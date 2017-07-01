Примож Роглич – победитель 17 этапа Тур де Франс-2017

Примож Роглич берёт победу из одиночного отрыва, Крис Фрум сохраняет жёлтую майку на королевском альпийском 17-м этапе Тур де Франс-2017

27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич (Primoz Roglic) одержал победу на королевском горном альпийском 17-м этапе Тур де Франс-2017.

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Этап с прохождением легендарных вершин Круа-де-Фер, Телеграф и Галибье начался с многочисленных атак, однако отрыв сформировался лишь после того, как через 20 км после старта в середине группы произошёл завал, разбивший пелотон на части. Гонщики, пытавшиеся уехать в отрыв, но которых не пускала основная группа, сумели нарастить преимущество, а команда Sky, убедившаяся, что люди в отрыве не являются угрозой жёлтой майке, отпустила эту группу, в которой уехали примерно 30 гонщиков.

Chute sans gravité pour Cummings qui termine... dans un champ ! / Cummings crashed... in a field, no troubles for him #TDF2017 pic.twitter.com/n6eK0xvIU8 — Le Tour de France (@LeTour) 19 июля 2017 г.

В завале пострадал лидировавший в классификации зелёной майки Марсель Киттель (Quick Step Floors), повредивший плечо и правую сторону тела. Немецкий спринтер продолжил гонку, но затем сошёл.

Майкл Мэттьюс (Sunweb), который уехал в отрыв дня, первым прошёл вершину 2-й категории Коль д'Орнон, а затем взял максимальное количество очков на промежуточном спринте, приблизившись по количеству очков к Марселю Киттелю. Но после схода немецкого спринтера зелёная майка уже на этом этапе перешла к австралийскому гонщику.

Майкл Мэттьюс и Томас Де Гендт (Lotto Soudal), разыгравшие промежуточный спринт, удалились от отрыва и продолжили ехать вдвоём. На подъёме к вершине высшей категории Круа-де-Фер (Железный Крест) Майкл Мэттьюс выпал, а Томас Де Гендт прошёл вершину первым.

В начале подъёма к Круа-де-Фер из пелотона атаковал Наиро Кинтана (Movistar), но его рывок был сразу нейтрализован. Через два километра после атаки Кинтаны атаковал Альберто Контадор (Trek-Segafredo). Колумбийский гонщик команды Movistar попытался уехать с ним, но вскоре сдался и выпал, а Контадор продолжил уезжать от пелотона в одиночку.

Контадор добрал отрыв дня с помощью находившихся в первой группе товарищей по команде Михаэля Гогля и Харлинсона Пантано, дождавшихся своего капитана, отстав от отрыва на подходе к вершине Круа-де-Фер, когда группа начала рассыпаться.

За километр до вершины Железный Крест группа Контадора находилась в 28 секундах от оставшегося впереди Томаса Де Гендта (Lotto Soudal) и Дани Наварро (Cofidis), переложившегося к бельгийскому гонщику.

На спуске с Круа-де-Фер за 89 км до финиша группа Контадора добрала двух лидеров. Группа Криса Фрума (Sky) в этот момент находилась в 3:15 от группы Контадора.

Однако, отрыву, в котором первым колесом работал на своего капитана Бауке Моллема, так и не удалось добиться большего преимущества над группой жёлтой майки.

На подъёме Телеграф, за 60 км до финиша Альберто Контадору (Trek-Segafredo) пришлось менять велосипед, из-за чего он был вынужден выбирать 27 секунд отставания, он в одиночку вернулся в группу отрыва за 9,7 км до вершины.

В это время группа жёлтой майки находилась в 3:41.

За 2 км до вершины Телеграф в группе Контадора находились Бауке Моллема, Дарвин Атапума (UAE Team Emirates), Тони Галлопан (Lotto Soudal), Ондржей Цинк (Bahrain-Merida), Брис Фейю (Fortuneo – Oscaro), Матиас Франк (AG2R), Даниэль Наварро (Cofidis) и Примож Роглич (LottoNL-Jumbo), Серж Паувелс (Dimension Data).

