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Тур де Франс без «подиумных девушек»

Организаторы Тур де Франс откажутся от  участия «подиумных девушек» в церемониях награждения

 

  Впервые организаторы Тур де Франс изменят протокол проведения церемоний награждения после финиша. «Подиумные девушки» больше не будут вручать победителям цветы и подарки спонсоров, помогать надевать майки победителей и целовать.

 

  Эту традицию  признали сексистской и старомодной. Как сообщает AFP и радиостанция Europe 1, призывы отменить такие церемонии награждения с участием девушек звучали несколько лет. В 2019 году петиция со словами «женщины – не объект и не награда» собрала 38 000 подписей.

 

 Теперь на подиуме награждать победителей будут один мужчина и одна женщина, количество почётных гостей также будет сокращено с пяти до двух – одного представителя от спонсоров, одного – от лиц, представляющих уважаемых лиц региона, принимающего гонку.

 

 

 Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Кристиан Прюдомм: «Мы привыкли, что на подиуме гонщикам помогали две девушки. Теперь церемония будет проходить по-другому – с одним местным представителем и с одним представителем спонсора майки, а также участвовать одна «хозяйка» и один «хозяин».

 

Да, это нововведение, но мы уже 20 лет проводим церемонии подобным образом на других гонках, например, на Льеж-Бастонь-Льеж».

 

 

Из жизни подиумной девушки.

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 22:30 | Регистрация: 18.09.2014

    Лайк новости.)

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  2. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 22:33 | Регистрация: 17.07.2014

    Молодцы!

    Предсказываю фестиваль недовольства от комментаров из позапрошлого века.

  3. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Сегодня, 22:46 | Регистрация: 29.09.2014

    А почему до сих пор нет темнокожих на церемонии награждения? Или представителя секс - меньшинств? Они что, "старомодные" или не уважают выше упомянутых?

    1. Имя: Николай

      Николай Степаныч

      Сегодня, 22:53 | Регистрация: 17.07.2014

      Почему бы и нет? Квоты не обязательно, не стоит делить людей на группы, но пусть будут разные участники, не обязательно девушки, которые использовались в качестве предмета-украшения.

  4. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 23:04 | Регистрация: 18.09.2014

    Белые, черные, молодые, пожилые, здоровые и не очень, мужчины, женщины... Туры проходят через столько городов, для которых это особенная честь. Почему не позвать на награждение хорошего доктора, талантливую певицу, ребенка - победителя какого-нибудь конкурса, ученого, журналиста, писателя, художницу...

    Это же праздник для всех!

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Tirreno-Adriatico

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BinckBank Tour

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Giro d'Italia

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Александра-Фото

    Белые, черные, молодые, пожилые, здоровые и не очень, мужчины, женщины... Туры проходят через столько городов, для которых это особенная честь. Почему не позвать на награждение хорошего доктора, талантливую певицу, ребенка - победителя какого-нибудь конкурса, ученого, журналиста, пистеля, художницу...

    Это же праздник для всех!

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    Почему бы и нет? Квоты не обязательно, не стоит делить людей на группы, но пусть будут разные участники, не обязательно девушки, которые использовались в качестве предмета-украшения.

  • Giant72
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Giant72-Фото
    А почему до сих пор нет темнокожих на церемонии награждения? Или представителя секс - меньшинств? Они что, "старомодные" или не уважают выше упомянутых?
  • salomon
    Национальные чемпионаты по шос ... (4)
    salomon-Фото
    Ван Арт разделал Кампенартса под орех !
  • Karmatron
    Герант Томас - капитан команды ... (6)
    Karmatron-Фото
    На Дофине убедительно смотрелся только Роглич, но что-то мне кажется, что на третьей неделе ТДФ он капнет, и вытащит в итоге кто-то неожиданный, и это будет не Берналь. Последнего, вполне вероятно, на финальной разделке даже с подиума скинут. А вот Рогалик на подиуме будет стоять, в этом я уверен. А вообще в отсутствие Джи все равно, кто победит, лишь бы не Берналь)
  • Николай Степаныч
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    Молодцы!

    Предсказываю фестиваль недовольства от комментаров из позапрошлого века.

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Александра-Фото

    Лайк новости.)

  • salomon
    Стевен Крёйсвейк не примет уча ... (5)
    salomon-Фото
    Цитата: sashaney
    Без Кройсвика Рогличу будет помогать только Кусс. А что может случиться с каждым в любой день мы УЖЕ видели. Так что Инеосу везёт пока.
    Поживем - увидим !
  • salomon
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT н ... (2)
    salomon-Фото
    А где ж Саймон ???
  • Sezar
    Предварительные составы команд ... (55)
    Sezar-Фото

    Цитата: Александра
    Смотрю я возобновившийся сезон и думаю, что Фрум, Томас, Ланда, Кинтана, братья Саймон и Адам, Кройшвайк, даже Дюмулан, Барде, Пино, Риго - все прямо на наших глазах неумолимо становятся вчерашним днем.
    Традиционно буду рада ошибиться.)

    А с другой стороны это было очевидно уже давно:).

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