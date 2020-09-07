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Петер Саган потерял очки из-за штрафа, но продолжит борьбу за зелёную майку Тур де Франс-2020

Ваут ван Арт и Петер Саган о финише 11-го этапа Тур де Франс-2020

 

 

  Петер Саган был оштрафован на 13 очков и 500 швейцарских франков за нарушение прямолинейности движения, представляющему опасность для окружающих гонщиков, во время спринта, которым закончился 11-й этап Тур де Франс-2020. Количество очков, которых лишается нарушитель, согласно правилам, составляет 25% от количества очков, полученных победителем этапа.

 

  Также 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe был смещён на 85-ю позицию в финишном протоколе 11-го этапа, т.е. на последнее место в группе, получившей одно время с победителем.

 

Петер Саган потерял очки из-за штрафа, но продолжит борьбу за зелёную майку Тур де Франс-2020

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto  

 

  На 11-м этапе Петер Саган был 4-м на промежуточном спринте, а в финале пересёк финишную черту 2-м. Но теперь после штрафа уступает чемпиону Ирландии, гонщику команды Deceuninck-Quick Step Сэму Беннетту  68 очков. Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), с которым едва не столкнулся Петер Саган, был оштрафован на 200 швейцарских франков по статье 2.12.007 за неподобающее поведение. После релегации Петера Сагана Ваут Ван Арт стал 3-м в финишном протоколе этапа.

 

 

  Петер Саган: «Сегодня у меня была скорость. В спринте попытался поехать по правой стороне. Я легко прошёл одного гонщика, но потом пространство резко сузилось. Мне пришлось отодвинуться, чтобы избежать барьеров, и, как результат, я был релегирован. Это стоило мне массы очков, но я всё ещё не бросаю борьбу за зелёную майку».

 

  Энрико Пойтштке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы надеялись, что уедет большой отрыв, но в итоге уехал только один гонщик. Позже мы постарались атаковать с Лукасом из второй группы, чтобы усложнить этап. Это не сработало, но в финале мы снова попытались сделать этап труднее, атаковали ещё раз. Этот отрыв получился очень хорошим. В финальном спринте Петер был на хорошей позиции, но оказался заблокирован. На финальных метрах он увидел возможность бороться за победу, поехав близко к барьерам. Он толкнул Ван Арта сильнее, чем хотел бы, так что был оштрафован. Далеко не идеальная ситуация, но приходится её принять».

 

  Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Я находился далековато, но справа было достаточно места. Моим единственным шансом было начать спринт рано, в противном случае я бы оказался заперт. Начал спринт издалека, поэтому он был не идеальным. Однако я всё-таки был очень близко. Когда Саган по сути оттолкнул меня в сторону, я из-за шока потерял скорость. Думаю, я мог бы выиграть, но  поехал издалека, да ещё потерял скорость из-за толчка. Я хорошо спринтовал, нога шла, но позиция была не лучшей. 300 м спринта в лёгкий тягун и со встречным ветром – это слишком, если надо преодолеть такую большую дистацию».

 

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото
    А что ждать? Остается только завтра или послезавтра.Больше подходящих этапов нет.
  • ded_le
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    ded_le-Фото
    Я думал снимут только финишные очки, но сняли еще и с промежуточного.
  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Maxim Popov-Фото

    Не знаю, но если Саган главное лицо Джиро, думаю все ставки на него

  • ded_le
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    ded_le-Фото
    Безопасно - значит никого не толкая и никуда не влетая. Если нет такого варианта, значит не обгонять совсем.
    А Саган выбрал опасный вариант. Но что если бы Ван Арт от этого толчка не удержался и влетел в колесо Беннету?
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Этот профиль под Лулу. А двоим им никто не даст уйти в отрыв. И Лопеса кто будет оберегать.. Да и Изагирре потеряли из за травмы еще. Но Астана я думаю пошлет кого нибудь.
  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Maxim Popov-Фото

    Посмотрите видео с камеры которая снимает спереди гонщиков, там явно торчала ножка забора и еслиб Петя не толкнул Ван Арта то полетел бы как Якобсен и было бы намного опаснее для всех. Притензии надо как раз к организаторам предъявлять за то что заборы стоят хаотично. Что сложного сделать последние 200 метров из каких то ровных мягких ограждений? нафига нужны эти заборы с торчащими под углом ножками!?!?!? Одного Якобсена мало, надо чтоб кто-то помер наверное

  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    patar-Фото

    Цитата: Гонщик
    У него выхода другого не было , иначе завал , Саган всё делал очень грамотно и корректно

    Да, конечно. Сделал корректно, и Ван Арту было куда уходить, и Саган явно был быстрее, и на спринт это никак не повлияло. Но если простить такое из-за борьбы за зеленую майку, то в любой ситуации можно будет рассматривать "корректность" и аккуратность" маневров. Разреши это и каждый начнет толкатся на финише, а это приведет к последствиям.

    Так что, хоть и болею я за Сагана, и видно было, что он может таки составить конкуренцию в спринте, но мы должны признать, что решение справедливо, хоть и жестоко.

     

    Кстати, не думаю, что он сойдет. Не в его характере. Хотя, если сильно задепресирует - то все может быть.

     

    Цитата: Maxim Popov
    может подготовится к джиро получше.

    А что Аккерман Джиро не едет? Я думал, что Саган будет возить Аккермана на джиро...

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Николай Степаныч-Фото
    А не надо ничего прокручивать. Нужно не бодаться, не толкаться локтями и плечами, не менять траекторию в финишном створе кроме как когда ты выходишь с колеса. Вне зависимости от последствий. И никакие штрафы тебе не грозят.
  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Maxim Popov-Фото
    Цитата: Бакеша
    А что случилось с Ионом Иззагире?
    Упал, травма похоже сильная
  • Бакеша
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Бакеша-Фото
    А что случилось с Ионом Иззагире?

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