VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Новая веломайка команды BORA - hansgrohe на Тур де Франс-2020

Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe представила новые веломайки команды, дизайн которых разрабатывался специально для Тур де Франс-2020. Помимо изменения цветовой гаммы, в которой будет преобладать белый, на майках, сделанных компанией Sportful, более заметным сделан логотип партнёров команды - Ötztal Tourism.

 

Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

Новые веломайки команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

photo credit: © BORA - hansgrohe / Christof Kreutzer & Chiara Redaschi

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Рад, что партнёрство с Ötztal Tourism уже принесло результаты. С точки зрения туризма Тур де Франс в профессиональном велоспорте, конечно, основа. Надеюсь, что наши успехи и стиль выступления позволит зрителям по всему миру узнать больше о прекрасной долине Эцтал. Белые майки уже были успешными и очень популярными среди болельщиков в прошлом году».

 

  Оливер Шварц, исполнительный директор компании Ötztal Tourism: «С 1 января этого года мы стали партнёрами велокоманды Bora-hansgrohe, и логотип Bike-Ötztal был представлен на веломайке команды. Это дало немедленный результат, и положительные отклики продолжаются.

 

  Поэтому мы решили для Тур де Франс, главной гонке года, сделать более заметный логотип. Наш ключевой бренд Ötztal занял своё место в уникальной велосипедной культуре и его увидят в разных странах мира. Мы желаем всего наилучшего восьми гонщикам команды, которые будут стремиться к спортивному успеху в предстоящем путешествии».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс-2020 BORA - hansgrohe веломайка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Павел

    wintermute

    Сегодня, 17:02 | Регистрация: 29.06.2010

    Band of Brothers -- это ответ Wolfpack'у? ;)

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 26.04.2017

    "Отстал туризм" - это сильно :-)!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 августа - 5 сентября 2020

Giro Ciclistico d'Italia

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • SVS
    Новая веломайка команды BORA - ... (2)
    SVS-Фото

    "Отстал туризм" - это сильно :-)!

  • wintermute
    Новая веломайка команды BORA - ... (2)
    wintermute-Фото

    Band of Brothers -- это ответ Wolfpack'у? ;)

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    А где он лучший? К сожалению лучший сейчас Груневеген и его на туре не будет. А такого спринтера - универсала как Саган, в пелотоне просто нет.Борьба за зеленую майку может разгореться, если только в топовых командах что-то пойдет не так.
  • Earl57
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
     
    Итальянцам "везет" на Европах. Вспомнилось, как в 2018 С.Курдюков рассказывал байку, что Саган на вопрос, как он расценивает шансы MvdP, ответил: "А кто это"?declare Саган тогда сошел. 

    Везет тому кто везет. Отличие итальянцев от других сборных в умении дружно работать на одного лидера, даже при наличии собственных амбиций. Тот же Курдюков заметил что успехи итальянской сборной пришли вместе с Кассани. Кассани с одной стороны очень скрупулезно подбирает состав команды, с другой - он талантливый руководитель.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Признаюсь честно не буду болеть тут за Сагана, ибо хочется уже другого зеленомаечного ЛУЧШЕГО спринтера на Туре, но даже не знаю, кто ему составит реальную конкуренцию...разве что форс-мажор))

    А об Ван Аэрте я бы сказал вот такой цитатой:  

    "Не скрою, шансов у вас нет. Но мои симпатии на вашей стороне" © 

  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (14)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Рад, что золото ЧЕ в предверье ТдФ виыграл не ноунейм какой то а спринтер, хоть и не "первой масти". А то многие биги чемпионатом Европы порой как то брезгуют что ли.

     

    Тут не соглашусь, в предыдущие 2 года ЧЕ были интересными и представительным по борьбе за подиум, хотя и не было такого большого количества сильных гонцов в целом.

     

    2019: Вивиани-Лампарт-Акерман.

    2018: Трентин-ван дер Пул-ван Арт.

     

    Итальянцам "везет" на Европах. Вспомнилось, как в 2018 С.Курдюков рассказывал байку, что Саган на вопрос, как он расценивает шансы MvdP, ответил: "А кто это"?declare Саган тогда сошел. 

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020: Белая майка ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Еще в том году писала, что при текущем омоложении велоспорта в молодежных классификациях на ГТ нужно снижать возрастной ценз. Иначе "белая майка" становится условностью, данью традиции. 

  • motte
    Новая велоформа и название ком ... (6)
    motte-Фото

    За себя и за двух парней ,минимум, работать надо на глазах пелотона с таким логотипом...тут уже не до гарнира впринципе.

    А велик просто сказка! Педальная,  шоссейно - гоночная машина!

    Эта Догма спецом к туру в боевом раскрасе.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рад, что золото ЧЕ в предверье ТдФ виыграл не ноунейм какой то а спринтер, хоть и не "первой масти". А то многие биги чемпионатом Европы порой как то брезгуют что ли.

    А так чемпион Италии обошёл чемпиона Франции; ну шо ж, в Италиии наверное этому ОЧЕНЬ рады. Акерман снова мимо первого места (невезёт ему с победами после рестарта). У МВДП ещё все впереди, но потенциал огромен.

    Цитата: salomon
    ]Молодец Ниццоло ! Не хватало ему в карьере ярких побед ! А тут за несколько дней сразу взял Чемпионат Италии и Европы !!! Брависсимо Джакомо !!!

    Полностью согласен. Походу это лучшая неделя в карьере Джакомо.

    Вот теперь в какой майке колесть Ниццоло на разных гонках? ЧЕ вроде каг бэ приоритетней (по рангу), но майка нац. чемпиона (ещё и Италии!) для итальянца считаю куда важнее и почётней.

  • Skvoretc
    Новая велоформа и название ком ... (6)
    Skvoretc-Фото
    Удивительно, а байк то не на дисковых тормозах;-)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 августа

Olivier Le Gac (Groupama - FDJ)

Umberto Poli (Team Novo Nordisk)

28 августа

Jens Debusschere (BB Hotels - Vital Concept)

Daniil Fominykh (Astana Pro Team)

Lawrence Naesen (AG2R)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (186)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)