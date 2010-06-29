Новая веломайка команды BORA - hansgrohe на Тур де Франс-2020

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 16:06
Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020
Велокоманда Bora-hansgrohe представила новые веломайки команды, дизайн которых разрабатывался специально для Тур де Франс-2020. Помимо изменения цветовой гаммы, в которой будет преобладать белый, на майках, сделанных компанией Sportful, более заметным сделан логотип партнёров команды - Ötztal Tourism.
photo credit: © BORA - hansgrohe / Christof Kreutzer & Chiara Redaschi
Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Рад, что партнёрство с Ötztal Tourism уже принесло результаты. С точки зрения туризма Тур де Франс в профессиональном велоспорте, конечно, основа. Надеюсь, что наши успехи и стиль выступления позволит зрителям по всему миру узнать больше о прекрасной долине Эцтал. Белые майки уже были успешными и очень популярными среди болельщиков в прошлом году».
Оливер Шварц, исполнительный директор компании Ötztal Tourism: «С 1 января этого года мы стали партнёрами велокоманды Bora-hansgrohe, и логотип Bike-Ötztal был представлен на веломайке команды. Это дало немедленный результат, и положительные отклики продолжаются.
Поэтому мы решили для Тур де Франс, главной гонке года, сделать более заметный логотип. Наш ключевой бренд Ötztal занял своё место в уникальной велосипедной культуре и его увидят в разных странах мира. Мы желаем всего наилучшего восьми гонщикам команды, которые будут стремиться к спортивному успеху в предстоящем путешествии».
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