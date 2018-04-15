Наиро Кинтана и Варран Баргиль – капитаны велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020

Состав велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020

30-летний колумбийский велогонщик Наиро Кинтана и 28-летний французский велогонщик Варран Баргиль возглавят профессиональную континентальную велокоманду Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020.

Вместе с ними на старт в Ницце 29 августа выйдут: 32-летний колумбийский велогонщик Виннер Анакона, 33-летний французский гонщик Максим Буэ, 28-летний колумбийский велогонщик Дайер Кинтана, 31-летний итальянский гонщик Диего Роза, 25-летний французский гонщик Клеман Руссо и 24-летний британский гонщик Коннор Свифт.

Состав велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Мы со спортивными директорами команды на этот Тур де Франс собрали сильную и однородную команду. В состав вошли гонщики, способные защитить Наиро Кинтану и Варрана Баргиля на равнинных этапах – это Коннор Свифт и Клеман Руссо, а также те, кто сможет как можно дольше помогать в горах – Виннер Анакона, Максим Буэ, Диего Роза и Дайер Кинтана.

Что касается нашего капитана Наиро Кинтаны – по поводу его здоровья опасений нет. Он только что закончил работу в тренировочном лагере на высоте в Isola 2000, где проехал много километров, не ощущая дискомфорта в колене, которое травмировал в июле.

Он сам считает, что находится в идеальной форме и с большим желанием ждёт старт в Ницце, так же, как и Варран Баргиль, который продолжает увеличивать нагрузку после возобновления соревнований. Варран будет помогать Наиро, чтобы тот смог занять как можно более высокое место в генеральной классификации Тур де Франс-2020. Тем не менее, на Варране будет ответственность за то, чтобы, если позволит ситуация, разыграть свою карту на определённых этапах».

Ивон Ледануа, спортивный директор команды: «Лидером команды будет Наиро Кинтана, который со старта сезона доминировал в горных гонках и одержал пять побед, а также стал призёром гонки Тур де л’Эн. Наиро только что закончил тренироваться в лагере Isola 2000, и к старту в Ницце он подойдёт в полной готовности.

Его прошлые выступления на Тур де Франс дают нам право ставить высокие цели, но мы также понимаем, что борьба будет жёсткой. Варран Баргиль будет выступать больше в роли помощника, но со своей долей ответственности на этом Тур де Франс. Вся команда мотивирована хорошо выступать все три недели на крупнейшей велогонке мира».

Состав велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020:

Nairo Quintana, (Колумбия)

Winner Anacona, (Колумбия)

Warren Barguil, (Франция)

Maxime Bouet, (Франция)

Dayer Quintana, (Колумбия)

Diego Rosa, (Италия)

Clément Russo, (Франция)

Connor Swift, (Великобритания)