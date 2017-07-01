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Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

Примож Роглич берёт победу из одиночного отрыва, Крис Фрум сохраняет жёлтую майку на королевском альпийском 17-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич (Primoz Roglic) одержал победу на королевском горном альпийском 17-м этапе Тур де Франс-2017.

Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/A.Broadway

 

  Этап с прохождением легендарных вершин Круа-де-Фер, Телеграф и Галибье начался с многочисленных атак, однако отрыв сформировался лишь после того, как через 20 км после старта в середине группы произошёл завал, разбивший пелотон на части. Гонщики, пытавшиеся уехать в отрыв, но которых не пускала основная группа, сумели нарастить преимущество, а команда Sky, убедившаяся, что люди в отрыве не являются угрозой жёлтой майке, отпустила эту группу, в которой уехали примерно 30 гонщиков.

 

 

 

 

 

  В завале пострадал лидировавший в классификации зелёной майки Марсель Киттель (Quick Step Floors), повредивший плечо и правую сторону тела. Немецкий спринтер продолжил гонку, но затем сошёл.

 

 

 

Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb), который уехал в отрыв дня, первым прошёл вершину 2-й категории Коль д'Орнон, а затем взял максимальное количество очков на промежуточном спринте, приблизившись по количеству очков к Марселю Киттелю. Но после схода немецкого спринтера зелёная майка уже на этом этапе перешла к австралийскому гонщику.

 

 

 

  Майкл Мэттьюс и Томас Де Гендт (Lotto Soudal), разыгравшие промежуточный спринт, удалились от отрыва и продолжили ехать вдвоём. На подъёме к вершине высшей категории Круа-де-Фер (Железный Крест) Майкл Мэттьюс выпал, а Томас Де Гендт прошёл вершину первым.

 

  В начале подъёма к Круа-де-Фер из пелотона атаковал Наиро Кинтана (Movistar), но его рывок был сразу нейтрализован. Через два километра после атаки Кинтаны атаковал Альберто Контадор (Trek-Segafredo). Колумбийский гонщик команды Movistar попытался уехать с ним, но вскоре  сдался и выпал, а Контадор продолжил уезжать от пелотона в одиночку.

 

Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

 

 

 

Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

 

Контадор добрал отрыв дня с помощью находившихся в первой группе товарищей по команде Михаэля Гогля и Харлинсона Пантано, дождавшихся своего капитана, отстав от отрыва  на подходе к вершине Круа-де-Фер, когда группа начала рассыпаться.

 

За километр до вершины Железный Крест группа Контадора находилась в 28 секундах от оставшегося впереди Томаса Де Гендта (Lotto Soudal) и Дани Наварро (Cofidis), переложившегося к бельгийскому гонщику.

 

На спуске с Круа-де-Фер за 89 км до финиша группа Контадора добрала двух лидеров. Группа Криса Фрума (Sky) в этот момент находилась в 3:15 от группы Контадора.

 

Однако, отрыву, в котором первым колесом работал на своего капитана Бауке Моллема,  так и не удалось добиться большего преимущества над группой жёлтой майки.

 

На подъёме Телеграф, за 60 км до финиша Альберто Контадору (Trek-Segafredo) пришлось менять велосипед, из-за чего он был вынужден выбирать 27 секунд отставания, он в одиночку вернулся в группу отрыва за 9,7 км до вершины.

 

В это время группа жёлтой майки находилась в 3:41.

 

За 2 км до вершины Телеграф в группе Контадора находились Бауке Моллема, Дарвин Атапума (UAE Team Emirates), Тони Галлопан (Lotto Soudal), Ондржей Цинк (Bahrain-Merida), Брис Фейю (Fortuneo – Oscaro), Матиас Франк (AG2R), Даниэль Наварро (Cofidis) и Примож Роглич (LottoNL-Jumbo), Серж Паувелс (Dimension Data).

 

 

Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

 

За 16 км до вершины Галибье  Примож Роглич в первый раз попытался уехать от группы Контадора, но испанский гонщик команды Trek-Segafredo сразу закрыл просвет. К Рогличу и Контадору переложился Паувелс, затем их добрал Матиас Франк и Дарвин Атапума. Затем, за 7,6 км до вершины из этой группы попробовал уехать Серж Паувелс (Dimension Data), но Примож Роглич закрыл просвет. В это время группа жёлтой майки находилась в 2-50 от отрыва, и на подъёме к Галибье за 8 км до вершины из группы Фрума атаковал Дэн Мартин (Quick Step Floors), однако его атака была нейтрализована через несколько километров.

 

 

 

Из отрыва за 6 км до вершины Галибье во второй раз атаковал Примож Роглич, и эта атака ему удалась, он набрал 11 секунд преимущества, которое дальше лишь продолжало расти. Роглич первым прошёл вершину Галибье, получив премию Анри Дегранжа, а также не дал соперникам приблизиться на спуске, в одиночку удержавшись до финиша.

 

 

 

Контадор не смог закрыть атаку Роглича, а также не смог последовать за Дарвином Атапумой (UAE), поехавшим вслед за словацким гонщиком. Атапума был вторым на вершине Галибье, а за 1 км до вершины Контадора прошёл атаковавший из группы Фрума Варран Баргий (Sunweb).

