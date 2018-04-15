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Наиро Кинтана и Варран Баргиль – капитаны велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020

Состав велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020

 

 

  30-летний колумбийский велогонщик Наиро Кинтана и 28-летний французский велогонщик Варран Баргиль возглавят профессиональную континентальную велокоманду Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020.

 

  Вместе с ними на старт в Ницце 29 августа выйдут: 32-летний колумбийский велогонщик Виннер Анакона, 33-летний французский гонщик Максим Буэ, 28-летний колумбийский велогонщик Дайер Кинтана, 31-летний итальянский гонщик Диего Роза, 25-летний французский гонщик Клеман Руссо и 24-летний британский гонщик Коннор Свифт.

 

Состав велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020Состав велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020

 

  Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Мы со спортивными директорами команды на этот Тур де Франс собрали сильную и однородную команду. В состав вошли  гонщики, способные защитить Наиро Кинтану и Варрана Баргиля на равнинных этапах – это Коннор Свифт и Клеман Руссо, а также те, кто сможет как можно дольше помогать в горах – Виннер Анакона, Максим Буэ, Диего Роза и Дайер Кинтана.

 

  Что касается нашего капитана Наиро Кинтаны – по поводу его здоровья опасений нет. Он только что закончил работу в тренировочном лагере на высоте в Isola 2000, где проехал много километров, не ощущая дискомфорта в колене, которое травмировал в июле.

 

 Он сам считает, что находится в идеальной форме и с большим желанием ждёт старт в Ницце, так же, как и Варран Баргиль, который продолжает увеличивать нагрузку после возобновления соревнований. Варран будет помогать Наиро, чтобы тот  смог занять как можно более высокое место в генеральной классификации Тур де Франс-2020. Тем не менее, на Варране будет ответственность за то, чтобы, если позволит ситуация, разыграть свою карту на определённых этапах».

 

  Ивон Ледануа, спортивный директор команды: «Лидером команды будет Наиро Кинтана, который со старта сезона доминировал в горных гонках и одержал пять побед, а также стал призёром гонки Тур де л’Эн. Наиро только что закончил тренироваться в лагере Isola 2000, и к старту в Ницце он подойдёт в полной готовности.

 

 Его прошлые выступления на Тур де Франс дают нам право ставить высокие цели, но мы также понимаем, что борьба будет жёсткой. Варран Баргиль будет выступать больше в роли помощника, но со своей долей ответственности на этом Тур де Франс. Вся команда мотивирована хорошо выступать все три недели на крупнейшей велогонке мира».

 

 

Состав велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020:

 

 

Nairo Quintana, (Колумбия)

Winner Anacona, (Колумбия)

Warren Barguil, (Франция)

Maxime Bouet, (Франция)

Dayer Quintana, (Колумбия)

Diego Rosa, (Италия)

Clément Russo, (Франция)

Connor Swift, (Великобритания)

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 17:55 | Регистрация: 15.04.2018

    Интересно посмотреть на Найро в новой команде) и разделку вроде подтягул

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Комментарии

  • Sezar
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (20)
    Sezar-Фото

    Порт, Моллема, Карапаз, Лопес и Уран имхо лишние. А вот Мартинеса я бы добавил, второй раз в сезоне сел на велосипед и сразу затащил Дофине. Гийом Мартан отлично едет в последнее время, хотя у него уникально плохая разделка, хуже даже чем у раннего Пурито :). Ну и хз чего ждать от Игуиты, неверно все же рановато, но вдруг? На фоне 2 подряд Тура без универсалов 1 эшелона и рандомного попадания ковида могут взять даже они.

  • Fara
    Состав команды Astana на Тур д ... (11)
    Fara-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Фабио Феллини сменили на Уго Уль в последний момент, странно.Уль болел короновирусом недавно. Потянет ли? Неоднозначный состав. Горняков в помощь Супермену в горах до конца почти ноль. А он один не потянет. Поезда нет. Останется с Лопесом до конца только Леша. Остальные не в форме. Печально. Раньше катали в горах капитанов моторы Скарпони,Катальдо, Бильбао, Кангерт, Зейц. А их нет. Поэтому если один этап зацепят, будет счастье. О генерале видимо не приходится говорить.
    Уго Ул там потому что так хотели спонсор Астаны канадская компания пример тех
  • SportSpirit
    Сэм Оомен подписал трёхлетний ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Воссоединение с Дюмоланом, в 2018 он был отличным помощником для Тома. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    1) Фуркад 2) Магнус Карлсен 3) Рональдиньо. Более точнее и правдивее скажу на второй недели тура и то с вероятностью 50/50.

  • SportSpirit
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Странно, что Мэтьюз не едет Тур, пока форма звенит.

  • chel
    Примож Роглич не уверен, сможе ... (1)
    chel-Фото

    Шифруется

  • Giant72
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (3)
    Giant72-Фото
    Прошлогодний чемпион мира по юниорам
  • veloster
    Состав велокоманды Bora-hansgr ... (4)
    veloster-Фото
    Не через месяц, а через две недели. Может наврали и не было никакого перелома?
  • Ice
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (20)
    Ice-Фото

    Цитата: rude_rider
    Цитата: Krakk
    Все в руках "Юмбо". В составе три топовых супергоняка - Роглич, Кусс и Дюмулен, пусть последний относится к топам с натяжкой. При этом есть явный лидер - по умолчанию команда заточена на словенца. Возможен даже полный подиум - такое вообще было в истории? В лучшем (для остальных) случае кто-то один вклинится на 2-3 место, - допустим, Берналь.
    Есть гонщики, которые за счет собственной силы в горах способны разметать порядки даже очень сильной команды - Пино, Бухман, Погачар, но им просто не хватит подъемов. Все из-за маршрута. Скучно и грустно.
    Кусс тут причемИли прям впечатлились на дофине что ли?)))

    Как горняк Кусс давно топовый, про него же не говорят, как про топового генеральщика.

  • Arciv
    Наиро Кинтана и Варран Баргиль ... (1)
    Arciv-Фото
    Интересно посмотреть на Найро в новой команде) и разделку вроде подтягул

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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