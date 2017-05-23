Команда CCC нацелена бороться за этапы на Тур де Франс-2020

Состав команды CCC на Тур де Франс-2020

Команда ССС объявила состав на Тур де Франс-2020, главной целью которого будет борьба за этапы. 29 августа на старт в Ницце выйдут 35-летний бельгийский гонщик Грег Ван Авермат, 31-летний итальянский гонщик Маттео Трентин, 30-летний российский гонщик Ильнур Закарин, 34-летний немецкий гонщик Симон Гешке, дор 33-летний швейцарский гонщик Михаэль Шэр, 34-летний итальянский гонщик Алессандро Де Марки, а также дебютирующие на Тур де Франс 29-летний чешский гонщик Ян Хирт и 27-летний немецкий гонщик Йонас Кох.

Джим Очович, генеральный менеджер команды CCC Team: «Прекрасно, что мы снова направляемся на Тур де Франс в год, когда никто не мог знать, будет ли это возможно. Этот Тур будет не похож ни на какой другой. Недостаток гоночных дней в ногах станет дополнительным фактором в построении, как мы ожидаем, великолепной гонки.

Нелегко добиться победы на этапе Тур де Франс, но мы собрали состав наших сильнейших гонщиков, половина из которых в прошлом уже побеждали на Гранд-турах, что даёт нам уверенность перед гонкой. Ильнур Закарин получит свободу действий в борьбе за генеральную классификацию, мы будем помогать ему изо всех сил, но, в конечном счёте, нашей главной целью является победа, по крайней мере, на одном этапе».

Стив Бауэр, главный спортивный директор команды: «Грег Ван Авермат и Маттео Трентин несколько раз побеждали на этапах Тур де Франс, они снова и снова демонстрируют, что умеют побеждать на гонке самого высокого уровня. Поэтому нет ничего удивительного, что они – наши лидеры на Тур де Франс. Михаэль Шэр – один из самых опытных гонщиков пелотона, он поедет десятый Тур де Франс в карьере и будет нашим дорожным капитаном. Он прекрасный универсал, который способен уезжать в отрывы и помогать нашим лидерам в ключевые моменты гонки.

Йонас Кох впервые поедет Тур де Франс и очень взволнован. Он тоже универсал, и за время выступления в нашей команде у него наблюдается значительный прогресс. Он сможет помочь Грегу и Маттео, а также, если представится шанс, то он воспользуется им, чтобы добиться результата самому.

На горных этапах мы рассчитываем на Ильнура Закарина, Симона Гешке, Яна Хирта, дебютирующего на Туре, а также на нашего специалиста отрывов Алессандро Де Марки. Они четверо – наши сильнейшие горняки, гонщики, у которых есть шанс выиграть из небольшого отрыва.

Мы знаем, что этот выпуск Тур де Франс потребует много сил. Было важно отобрать в состав гонщиков, которые могут находиться впереди и атаковать на холмистых этапах. Конечно, будут контролируемые этапы, когда разгорится борьба чистых генеральщиков. Но мы всегда выбираем несколько ключевых для отрыва этапов, и тогда нашим гонщикам будет важно отобраться в отрыв».

Состав команды CCC на Тур де Франс-2020:

Greg Van Avermaet, (Бельгия)

Alessandro De Marchi, (Италия)

Simon Geschke, (Германия)

Jan Hirt, (Чехия)

Jonas Koch, (Германия)

Michael Schar, (Швейцария)

Matteo Trentin, (Италия)

Ilnur Zakarin, (Россия)