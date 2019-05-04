Бухман, Мюльбергер и Шахман выйдут на старт Тур де Франс-2020, несмотря на недавние травмы

Велокоманда Bora-hansgrohe объявила состав на Тур де Франс-2020. Несмотря на травмы, полученные на недавних велогонках во Франции и Италии, 27-летний немецкий гонщик Эммануэль Бухманн, 26-летний австрийский гонщик Грегор Мюльбергер и 26-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахманн выйдут на старт в Ницце 29 августа, как изначально планировалось.

Состав велокоманды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

Вместе с ними в Тур де Франс-2020 примут участие 30-летний словацкий гонщик Петер Саган, 33-летний итальянский гонщик Даниэль Осс, 23-летний немецкий гонщик Леннард Кемна, 28-летний австрийский гонщик Лукас Пётсльбергер и 26-летний австрийский гонщик Феликс Гросшартнер.

Ян-Никлас Дросте (Jan-Niklas Droste) врач команды Bora-hansgrohe: «Ушибы и гематомы Эмануэля долго не проходили. Ему пришлось полностью отказаться от работы на несколько дней, в результате чего было потеряно ценное время для тренировок. С медицинской точки зрения прогресс восстановления идёт нормально. Если всё так и продолжится, он будет на верно пути перед Туром. Однако физически на данный момент он точно не в оптимальной форме.

За последние несколько дней перелом ключицы Макса заживал очень хорошо. Мы сделали необходимую фиксацию, чтобы, по крайней мере, дать ему шанс. Он уже несколько дней снова тренируется на дороге, всё идёт как мы ожидали. Но, конечно, эта травма нарушила подготовку Макса. В велоспорте требуются не только ноги, всё тело тоже должно быть в хорошей форме.

Грегор, кажется, пострадал меньше всех. Мы не допустили развития серьёзной травмы запястья, которая могла потребовать наложения шины на долгий срок или даже хирургического вмешательства. Он всё ещё чувствует боль, но может снова тренироваться, на руку наложен специальный лубок.

Все три гонщика последние несколько дней много работали по разработанной нами программе интенсивной реабилитации. Именно это делает их спортсменами мирового класса».

Эмануэль Бухман: «Это была болезненная неудача. Вообще-то, когда я не смог подняться самостоятельно после падения, подумал, что с моим Туром покончено. К счастью, я ничего не сломал. Последнюю неделю я сосредоточился на терапии, вернуться на велосипед смог только в конце недели. В выходные тренировки прошли не так, как хотелось.

Весь этот инцидент отбросил меня назад. Очень досадно так упасть, потому что я был в отличной форме. На Критериуме Дофине я был сильнейшим в горах после Роглича, шёл наравне с Пино. Сейчас же меня мучают несколько вопросов, особенно потому, что гонка пойдёт серьёзно с самого начала. Времени на вкатывание не будет, потому что уже на втором этапе мы отправимся в горы. Остаётся ждать. Посмотрим, как я смогу справиться. Теперь могу ехать Тур только от этапа к этапу».

Максимилиан Шахман: «Конечно, мне бы хотелось быть в других условиях. Но я доволен, что команда верит в меня, несмотря мою травму, даёт мне возможность проехать Тур де Франс. Последние несколько дней я тренировался, надеюсь, смогу стартовать готовым и справиться с болью».

Состав велокоманды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020:

Peter Sagan, (Словакия)

Emanuel Buchmann, (Германия)

Felix Grossschartner, (Австрия)

Lennard Kämna, (Германия)

Gregor Mühlberger, (Австрия)

Daniel Oss, (Италия)

Lukas Postlberger, (Австрия)

Maximilian Schachmann, (Германия)