Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич (Primoz Roglic) одержал победу на королевском горном альпийском 17-м этапе Тур де Франс-2017.

Photo © ASO/A.Broadway

Этап с прохождением легендарных вершин Круа-де-Фер, Телеграф и Галибье начался с многочисленных атак, однако отрыв сформировался лишь после того, как через 20 км после старта в середине группы произошёл завал, разбивший пелотон на части. Гонщики, пытавшиеся уехать в отрыв, но которых не пускала основная группа, сумели нарастить преимущество, а команда Sky, убедившаяся, что люди в отрыве не являются угрозой жёлтой майке, отпустила эту группу, в которой уехали примерно 30 гонщиков.

Chute sans gravité pour Cummings qui termine... dans un champ ! / Cummings crashed... in a field, no troubles for him #TDF2017 pic.twitter.com/n6eK0xvIU8