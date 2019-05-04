VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав велокоманды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

Бухман, Мюльбергер и Шахман выйдут на старт Тур де Франс-2020, несмотря на недавние травмы

 

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe объявила состав на Тур де Франс-2020. Несмотря на травмы, полученные на недавних велогонках во Франции и Италии, 27-летний немецкий гонщик Эммануэль Бухманн, 26-летний австрийский гонщик Грегор Мюльбергер и 26-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахманн выйдут на старт в Ницце 29 августа, как изначально планировалось.

 

Состав велокоманды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020Состав велокоманды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020

 

  Вместе с ними в Тур де Франс-2020 примут участие 30-летний словацкий гонщик Петер Саган, 33-летний итальянский гонщик Даниэль Осс, 23-летний немецкий гонщик Леннард Кемна, 28-летний австрийский гонщик Лукас Пётсльбергер и 26-летний австрийский гонщик Феликс Гросшартнер.

 

  Ян-Никлас Дросте (Jan-Niklas Droste) врач команды Bora-hansgrohe: «Ушибы и гематомы Эмануэля долго не проходили. Ему пришлось полностью отказаться от работы на несколько дней, в результате чего было потеряно ценное время для тренировок. С медицинской точки зрения прогресс восстановления идёт нормально. Если всё так и продолжится, он будет на верно пути перед Туром. Однако физически на данный момент он точно не в оптимальной форме.

 

  За последние несколько дней перелом ключицы Макса заживал очень хорошо. Мы сделали необходимую фиксацию, чтобы, по крайней мере, дать ему шанс. Он уже несколько дней снова тренируется на дороге, всё идёт как мы ожидали. Но, конечно, эта травма нарушила подготовку Макса. В велоспорте требуются не только ноги, всё тело тоже должно быть в хорошей форме.

 

  Грегор, кажется, пострадал меньше всех. Мы не допустили развития серьёзной травмы запястья, которая могла потребовать наложения шины на долгий срок или даже хирургического вмешательства. Он всё ещё чувствует боль, но может снова тренироваться, на руку наложен специальный лубок.

Все три гонщика последние несколько дней много работали по разработанной нами программе интенсивной реабилитации. Именно это делает их спортсменами мирового класса».

 

  Эмануэль Бухман: «Это была болезненная неудача. Вообще-то, когда я не смог подняться самостоятельно после падения, подумал, что с моим Туром покончено. К счастью, я ничего не сломал. Последнюю неделю я сосредоточился на терапии, вернуться на велосипед смог только в конце недели. В выходные тренировки прошли не так, как хотелось.

 

  Весь этот инцидент отбросил меня назад. Очень досадно так упасть, потому что я был в отличной форме. На Критериуме Дофине я был сильнейшим в горах после Роглича, шёл наравне с Пино. Сейчас же меня мучают несколько вопросов, особенно потому, что гонка пойдёт серьёзно с самого начала. Времени на вкатывание не будет, потому что уже на втором этапе мы отправимся в горы. Остаётся ждать. Посмотрим, как я смогу справиться. Теперь могу ехать Тур только от этапа к этапу».

 

  Максимилиан Шахман: «Конечно, мне бы хотелось быть в других условиях. Но я доволен, что команда верит в меня, несмотря мою травму, даёт мне возможность проехать Тур де Франс. Последние несколько дней я тренировался, надеюсь, смогу стартовать готовым и справиться с болью».

 

 

Состав велокоманды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2020:

 

Peter Sagan, (Словакия)

Emanuel Buchmann, (Германия)

Felix Grossschartner, (Австрия)

Lennard Kämna, (Германия)

Gregor Mühlberger, (Австрия)

Daniel Oss, (Италия)

Lukas Postlberger, (Австрия)

Maximilian Schachmann, (Германия)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 4.05.2019

    Я ждала эту новость) видя пустую строчку у Боры и позивитные мысли на сайте Шахмана. Он обошелся без оперативного вмешательства, ну а форма в целом была хороша. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 августа - 5 сентября 2020

Giro Ciclistico d'Italia

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • close2you
    Бауке Моллема и Ричи Порт – ка ... (1)
    close2you-Фото
    Акулу забыли?
  • Адриен
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (5)
    Адриен-Фото

    Момент ИСТИНЫ для Ару. При блеклом выступлении вряд ли продолжится его авансирование командой... Последует пересмотр контракта - если вообще будет продлен... Сам он всё великолепно знает и понимает, поэтом постарается ради успеха отдать  что можно и нельзя. Удачи ему в этом.

  • SportSpirit
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Ровный сильный состав! 4 человека в хорошей текущей форме, Поланц на подхвате. Будет интересно посмотреть на командную тактику, например, впишется ли в нее Ару, если придется. 

     

  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Точно) индивидуальный ход и любовь к отрывам. А сейчас еще - за себя и за тех парней.
  • SportSpirit
    Состав велокоманды Bora-hansgr ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Я ждала эту новость) видя пустую строчку у Боры и позивитные мысли на сайте Шахмана. Он обошелся без оперативного вмешательства, ну а форма в целом была хороша. 

  • almaty1991
    Состав команды Astana на Тур д ... (8)
    almaty1991-Фото
    По-моему, состав очень даже сбалансированный. Санчез, братья чем вам не моторы ? И давайте не будем недооценивать Уле и Техаду. Вы как всегда думаете лишь о негативном. Все в равных условиях. Многие будут набирать по ходу гонки.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (32)
    Earl57-Фото
    Лулу обогнал Эрраду примерно за 900 м до финиша. Где-то за 500 м еще ускорился. Поломка у Эррады произошла примерно за 200-300 м до финиша, Лулу уже был намного впереди.
    Другое дело что Эррада мог за серебро побороться, а так пропустил даже Оскара Севилью, который проезжая мимо дружески похлопал Эрраду по спине. Оскару через месяц 44 года исполнится, а занял 13-е место из 80-ти финишировавших. Меньше минуты отставание от Лулу.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Милези, очередной футболист пришедшийв велоспорт и наводящий шорох, мальчик меньше двух лет на велосипеде, что то с шоссейном велоспорте не так с подготовкой
  • AAA
    Состав команды Astana на Тур д ... (8)
    AAA-Фото

    Критики! А братья Изагирре вам, что не горняки? А Лулу, что в горах не подвоз? А кто сейчас в команде лучше?

    Еще забыли Тиралонго озвучить, тоже в горах не плохо подвозил...

  • старт-шоссе 82
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Странно, я думал Ару пойдет на Джиру... Вопрос ,куда идем? Этапы или подиум? Погачар или Ару? Мачин очень дипломатично отвечает о планах команды , судя по тому сколько они взяли классных гонщиков, за последние два года, и на тур привезли =лучших из лучших=, и острого спринтера Гавирию не взяли, а взяли тяговитого Кристофа ,планы у них самые серъезные.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 августа

Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott)

Mike Teunissen (Team Jumbo - Visma)

26 августа

Arnaud Demare (Groupama - FDJ)

Danilo Wyss (NTT Pro Cycling)

Chad Haga (Team Sunweb)

Ben Tulett (Alpecin Fenix)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (159)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)