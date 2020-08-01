Стефан Кюнг сойдёт с Тур де Франс-2020 ради разделки чемпионата мира по велоспорту-2020

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:12
Стефан Кюнг не будет финишировать на Тур де Франс-2020
26-летний велогонщик команды Groupama-FDJ Стефан Кюнг, ставший недавно четырёхкратным чемпионом Швейцарии в индивидуальной гонке на время, не будет доезжать до Парижа на Тур де Франс-2020.
Индивидуальная гонка на время чемпионата мира по велоспорту-2020 пройдёт в финальный день французского Гранд-тура. Кроме того, чемпионат проходит в Швейцарии, на домашних дорогах Кюнга. Он должен быть одним из ключевых помощников капитана команды Тибо Пино, но не смог отказаться от участия в разделке чемпионата мира, о чём рассказал в интервью Blick.ch.
Стефан Кюнг: «Невозможно пропускать чемпионат мира, который проходит дома. Не могу понять, почему разделку нельзя перенести с воскресенья на среду. Всегда мечтаешь финишировать на Елисейских Полях после трёх недель Тура. Но на этот раз не получится, если только индивидуальную гонку чемпионата мира не отложат до среды. В любом случае, до чемпионата мне всё равно нужна неделя. Но если бы разделку отложили, я смог бы дольше помогать моей команде.
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