их соседей по комнате. После многих месяцев интенсивных тренировок мы, команда Lotto Soudal, решительно настроены хорошо выступить. Надеемся, что два человека, затронутые Covid-19, быстро выздоровеют, и Тур доберётся до Парижа со здоровыми людьми».

Организаторы Тур де Франс-2020 и директор гонки Кристиан Прюдомм согласились ослабить правила безопасности после видеоконференции с представителями команд.

Согласно первому варианту правил, команда должна быть снята с гонки, если в ней появятся два положительных теста на Covid-19. Как сообщает L’Equipe, сначала директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм уточнил, что снятие с гонки произойдет, только если два положительных теста на ковид будут получены в течение 7 дней. Но затем организаторы, согласно L’Equipe, внесли финальные поправки и теперь команду снимут с гонки, только если у двух велогонщиков тесты на Covid-19 будут положительными.

Группы гонщиков и группа персонала в финальном варианте правил будут определяться как разные закрытые группы, каждая из которых функционирует в своём «пузыре».