 

 

 За 4 км до вершины Галибье из группы жёлтой майки атаковал Роман Барде (AG2R), его рывок развалил группу. Фрум и Уран закрыли просвет, Мартин выпал, так же, как и Фабио Ару (Astana). Затем ирландскому гонщику команды Quick Step Floors Дэну Мартину удалось добрать  Фрума, Урана и Баргия за 3 км до вершины, после чего он атаковал ещё раз. В этот момент Фабио Ару, почти закрывший просвет до группы жёлтой майки, снова выпал, оставшись с Варраном Баргием и Луисом Мейнтьесом (UAE).

 

Варрану Баргию удалось вернуться в группу жёлтой майки и атаковать за 2 км до финиша, он третьим прошёл вершину Галибье.

 

В итоге на непростом спуске с Коль-дю-Лотаре и 19 км скоростного спуска до финиша ситуация в гонке была следующей: Примож Роглич за 23 км до финиша лидировал с преимуществом в полторы минуты над группой жёлтой майки, в которой находились Крис Фрум, Роман Барде (AG2R), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac)  и Варран Баргий (Sunweb), а затем их добрал и Микель Ланда (Sky). За группой жёлтой майки находилась группа Дэна Мартина и Альберто Контадора, к которой на спуске присоединились Фабио Ару и Луис Мейнтьес.  

 

За 5 км до финиша группа Ару  проигрывала около 2 минут Приможу Рогличу и полминуты группе Фрума.

 

За 5 км до финиша Примож Роглич продолжал везти группе Фрума около полутора минут и на финише опередил ближайших соперников на 1 минуту 13 секунд, отпраздновав первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

 

 Крис Фрум (Sky)  защитил жёлтую майку лидера на королевском альпийском горном этапе. Колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран поднялся на 2-ю строчку общего зачёта, где теперь идёт с одним временем с Романом Барде (AG2R), и оба гонщика проигрывают Крису Фруму 27 секунд. Фабио Ару (Astana) идёт на 4-й позиции, уступая Фруму 53 секунды. Альберто Контадор, получивший по итогам этапа красный номер самого агрессивного гонщика, вернулся в топ-10 генеральной классификации.

 

Варран Баргий сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, где опережает Приможа Роглича на 49 очков.

Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

 

 

Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс после схода Марселя Киттеля облачился в зелёную майку лучшего в очковой классификации, где опережает ближайшего соперника Андре Грайпеля (Lotto Soudal) на 160 очков.

 

 

Результаты 17-го этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • StVano
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    StVano-Фото
    Похоже, что Ланда тоже не "железный", приходил в себя, а потом включился в вертушку.
  • velostrong
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    velostrong-Фото
    Типа "Полюбуйтесь ну нет каната!"
  • marketbk
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    marketbk-Фото

    Впоймал себя на мысли, как очень хочется чтобы Ланда плюнул на внутрикомандную иерархию и двинул бы завтра без оглядки. Такие же крамольные мысли посещали меня и в 2012: Фрум vs Виггинз )))

  • Александра
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    Александра-Фото

    С грустью понимаю, что без Альберто мой интерес к велошоссе пойдет на спад. Но это лирика...

    Но Риго, Риго! Уже второй. Я просто не знаю уже, кого хочу увидеть в желтом в Париже : Барде или Урана.

    Роглич, как ни посмотри, со всех сторон прекрасен.)

     

  • 0x5F375A86
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    0x5F375A86-Фото
    Кто еще?
  • motte
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (10)
    motte-Фото

    Цитата: kwwk
    Ну надеюсь, что завтра мы увидим Фрум-шоу ТДФ 2017

    Непременно должно быть, сегодня он в СВ катался, завтра его обратка будет, я так думаю.

  • pa3 3a pa3om
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    pa3 3a pa3om-Фото

    момент с Ландой на предфинишном спуске я вообще не понял.
    крутится вертушка, Фрумми впахивает, но Ланду в работу не ставит… прям жестом Фруминатор и показал- "стой четвертым".
    на под'еме до этого тож самое. Чудеса…

  • M-07
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    M-07-Фото

    Цитата: am14
    Смотря на то, как спокойно, размеренно и выверенно едет Ланда, везя своего Капитана, у меня с каждым этапом крепнет уверенность, что чисто физически текущая форма позволила бы ему навсегда уехать от Фрума. Но время романтики прошло...

    Поедет он так и получит от своей команды "подарок" за это и хорошо, если не такой, что получил в 2007-м Рассмуссен от Рабобанка.

  • Костя К
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (41)
    Костя К-Фото
    Катюша команда протура. И по моему ей нужны победы на этапах, места в генерале. А засветиться в отрыве без результата, это больше для команд с волд карт.
  • Lex
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    Lex-Фото

    Но близок, близок миг победы.
    Ура! мы ломим; гнутся шведы итальянцыbrit

     

    Думаю, завтра Ару будет окончательно добит "колесниками".

     

    А Скай надо бы быть скромнее, эти переглядки на финише о многом говорят...

     

     

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