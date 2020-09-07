Петер Саган потерял очки из-за штрафа, но продолжит борьбу за зелёную майку Тур де Франс-2020

Ваут ван Арт и Петер Саган о финише 11-го этапа Тур де Франс-2020

Петер Саган был оштрафован на 13 очков и 500 швейцарских франков за нарушение прямолинейности движения, представляющему опасность для окружающих гонщиков, во время спринта, которым закончился 11-й этап Тур де Франс-2020. Количество очков, которых лишается нарушитель, согласно правилам, составляет 25% от количества очков, полученных победителем этапа.

Также 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe был смещён на 85-ю позицию в финишном протоколе 11-го этапа, т.е. на последнее место в группе, получившей одно время с победителем.

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На 11-м этапе Петер Саган был 4-м на промежуточном спринте, а в финале пересёк финишную черту 2-м. Но теперь после штрафа уступает чемпиону Ирландии, гонщику команды Deceuninck-Quick Step Сэму Беннетту 68 очков. Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), с которым едва не столкнулся Петер Саган, был оштрафован на 200 швейцарских франков по статье 2.12.007 за неподобающее поведение. После релегации Петера Сагана Ваут Ван Арт стал 3-м в финишном протоколе этапа.

Петер Саган: «Сегодня у меня была скорость. В спринте попытался поехать по правой стороне. Я легко прошёл одного гонщика, но потом пространство резко сузилось. Мне пришлось отодвинуться, чтобы избежать барьеров, и, как результат, я был релегирован. Это стоило мне массы очков, но я всё ещё не бросаю борьбу за зелёную майку».

Энрико Пойтштке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы надеялись, что уедет большой отрыв, но в итоге уехал только один гонщик. Позже мы постарались атаковать с Лукасом из второй группы, чтобы усложнить этап. Это не сработало, но в финале мы снова попытались сделать этап труднее, атаковали ещё раз. Этот отрыв получился очень хорошим. В финальном спринте Петер был на хорошей позиции, но оказался заблокирован. На финальных метрах он увидел возможность бороться за победу, поехав близко к барьерам. Он толкнул Ван Арта сильнее, чем хотел бы, так что был оштрафован. Далеко не идеальная ситуация, но приходится её принять».

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Я находился далековато, но справа было достаточно места. Моим единственным шансом было начать спринт рано, в противном случае я бы оказался заперт. Начал спринт издалека, поэтому он был не идеальным. Однако я всё-таки был очень близко. Когда Саган по сути оттолкнул меня в сторону, я из-за шока потерял скорость. Думаю, я мог бы выиграть, но поехал издалека, да ещё потерял скорость из-за толчка. Я хорошо спринтовал, нога шла, но позиция была не лучшей. 300 м спринта в лёгкий тягун и со встречным ветром – это слишком, если надо преодолеть такую большую дистацию».