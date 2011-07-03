Эган Берналь: “Нога не шла с первого подъёма 15 этапа Тур де Франс-2020”

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Эган Берналь завершил вторую неделю Тур де Франс-2020, проиграв 10-й позиций в генеральной классификации на 15-м этапе с финишем на вершине Гран-Коломбье. 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers не выдержал темпа группы жёлтой майки за 13,5 км до финиша, через 4 км после начала финального подъёма высшей категории Гран-Коломбье (Grand Colombier).

Эган Берналь в сопровождении товарищей по команде Михала Квятковски и Джонатана Кастровьехо приехал на финиш через 7 минут 20 секунд после победителя, Тадей Погачара (UAE Team Emirates). После финиша колумбийский гонщик, победитель прошлого выпуска Тур де Франс, признался, что плохо чувствовал себя ещё на втором подъёме 1-й категории Коль-де-Бинш, но тогда, выпав из группы претендентов, сумел в неё вернуться.

Эган Берналь: «Если честно, нога не шла с первого подъёма. Там я почти выпал, мне было тяжело. Я сказал команде, что я не в порядке, но потом пытался бороться до самого финала и сделал всё, что мог.

Трудно объяснить, как я чувствую – я был пустым, не было мощности. Когда другие гонщики начинали ускоряться, я не мог продавливать, чтобы усидеть за ними. Но потом довольно быстро восстановился, хотя тело не реагировало как обычно.

Я еду с номером один, старался сделать всё, что в моих силах, но в финале были гонщики сильнее меня.

Хотя я начал последний подъём в группе других генеральщиков, чувствовал, что выпаду. Мне хотелось выдать максимум не только ради себя, но и ради команды. Из уважения к гонке.

Оправданий нет. Я пытался заставить тело работать, но не знаю, нога совсем не шла. Другие гонщики были сильнее меня. Мы должны это принять».