За 16 км до вершины Галибье Примож Роглич в первый раз попытался уехать от группы Контадора, но испанский гонщик команды Trek-Segafredo сразу закрыл просвет. К Рогличу и Контадору переложился Паувелс, затем их добрал Матиас Франк и Дарвин Атапума. Затем, за 7,6 км до вершины из этой группы попробовал уехать Серж Паувелс (Dimension Data), но Примож Роглич закрыл просвет. В это время группа жёлтой майки находилась в 2-50 от отрыва, и на подъёме к Галибье за 8 км до вершины из группы Фрума атаковал Дэн Мартин (Quick Step Floors), однако его атака была нейтрализована через несколько километров.

Из отрыва за 6 км до вершины Галибье во второй раз атаковал Примож Роглич, и эта атака ему удалась, он набрал 11 секунд преимущества, которое дальше лишь продолжало расти. Роглич первым прошёл вершину Галибье, получив премию Анри Дегранжа, а также не дал соперникам приблизиться на спуске, в одиночку удержавшись до финиша.

Контадор не смог закрыть атаку Роглича, а также не смог последовать за Дарвином Атапумой (UAE), поехавшим вслед за словацким гонщиком. Атапума был вторым на вершине Галибье, а за 1 км до вершины Контадора прошёл атаковавший из группы Фрума Варран Баргий (Sunweb).

За 4 км до вершины Галибье из группы жёлтой майки атаковал Роман Барде (AG2R), его рывок развалил группу. Фрум и Уран закрыли просвет, Мартин выпал, так же, как и Фабио Ару (Astana). Затем ирландскому гонщику команды Quick Step Floors Дэну Мартину удалось добрать Фрума, Урана и Баргия за 3 км до вершины, после чего он атаковал ещё раз. В этот момент Фабио Ару, почти закрывший просвет до группы жёлтой майки, снова выпал, оставшись с Варраном Баргием и Луисом Мейнтьесом (UAE).

.@romainbardet met le feu, Aru en difficulté ! / Bardet sets fire to the race, Aru struggling! #TDF2017 pic.twitter.com/aNxQQnWOSo — Le Tour de France (@LeTour) 19 июля 2017 г.

Варрану Баргию удалось вернуться в группу жёлтой майки и атаковать за 2 км до финиша, он третьим прошёл вершину Галибье.

В итоге на непростом спуске с Коль-дю-Лотаре и 19 км скоростного спуска до финиша ситуация в гонке была следующей: Примож Роглич за 23 км до финиша лидировал с преимуществом в полторы минуты над группой жёлтой майки, в которой находились Крис Фрум, Роман Барде (AG2R), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) и Варран Баргий (Sunweb), а затем их добрал и Микель Ланда (Sky). За группой жёлтой майки находилась группа Дэна Мартина и Альберто Контадора, к которой на спуске присоединились Фабио Ару и Луис Мейнтьес.

За 5 км до финиша группа Ару проигрывала около 2 минут Приможу Рогличу и полминуты группе Фрума.

За 5 км до финиша Примож Роглич продолжал везти группе Фрума около полутора минут и на финише опередил ближайших соперников на 1 минуту 13 секунд, отпраздновав первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

Крис Фрум (Sky) защитил жёлтую майку лидера на королевском альпийском горном этапе. Колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран поднялся на 2-ю строчку общего зачёта, где теперь идёт с одним временем с Романом Барде (AG2R), и оба гонщика проигрывают Крису Фруму 27 секунд. Фабио Ару (Astana) идёт на 4-й позиции, уступая Фруму 53 секунды. Альберто Контадор, получивший по итогам этапа красный номер самого агрессивного гонщика, вернулся в топ-10 генеральной классификации.

Варран Баргий сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, где опережает Приможа Роглича на 49 очков.

Майкл Мэттьюс после схода Марселя Киттеля облачился в зелёную майку лучшего в очковой классификации, где опережает ближайшего соперника Андре Грайпеля (Lotto Soudal) на 160 очков.