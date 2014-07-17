Тур де Франс без «подиумных девушек»

Организаторы Тур де Франс откажутся от участия «подиумных девушек» в церемониях награждения

Впервые организаторы Тур де Франс изменят протокол проведения церемоний награждения после финиша. «Подиумные девушки» больше не будут вручать победителям цветы и подарки спонсоров, помогать надевать майки победителей и целовать.

Эту традицию признали сексистской и старомодной. Как сообщает AFP и радиостанция Europe 1, призывы отменить такие церемонии награждения с участием девушек звучали несколько лет. В 2019 году петиция со словами «женщины – не объект и не награда» собрала 38 000 подписей.

Теперь на подиуме награждать победителей будут один мужчина и одна женщина, количество почётных гостей также будет сокращено с пяти до двух – одного представителя от спонсоров, одного – от лиц, представляющих уважаемых лиц региона, принимающего гонку.

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Кристиан Прюдомм: «Мы привыкли, что на подиуме гонщикам помогали две девушки. Теперь церемония будет проходить по-другому – с одним местным представителем и с одним представителем спонсора майки, а также участвовать одна «хозяйка» и один «хозяин».

Да, это нововведение, но мы уже 20 лет проводим церемонии подобным образом на других гонках, например, на Льеж-Бастонь-Льеж».

Из жизни подиумной девушки.